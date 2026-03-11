Lugares imperdibles si visitas CDMX: 5 paradas para enamorarte de la capital del país

¡Conoce estos lugares imperdibles si visitas CDMX! Te contamos de 5 paradas para enamorarte de la capital del país, especialmente si estás aquí por primera vez o tienes poquito tiempo para gozar de todo.

La CDMX no es solo una ciudad; es una entidad viva, ruidosa, colorida y profundamente histórica que late a un ritmo que puede ser tan abrumador como fascinante.

Con más de 20 millones de personas en su zona metropolitana, cada esquina cuenta una historia que abarca desde el esplendor azteca hasta la vanguardia del siglo XXI.

Si tienes poco tiempo o es tu debut en esta metrópoli, la clave no es intentar verlo todo, sino elegir esas experiencias que definen el alma de la ciudad.

Prepárate para caminar mucho, comer mejor y dejarte sorprender por una urbe que nunca duerme, pero que siempre tiene un espacio para un café de olla o un taco al pastor.

Zócalo en CDMX Canva

5 lugares que no te puedes perder en CDMX

Centro Histórico

No se puede decir que estuviste en la CDMX si no pisaste el Zócalo. Oficialmente llamado Plaza de la Constitución, este es uno de los espacios públicos más grandes del mundo. Aquí, el pasado y el presente chocan de frente: bajo tus pies yacen las ruinas de la antigua Tenochtitlán, y puedes visitar el Templo Mayor, una ventana directa al imperio mexica.

Frente a este, se erige la imponente Catedral Metropolitana, una obra maestra que tardó casi tres siglos en terminarse, lo que explica su mezcla de estilos barroco, churrigueresco y neoclásico.

Ya estando ahí, da un paseo por la calle peatonal de Madero; desde el Palacio de Iturbide hasta la Casa de los Azulejos, cada edificio tiene una fachada que merece una foto.

Palacio de Bellas Artes

Iniciado por el arquitecto Adamo Boari y terminado por Federico Mariscal, su exterior de mármol blanco de Carrara se inspira en el Art Nouveau, mientras que su interior es un despliegue de Art Déco que te dejará sin aliento.

En su interior, te encuentras grande sobras del muralismo mexicano, hechas por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Además, el palacio alberga el Museo Nacional de Arquitectura y una sala de conciertos cuya acústica es legendaria.

Xochimilco Canva

Bosque de Chapultepec

Con más de 600 hectáreas, el Bosque de Chapultepec es el pulmón verde de la ciudad y un sitio doblemente histórico. Si solo tienes poco tiempo, no te puedes perder la Primera Sección, donde encontrarás árboles centenarios y otros dos edificios emblemáticos.

En primer lugar, el Castillo de Chapultepec, hoy también el Museo Nacional de Historia. Subir la rampa hacia el castillo te recompensa con una de las vistas más espectaculares de Paseo de la Reforma. Sus jardines y habitaciones decoradas te transportarán a la época del Segundo Imperio Mexicano.

Por otro lado, el Museo Nacional de Antropología ubicado justo enfrente del castillo, es una joya moderna. Su arquitectura, con el famoso "paraguas" central que deja caer una cortina de agua; visita la Piedra del Sol (mal llamada Calendario Azteca) en la sala Mexica. Es un museo amplio, así que si vas con poco tiempo, enfócate en las salas de Teotihuacán y los Mayas.

Coyoacán

Si buscas un ambiente más relajado, Coyoacán es tu destino. Este barrio conserva su trazado colonial y calles empedradas que parecen detenidas en el tiempo. Es el refugio histórico de artistas e intelectuales.

En Coyoacán, no te puedes perder La Casa Azul, también conocida como el Museo Frida Kahlo; se trata del lugar donde la artista nació, vivió y murió.

De igual forma, camina hacia el Mercado de Coyoacán. Prueba unas tostadas o compra artesanías típicas, disfruta de unos churros rellenos o un chocolate caliente en "El Jarocho", una institución local que ha servido café por generaciones.

Ángel de la Independencia Canva

Xochimilco

Xochimilco es lo que queda del antiguo sistema lacustre sobre el cual se fundó la ciudad. Aunque puede parecer muy turístico, es una tradición profundamente arraigada para las familias mexicanas. Consiste en pasear por los canales en barcas coloridas llamadas trajineras.

Para un viaje corto, lo ideal es ir en grupo o unirse a un tour. Asegúrate de acordar el precio por hora de la trajinera antes de subir; que no se te pase visitar también los ajolotarios para conocer al ajolote, esa criatura endémica que parece sonreír y que es capaz de regenerar sus extremidades.

Extra: Paseo de la Reforma

Para cerrar con broche de oro, dedica una tarde a caminar por Paseo de la Reforma. Diseñado originalmente por orden de Maximiliano para conectar el Castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional, hoy alberga uno de los monumentos más famosos en CDMX: el Ángel de la Independencia.

¿Cómo moverte en CDMX?

La mejor opción es el transporte público, especialmente el Metro y Metrobús; considera las horas pico (7-9 am y 6-8 pm), pero es una forma fácil y sencilla de llegar a los sitios turísticos. También puedes utilizar transporte de aplicación o taxi de la calle, ¡tú eliges!

¿Es segura la CDMX para turistas?

Como cualquier gran metrópoli, requiere sus medidas preventivas. Mantente en las zonas turísticas (Roma, Condesa, Centro, Coyoacán, Polanco). No lleves joyas ostentosas y cuida tu celular en lugares concurridos.

La Ciudad de México es un laberinto de experiencias que nunca terminas de recorrer. Estos lugares imperdibles son solo el comienzo para enamorarte de la capital y quieras regresar en otra ocasión.