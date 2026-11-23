¿Has escuchado hablar del “dark tourism”? Conocido en español como “turismo oscuro”, se enfoca en millones de viajeros que visitan lugares fuera de lo común, abriendo debates éticos tanto por los sitios, como por lo que acarrea este tipo de viaje.

Esta forma de pasar las vacaciones sustituye los paraísos idílicos o las ciudades más famosas por escenarios marcados por la tragedia, el desastre, la muerte, el misterio o los episodios más sombríos de la historia humana.

Incluso en la actualidad, en el turismo oscuro también se habla del turismo de guerra a sitios donde actualmente hay conflictos armados, como Ucrania o regiones en Asia y África.

El dark tourism abarca desde visitas a memoriales de guerra y campos de concentración hasta recorridos nocturnos por cementerios históricos, antiguas prisiones de máxima seguridad o ciudades evacuadas tras accidentes nucleares.

¿Qué motiva a los viajeros a visitar lugares asociados con el dolor o la muerte y cuáles son los destinos más emblemáticos del planeta? Te lo contamos a continuación.

Pompeya Canva

¿Qué es exactamente el dark tourism o turismo oscuro?

El dark tourism se define como el acto de viajar y visitar sitios histórica o culturalmente asociados con la muerte, el sufrimiento humano, las catástrofes naturales, los conflictos bélicos, las tragedias colectivas o lo macabro.

El concepto fue acuñado por los investigadores Malcolm Foley y John Lennon en su libro Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster. Ambos académicos observaron cómo ciertos lugares vinculados a tragedias recientes o históricas se estaban convirtiendo en polos de atracción turística masiva.

Existen tres tipos de turismo oscuro, según investigaciones en este ámbito:

Turismo oscuro "claro": Incluye experiencias diseñadas para entretener, asustar de forma controlada o contar leyendas dramatizadas, como los recorridos de fantasmas, las casas del terror históricas o museos temáticos.

Turismo oscuro "intermedio": Engloba sitios donde la historia trágica se convierte en un recurso pedagógico y cultural; por ejemplo, las ruinas de Pompeya, la Torre de Londres, los cementerios como La Recoleta en Buenos Aires, y antiguas cárceles convertidas en museos como Alcatraz.

Turismo oscuro "profundo": Comprende lugares directamente ligados a genocidios, atrocidades, guerras recientes o catástrofes de enorme impacto humano. En esta categoría se ubican Auschwitz-Birkenau en Polonia, el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón o el Museo del Genocidio de Tuol Sleng en Camboya.

Catacumbas de París Canva

Destinos más populares del dark tourism:

Zona de exclusión de Chernóbil y Prípiat: Antes de la interrupción de las visitas por el conflicto bélico en Ucrania, Chernóbil se había convertido en uno de los destinos de turismo oscuro más visitados de Europa gracias a los recorridos guiados con medidores Geiger.

Antes de la interrupción de las visitas por el conflicto bélico en Ucrania, Chernóbil se había convertido en uno de los destinos de turismo oscuro más visitados de Europa gracias a los recorridos guiados con medidores Geiger. Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau: El complejo es el símbolo mundial más contundente del Holocausto, fue conservado como museo estatal y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Recibe más de dos millones de visitantes al año en tiempos normales.

El complejo es el símbolo mundial más contundente del Holocausto, fue conservado como museo estatal y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Recibe más de dos millones de visitantes al año en tiempos normales. Pompeya y Herculano: Las ciudades romanas que quedaron sepultadas bajo metros de ceniza volcánica y flujos piroclásticos tras la erupción del año 79 d. C. son visitados para observar las calles, frescos y moldes de yeso que revelan los últimos instantes de las víctimas.

Las ciudades romanas que quedaron sepultadas bajo metros de ceniza volcánica y flujos piroclásticos tras la erupción del año 79 d. C. son visitados para observar las calles, frescos y moldes de yeso que revelan los últimos instantes de las víctimas. Catacumbas de París: Un laberinto subterráneo de antiguos túneles de piedra caliza que alberga los restos óseos de aproximadamente seis millones de personas . Abiertas al público desde 1809, ofrecen un recorrido de kilómetro y medio entre muros apilados con cráneos y fémures.

Un laberinto subterráneo de antiguos túneles de piedra caliza que alberga los restos óseos de aproximadamente . Abiertas al público desde 1809, ofrecen un recorrido de kilómetro y medio entre muros apilados con cráneos y fémures. La isla de las muñecas: En medio de los canales lacustres de Xochimilco, esta chinampa cubierta por cientos de muñecas deterioradas colgadas de los árboles nació de la historia de Julián Santana Barrera, su antiguo cuidador, quien comenzó a recolectarlas tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada en el canal décadas atrás, creyendo que así apaciguaba su espíritu.

En medio de los canales lacustres de Xochimilco, esta chinampa cubierta por cientos de muñecas deterioradas colgadas de los árboles nació de la historia de Julián Santana Barrera, su antiguo cuidador, quien comenzó a recolectarlas tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada en el canal décadas atrás, creyendo que así apaciguaba su espíritu. Bosque de Aokigahara: Aunque es un bosque volcánico de gran belleza natural, su reputación trágica en Japón se debe a que es un lugar frecuente de suicidios. Ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los medios y los creadores de contenido que lo visitan buscando generar polémica.

Auschwitz-Birkenau Canva

El dilema ético del turismo oscuro

En los últimos años, diversos lugares turísticos alrededor del mundo han tenido que emitir llamados públicos ante el comportamiento de visitantes que posan haciendo selfies, gestos frívolos o sonrisas exageradas en lugares como las vías del tren de Auschwitz, el Memorial del Holocausto en Berlín o el Memorial del 11-S en Nueva York.

Visitar sitios marcados por la tragedia no tiene nada de reprobable cuando se hace con empatía y ética. Si planeas incluir algún destino de este tipo en tu próximo viaje, infórmate antes de llegar para comprender lo que sucedió; respeta las normas de fotografía y silencio.

Evita el vandalismo y la recolección de "recuerdos", así como considera tu bienestar emocional antes de hacer un recorrido de turismo oscuro, pues puede resultar agotador.

El dark tourism nos recuerda que viajar también es mirar de frente a lugares y acontecimientos que han moldeado nuestra historia, pero siempre abordándolos con respeto y sensibilidad humana.