¿Qué ejercicios ayudan a bajar el colesterol? La ciencia responde

Mover el cuerpo con los ejercicios adecuados para reducir el colesterol es el método más efectivo para transformar la salud cardiovascular. La ciencia demuestra que realizar actividades accesibles ayuda a limpiar las arterias, reducir los triglicéridos y proteger el corazón de forma natural.

Dejar atrás la vida sedentaria es un proceso que despierta el metabolismo y utiliza las grasas acumuladas como combustible principal. Esto mejora la energía diaria mediante movimientos que se adaptan a cualquier necesidad física.

Salir a caminar tiene beneficios importantes para la salud. Canva

¿Cuáles ejercicios ayudan a bajar el colesterol?

Combinar el esfuerzo cardiovascular con el entrenamiento de fuerza crea una sinergia que convierte al organismo en una máquina eficiente para procesar las grasas. Al acelerar la respiración y fortalecer los músculos, el sistema circulatorio se libera de los excesos de colesterol LDL o "malo".

Estos son los mejores ejercicios para este fin, de acuerdo con un estudio publicado en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation y una investigación de la American Heart Association (AHA):

Nadar: Sumergirse en la piscina y completar largos activa enzimas esenciales que enseñan a los músculos a quemar grasa. Esta actividad reduce los triglicéridos y eleva el colesterol bueno (HDL).

Sumergirse en la piscina y completar largos activa enzimas esenciales que enseñan a los músculos a quemar grasa. Esta actividad reduce los triglicéridos y eleva el colesterol bueno (HDL). Caminar a paso ligero: Este ejercicio aeróbico de intensidad moderada acelera el ritmo cardíaco lo suficiente para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria sin agotar al organismo.

Este ejercicio aeróbico de intensidad moderada acelera el ritmo cardíaco lo suficiente para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria sin agotar al organismo. Levantar pesas: El entrenamiento de resistencia con mancuernas o bandas elásticas aumenta el colesterol protector y acelera el metabolismo en reposo al generar masa muscular.

El entrenamiento de resistencia con mancuernas o bandas elásticas aumenta el colesterol protector y acelera el metabolismo en reposo al generar masa muscular. Rutinas combinadas: Mezclar natación o caminata con pesas potencia la reducción de grasas en la sangre y previene la obesidad de manera integral.

Levantar pesas tiene un efecto positivo en personas que viven con problemas de colesterol. Canva

¿Cuál es el ejercicio más seguro para bajar el colesterol?

Aunque caminar por el parque es una opción confiable, la natación destaca como la práctica más segura para la integridad física. El entorno acuático permite ejercitarse con intensidad sin el desgaste o el dolor que a veces provocan otros deportes en las articulaciones.

Cero impacto articular: El agua anula la gravedad y elimina la presión sobre rodillas, caderas y columna, lo que evita lesiones o molestias crónicas.

El agua anula la gravedad y elimina la presión sobre rodillas, caderas y columna, lo que evita lesiones o molestias crónicas. Protección cardiovascular: Nadar a ritmo moderado quema calorías y mejora los niveles de lípidos sin someter al corazón a un estrés abrupto o picos de presión.

Nadar a ritmo moderado quema calorías y mejora los niveles de lípidos sin someter al corazón a un estrés abrupto o picos de presión. Accesibilidad total: Es el movimiento ideal para adultos mayores o personas con obesidad, pues permite fortalecer los músculos de forma fluida y continua.

La natación es el ejercicio más seguro para bajar el colesterol. Canva

¿A quiénes benefician más estos ejercicios?

Cualquier individuo gana bienestar al activarse, pero ciertos grupos experimentan transformaciones radicales. Quienes viven con diagnósticos crónicos encuentran en el ejercicio una herramienta fundamental para recuperar la vitalidad.

Estas son las personas que más se benefician, como explica un estudio publicado en Journal of the American Heart Association:

Adultos mayores: El movimiento retrasa la pérdida de masa muscular, mejora el equilibrio para prevenir caídas y optimiza el perfil de grasas en la sangre.

El movimiento retrasa la pérdida de masa muscular, mejora el equilibrio para prevenir caídas y optimiza el perfil de grasas en la sangre. Pacientes con diabetes o hipertensión: El ejercicio vuelve a los músculos más sensibles a la insulina, lo que ayuda a nivelar el azúcar y reduce la presión arterial de forma natural.

El ejercicio vuelve a los músculos más sensibles a la insulina, lo que ayuda a nivelar el azúcar y reduce la presión arterial de forma natural. Mujeres: Especialmente durante la menopausia, el entrenamiento de fuerza previene la pérdida de densidad ósea y protege la salud del corazón.

Ejercitarse 150 minutos a la semana ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Canva

¿Cuánto tiempo es recomendable ejercitarse a la semana?

La constancia estratégica es más importante que la intensidad extrema. Existen tiempos claros establecidos por la ciencia para que el cuerpo logre limpiar las arterias y fortalecer el sistema cardíaco sin necesidad de jornadas extenuantes.

Este es el tiempo recomendado para ejercitarse, según la AHA:

Regla de los 150 minutos: Acumular dos horas y media de actividad aeróbica moderada a la semana, como caminar rápido o bailar, asegura resultados clínicos.

Acumular dos horas y media de actividad aeróbica moderada a la semana, como caminar rápido o bailar, asegura resultados clínicos. Opción intensa de 75 minutos: Las rutinas vigorosas, como correr o nadar largos de forma continua, brindan los mismos beneficios en la mitad del tiempo.

Las rutinas vigorosas, como correr o nadar largos de forma continua, brindan los mismos beneficios en la mitad del tiempo. Dos días de fuerza: Es necesario dedicar al menos dos jornadas semanales a ejercicios de resistencia para los músculos principales del cuerpo.

Es necesario dedicar al menos dos jornadas semanales a ejercicios de resistencia para los músculos principales del cuerpo. Dosis breves: Dividir la actividad en bloques de diez minutos a lo largo del día también suma salud y resulta superior a permanecer sentado.

La actividad física regular incrementa la actividad de la lipoproteína lipasa, enzima encargada de descomponer los triglicéridos en los vasos sanguíneos que irrigan los músculos.