¿Niños aburridos? Estos 6 lugares en Iztapalapa pueden salvar tu fin de semana

Si estás buscando actividades para niñas y niños en la Ciudad de México, una de las alcaldías que tiene varias opciones divertidas es Iztapalapa.

Desde lugares para saltar en trampolines, conocer especies marinas dentro de un barco, disfrutar juegos mecánicos o sorprenderse con dinosaurios gigantes, en esta zona hay varios espacios ideales para pasar un día diferente en familia.

Aquí te contamos algunos lugares para ir con niños en Iztapalapa que combinan diversión, aprendizaje y aventura.

Lugares para niños en Iztapalapa

Iztapasauria

Si tu hijo es fan de los dinosaurios, Iztapasauria es una parada obligada. En este espacio encontrarás más de 10 dinosaurios mecatrónicos que alcanzan hasta 12 metros de longitud, lo que hace que los pequeños se sientan como si estuvieran frente a estas criaturas prehistóricas.

Aquí los niños podrán encontrarse cara a cara con especies como el velociraptor y el Tiranosaurio Rex, además de tomarse fotos increíbles.

El parque también cuenta con otras actividades recreativas, ya que se encuentra dentro de la Utopía Meyehualco, un espacio pensado para la convivencia familiar.

Precio: Experiencia totalmente gratuita

Precio: Experiencia totalmente gratuita Ubicación: Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290 Ciudad de México.

Barco Utopía Iztapalapa

Si tus hijos disfrutan del mar y de conocer nuevas especies, el Barco Utopía es una experiencia que puede sorprenderlos.

Desde que llegan, los visitantes quedan impresionados con un enorme barco de 19 metros de altura. En su interior, niñas y niños pueden aprender sobre especies marinas y ecosistemas del océano mediante experiencias inmersivas y educativas.

Es un espacio pensado para que los pequeños aprendan de forma divertida mientras se acercan al mundo marino.

Precio : Entrada gratuita

: Entrada gratuita Ubicación: Parque Lineal Periférico Oriente esquina con Av. Luis Méndez, Eje 6 Sur, Iztapalapa.

KATAPLUM juegos

Para los niños que aman los juegos mecánicos y la adrenalina, el parque de diversiones Kataplum es una gran opción.

Este parque es famoso por estar en la azotea del centro comercial Parque Las Antenas, donde encontrarás atracciones para diferentes edades como:

Juegos de destreza Sillas voladoras Montaña rusa Go-karts

Además, cuenta con opciones para comer y pasar varias horas de diversión en familia.

Precio : Desde $140 pesos por acceso a algunas atracciones; también hay paquetes ilimitados.

: Desde $140 pesos por acceso a algunas atracciones; también hay paquetes ilimitados. Ubicación: Av. Canal de Garay 3278, 3er piso, Iztapalapa. Metro cercano: Periférico Oriente metro station.

Museo Yancuic salas

Si buscas una actividad educativa y divertida, el Museo Yancuic es una excelente alternativa. Este museo cuenta con cuatro salas interactivas donde los niños pueden explorar temas como:

ciencia arte tecnología medio ambiente

Las actividades están diseñadas especialmente para público infantil y juvenil, con experiencias inmersivas que promueven el aprendizaje sobre sostenibilidad y cuidado del planeta.

Precio : Entrada libre

: Entrada libre Ubicación: Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, Iztapalapa.

Libber Jump Iztapalapa

Si a tus hijos les encanta saltar y moverse, en Liber Jump Iztapalapa podrán encontrar trampolines, lo que lo hace un plan perfecto.

Aquí encontrarán diferentes áreas de trampolines donde los niños pueden divertirse mientras desarrollan equilibrio, coordinación y fuerza muscular.

Además, es una actividad ideal para liberar energía y reducir el estrés, y lo mejor es que también pueden participar los adultos.

Precio : Se pueden hacer reservaciones en su página.

: Se pueden hacer reservaciones en su página. Ubicación: Ermita Iztapalapa 2955 C, Amp. San Miguel.

Parque acuático en Iztapalapa

Si buscas una opción refrescante para los días de calor, el Parque Acuático Utopía Papalotl ofrece toboganes y chapoteaderos donde los niños pueden divertirse.

Este espacio recreativo es ideal para pasar un rato agradable en familia, sobre todo durante los fines de semana o vacaciones.

Precio : Entrada libre

: Entrada libre Ubicación: Reforma Económica 52, colonia Reforma Política, Iztapalapa.

Con todas estas opciones, Iztapalapa se ha convertido en una alcaldía con diversos espacios para disfrutar con niñas y niños.

Así que si estás en el oriente de la CDMX y buscas un plan familiar, estos lugares pueden ser perfectos para aprender, jugar y pasar un día diferente con los pequeños.