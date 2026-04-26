40 años del accidente de Chernóbil: persiste la huella del asedio ruso

La invasión rusa a Ucrania y el deterioro por el paso del tiempo mantienen el daño en Chernóbil, a 40 años del accidente nuclear. Con lo cual, la estructura ya no funciona conforme su diseño y licencia, alertaron expertos.

Al día de hoy, a cuatro años de la guerra rusa, 50% del techo norte, el techo sur y las paredes laterales de la infraestructura llamada Nuevo Confinamiento Seguro (NCS) está afectado debido ataques con drones rusos, de acuerdo con un reporte de la asociación ambientalista Greenpeace.

El material de revestimiento del techo y en estructuras críticas, incluido el sistema de grúas, así como la posibilidad de que se inicie corrosión debido a la filtración de nieve y agua bajo el arco del NCS, agregó.

El accidente ocurrió el 26 de abril de 1986 a la 1:23 horas. Foto: Archivo Excélsior

“Aún es temprano en el proceso de análisis de daños, pero la evaluación inicial es que el futuro de todo el proyecto es, en el mejor de los casos, incierto. Debido a los altos niveles de radiación sobre el sarcófago, es muy posible que todo el NSC de Chernóbil tenga que ser desplazado nuevamente sobre su sistema de rieles hasta el lugar donde fue construido antes de poder realizar reparaciones, con un costo enorme”, dijo Jan Vande Putte, especialista nuclear de Greenpeace Ucrania.

La estructura denominada Nuevo Confinamiento Seguro se instaló entre 2016 y 2017, pero en 2025 fue perforada con un dron ruso.

“El ataque deliberado de Rusia contra la planta de Chernóbil es potencialmente uno de los crímenes de guerra más graves perpetrados contra Ucrania”, dijo el ingeniero principal de la estructura, Artem Siriy.

Las fuerzas rusas ocuparon la central el primer día de la invasión de Ucrania iniciada en 2022. El ejército tomó la central tras enviar decenas de miles de soldados y cientos de tanques a Ucrania desde su aliado Bielorrusia, aliado cercano de Moscú.

Los soldados rusos cavaron trincheras y establecieron campamentos en zonas como el llamado Bosque Rojo, denominado así por el color que adquirieron los árboles tras la explosión radiactiva.

El accidente ocurrió el 26 de abril de 1986 a la 1:23 horas. Foto: Archivo Excélsior

Esto convirtió el lugar en un frente clave para la batalla que inició el 24 de febrero de 2022, tras la orden del presidente Vladimir Putin.

Aunque la central nuclear de Chernóbil no genera electricidad desde el año 2000, sigue siendo un sitio altamente sensible, expresó la periodista ucraniana Anna Romandash en el artículo A 40 años de Chernóbil, entre la memoria y la realidad de la guerra, publicado el viernes pasado.

Alrededor de dos mil quinientos especialistas continúan trabajando allí, monitoreando los niveles de radiación y garantizando la contención segura de los desechos nucleares, definió.

La especialista aludió que incluso las instalaciones nucleares inactivas requieren vigilancia constante porque “la seguridad nunca se apaga, especialmente en una zona altamente contaminada como esta”.