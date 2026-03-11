¿No puedes ir a Oaxaca? Vive la Guelaguetza 2026 en Tlalpan

Si te gustan los festivales llenos de cultura, música y danza, esta es una oportunidad perfecta para vivir una de las celebraciones más importantes de Oaxaca sin salir de la Ciudad de México.

En este evento podrás disfrutar de un ambiente familiar donde las raíces oaxaqueñas se hacen presentes a través de sus bailes, gastronomía, artesanías y tradiciones.

Si siempre has querido viajar a Oaxaca para vivir esta fiesta o simplemente quieres conocer más sobre ella, aquí te contamos qué es la Guelaguetza y todo lo que podrás encontrar en esta edición en Tlalpan.

¿Qué es la Guelaguetza y en qué consiste?

La Guelaguetza es una de las celebraciones culturales más emblemáticas de Oaxaca. Cada año reúne a miles de personas que celebran la diversidad cultural, la música y las tradiciones de los pueblos originarios.

Tan solo el año pasado, durante las dos semanas de festejos en Oaxaca, más de 143 mil personas asistieron para disfrutar de esta fiesta llena de danza, color y cultura.

La celebración moderna comenzó en 1932, cuando se conmemoró el 400 aniversario de la fundación de la ciudad de Oaxaca. Su nombre proviene del vocablo zapoteco “Guendalezaa”, que significa ofrenda, presente o cooperación.

También es conocida como “La Fiesta de los Lunes del Cerro”, una tradición que celebra la riqueza cultural de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, quienes comparten su música, danzas y vestimenta típica.

Guelaguetza en Tlalpan 2026: fechas, sede y todo lo que debes saber del evento Foto: Canva

Guelaguetza en Tlalpan

Por segunda ocasión, la Guelaguetza llega a Tlalpan, acercando esta gran tradición oaxaqueña a los habitantes de la CDMX.

Se trata de un evento cultural pensado para que familias, visitantes y amantes de las tradiciones puedan disfrutar de diferentes expresiones artísticas que representan la riqueza cultural de Oaxaca.

Durante el festival podrás encontrar actividades como:

Música tradicional Presentaciones de danza Calendas oaxaqueñas Trajes típicos Gastronomía tradicional Artesanías

Todo en un ambiente festivo donde la música, el color y la cultura se convierten en protagonistas.

Guelaguetza en Tlalpan 2026: fechas, sede y todo lo que debes saber del evento Foto: Canva

¿Cuándo es la Guelaguetza en Tlalpan?

Si quieres asistir a esta fiesta llena de tradición, podrás hacerlo del 12 al 15 de marzo, en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Será una excelente opción para disfrutar un plan cultural en familia o con amigos durante varios días.

¿Dónde se hace el evento de la Guelaguetza?

Si te gustaría disfrutar de este evento tradicional y colorido, este se llevará a cabo en: Calle Cañaverales número 222, Granjas Coapa, C.P. 14330, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con Google Maps, desde Metro Taxqueña puedes tomar un camión con dirección a Valle de San Lorenzo.

Una vez que bajes, el lugar del evento se encuentra aproximadamente a 8 minutos caminando.

Guelaguetza en Tlalpan 2026: fechas, sede y todo lo que debes saber del evento Foto: Canva

Sin duda, esta festividad es una oportunidad para disfrutar en la CDMX de lo mejor de las tradiciones de Oaxaca y celebrar la riqueza cultural que forma parte de la identidad de México.