El Dr. Andrés Conesa, consejero delegado de Aeroméxico, ha recibido el premio APEX CEO Lifetime Achievement Award 2026 de la Airline Passenger Experience Association (APEX), convirtiéndose en el primer consejero delegado de una aerolínea latinoamericana en obtener esta distinción en los 50 años de historia de APEX. El Dr. Conesa recogió el premio ante consejeros delegados de aerolíneas, responsables de experiencia del pasajero y socios del sector de todo el mundo durante la ceremonia de los premios APEX, celebrada en el Swissôtel The Stamford, en el marco de la clausura de la APEX FTE EXPO en Singapur.

APEX reconoció al Dr. Conesa por más de dos décadas de liderazgo que han permitido diferenciar a la aerolínea global de México mediante la excelencia operativa y un espíritu de servicio característicamente mexicano. Desde que asumió el cargo de consejero delegado en 2005, ha dirigido Aeroméxico a través de periodos de inestabilidad en el sector, una pandemia mundial y una exitosa reestructuración financiera, llevando a la aerolínea a cotizar en la Bolsa de Nueva York en noviembre de 2025 como una compañía más sólida y centrada en el cliente.

Bajo su liderazgo, Cirium nombró a Aeroméxico la aerolínea global más puntual del mundo en 2024 y 2025. Más recientemente, Aeroméxico ha obtenido el premio APEX Best™ Global Airline in North America 2027 por segundo año consecutivo, basándose en opiniones de pasajeros verificadas de forma independiente. Cuando recibió este reconocimiento por primera vez, en febrero de 2026, Aeroméxico se convirtió en la primera aerolínea fuera de Estados Unidos en conseguirlo.

Los viajeros han reforzado este reconocimiento mediante sus propias valoraciones. En 2025, Aeroméxico alcanzó el nivel más alto de Net Promoter Score (NPS) entre las aerolíneas globales de APEX en Norteamérica, un indicador directo de la probabilidad de que los pasajeros recomienden la aerolínea a otras personas.

“El Dr. Andrés Conesa se encuentra entre ese reducido grupo de líderes de aerolíneas cuya visión eleva las expectativas de los pasajeros sobre la experiencia de volar. A lo largo de más de dos décadas, ha convertido a Aeroméxico en un referente mundial, con una tasa de llegadas puntuales del 90,02 % en 2025 que estableció el estándar global de fiabilidad, una hospitalidad mexicana que se ha convertido en una seña de identidad presente en cada cabina y una capacidad de resiliencia que permitió a la aerolínea superar el capítulo más exigente de la aviación moderna”, elogió el Dr. Joe Leader, consejero delegado de APEX Group.

“Aquí, en Singapur, la comunidad mundial de aerolíneas celebra al líder cuyos logros han elevado la aviación mexicana en el escenario internacional. Los propios viajeros han emitido su veredicto a través de sus valoraciones, recomendaciones y opiniones. El legado del Dr. Conesa establece ahora el estándar para la próxima generación de líderes de la aviación, demostrando que la disciplina operativa y un servicio cercano y auténtico generan la confianza de los pasajeros que define la excelencia duradera de una aerolínea”.

La influencia del Dr. Conesa se extiende mucho más allá de su propia aerolínea. Es presidente de la alianza SkyTeam desde 2023, presidió la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) durante el mandato de 2015 y, más recientemente, fue nombrado presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) para el periodo 2026-2027.

Antes de incorporarse a Aeroméxico, ocupó altos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y obtuvo un doctorado en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Con esta distinción, se une a un selecto grupo de líderes de aerolíneas internacionales reconocidos con el premio APEX CEO Lifetime Achievement Award, entre los que se encuentran Benjamin Smith, consejero delegado del Grupo Air France-KLM, y Scott Kirby, consejero delegado de United Airlines.

La velada supuso una segunda celebración para Aeroméxico. La aerolínea fue reconocida como APEX Five Star™ Global Airline 2027 por octava vez, sumando esta distinción al premio APEX Best™ Global Airline in North America 2027. Ambos reconocimientos se obtuvieron exclusivamente a partir de las opiniones de sus propios pasajeros.

Las calificaciones APEX Official Airline Ratings™ constituyen el primer programa de evaluación de aerolíneas basado únicamente en opiniones certificadas de pasajeros, recopiladas a través de TripIt® de SAP Concur en más de un millón de vuelos valorados por viajeros.

Para celebrar este reconocimiento a su experiencia del pasajero, Aeroméxico tiene previsto incorporar, a partir de febrero de 2027, diseños especiales en el exterior de los aviones de toda su flota, con los que mostrará su distinción como la mejor aerolínea de Norteamérica a los viajeros de toda su red internacional. En los próximos meses se darán a conocer más detalles.

“Recibir el premio APEX CEO Lifetime Achievement Award entre los líderes que dan forma a la aviación mundial me llena de gratitud y orgullo por México. Este reconocimiento pertenece a los hombres y mujeres de Aeroméxico, cuya dedicación convierte la puntualidad, la seguridad y la calidez de la hospitalidad mexicana en una promesa que cumplimos en cada vuelo”, reflexionó el Dr. Andrés Conesa, consejero delegado de Aeroméxico.

“Saber que nuestros propios pasajeros han elegido a Aeroméxico como una aerolínea global APEX Five Star™ y la mejor de Norteamérica nos inspira a todos a aspirar a metas aún más altas. Seguiremos elevando nuestros estándares mientras conectamos México con el mundo y escribimos juntos el próximo capítulo de nuestra historia”.

La ceremonia de los premios APEX, patrocinada por Thales y Spafax, celebró la excelencia en el sector de la experiencia del pasajero, reconociendo a las aerolíneas, líderes e innovadores que están elevando los estándares para los viajeros de todo el mundo. Se puede consultar la lista de galardonados de los premios APEX de este año en apex.aero.

Para consultar la lista completa de próximos eventos de APEX, IFSA y FTE, visitar APEX Events. Para obtener más información sobre APEX, visitar apex.aero, suscribirse al boletín electrónico APEX Daily Experience o seguir a APEX en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Acerca de la Airline Passenger Experience Association (APEX)

Como organización mundial sin ánimo de lucro y una de las mayores asociaciones internacionales de aerolíneas del mundo, APEX impulsa el desarrollo del sector con el respaldo de prácticamente todas las principales aerolíneas y de proveedores de gran relevancia.

APEX reinvierte todos sus recursos en prestar servicios a sus miembros, fortalecer el sector aéreo mundial, promover el liderazgo de pensamiento, fomentar oportunidades de negocio mediante eventos, desarrollar iniciativas globales, establecer estándares clave para las aerolíneas y dar visibilidad a los reconocimientos merecidos dentro del sector.

En colaboración con la International Flight Services Association (IFSA) y Future Travel Experience (FTE), APEX abarca todo el espectro de la experiencia de viaje, de principio a fin.

Acerca de Aeroméxico

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad holding cuyas filiales desarrollan actividades de aviación comercial y de carga en México, formación, asistencia y mantenimiento, además de gestionar su programa de fidelización de pasajeros: Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Aeroméxico Cargo, Aeroméxico Formación, Aeroméxico Servicios y Aeroméxico Rewards.

La compañía es la aerolínea global de México y tiene su principal centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos abarca México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa.

La flota operativa del Grupo está compuesta por aviones Boeing 787 y 737, así como por modelos Embraer 190.

Aeroméxico es miembro fundador de la alianza de aerolíneas SkyTeam, que ha celebrado su 26.º aniversario y presta servicio en 184 países a través de sus 18 aerolíneas asociadas.