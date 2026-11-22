Saludar, teclear o pagar es un gesto casi involuntario, pero esconde un acto que por décadas fue considerado estética banal: el cuidado de las manos o manicura. Hoy se consolida como un fenómeno sociocultural y económico transformado en refugio psicológico y plataforma artística sin etiquetas ni roles tradicionales.

El nail art no es nuevo. Aunque carece de un origen exacto, vestigios arqueológicos sobre el cuidado de manos datan del 5000 a. C., situando en China el primer esmalte: cera de abeja, clara de huevo, grenetina y tintes florales.

Aquel antiguo símbolo de estatus se convirtió en un manifiesto cultural y técnico que hoy vive en los nail bars: espacios dedicados a la manicura que sustituyen el bullicio de las estéticas por una experiencia íntima y personalizada.

En México, estos lugares son un motor económico tangible. Según cifras de la Secretaría de Economía, el sector de servicios de cuidado personal —que cobija a salones y clínicas de belleza— supera las 310 000 unidades económicas, lideradas por el Estado de México (más de 47 000), la Ciudad de México (25 000) y Jalisco (cerca de 24 800).

Además, sostiene a más de 2.3 millones de trabajadores, con un 71.5 % de ocupación femenina, convirtiéndose en un pilar clave de autoempleo y sustento familiar.

Nail Art: De decoración a refugio emocional sin etiquetas Renato Ortiz

Del cuidado de las manos al del alma

“Estos locales funcionan como espacios de interacción de baja demanda, donde pueden expresar el agotamiento laboral o familiar sin ser juzgados”, explica la psicóloga Fanny Franco Dávila, especialista en salud emocional.

El impacto va más allá de lo visual: “El cuidado estético actúa como un freno físico ante conductas ansiosas como la onicofagia”. No obstante, la especialista aclara que este bienestar es un complemento de autocuidado que jamás debe sustituir la atención médica formal.

La necesidad de ser escuchados la confirma a diario la artista y educadora Fernanda Centeno:

“La gente busca consentirse, pero sobre todo sentirse escuchada; muchas veces somos sus confidentes. Cada trazo proyecta quiénes somos y el estado de ánimo de quien lo porta”.

Nail Art: De decoración a refugio emocional sin etiquetas Fernanda Centeno

Lienzos libres de etiquetas

En estos lugares, colores y longitudes rompieron el molde de la feminidad normativa; hombres y la comunidad LGBTQ+ han adoptado el esmalte como una extensión de su identidad. “Hoy, identidades diversas buscan con soltura espacios de autocuidado, expresión creativa y salud de la piel”, subraya Franco Dávila.

Ese cambio también transformó a quienes están detrás de las limas. Aarón Amaro, educador internacional de Gelish con 19 años de trayectoria y formador de más de 15 000 especialistas, recuerda sus inicios:

“Cuando compré mi primer kit de acrílico me dijeron que solo venía en rosa porque 'era de chicas'. Con el tiempo, los hombres descubrimos nuestro lado artístico; las uñas ofrecen infinidad de técnicas para crear sin límites”.

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De la intuición a la vanguardia

Impulsada por tutoriales en redes, la tendencia apunta hacia un minimalismo consciente: la silueta almendra de salón (de uno a dos centímetros) y los sistemas en gel o poligel, que cuidan la lámina natural y se aplican en 40 minutos, desplazan al acrílico tradicional. Predominan tonos nude, cafés y pasteles, acabados traslúcidos jelly y efectos ojo de gato sobre bases claras.

Detrás de cada acabado hay ciencia. “Usamos teoría del color para armonizar el diseño con el subtono de piel y la rutina diaria”, explica Amaro.

“Esta profesión exige tanto rigor como una carrera universitaria: constantemente surgen formulaciones químicas y normas de higiene que exigen estudio”.

Ante la informalidad, Fernanda Centeno concluye: “El reto frente a la competencia es darle valor justo a nuestro trabajo con capacitación continua, bioseguridad y esencia propia”.

Esa esencia se consuma cuando dos pares de manos se encuentran sobre la mesa. Lejos de ser algo superficial, en esa complicidad entre quien confía y quien cuida con técnica y empatía, cada uña decorada es dignidad, arte cotidiano y una pausa necesaria para reconciliarnos con nosotros mismos.