¿Cólicos y malestar menstrual? Algunos alimentos pueden ayudarte a reducirlos

La menstruación es el proceso natural en el que el cuerpo femenino elimina el revestimiento del útero cuando no ocurre un embarazo, formando parte del ciclo reproductivo.

Esta etapa puede traer consigo síntomas que afectan la rutina diaria, desde cólicos e hinchazón hasta cansancio y cambios de ánimo. Sin embargo, pequeños ajustes en la alimentación pueden influir en cómo se siente el cuerpo durante estos días.

Al incluir alimentos ricos en minerales, vitaminas y grasas saludables, se pueden mejorar la energía, reducir la inflamación y aliviar los malestares propios del ciclo menstrual.

Alimentos para reducir los síntomas menstruales. Canva.

¿Qué alimentos ayudan a aliviar los síntomas de la menstruación?

La Academia Española de Nutrición y Dietética explica que algunos alimentos pueden ayudar a reducir síntomas comunes del periodo, como la hinchazón, el cansancio o los calambres, gracias a su contenido de vitaminas, minerales y compuestos antiinflamatorios.

Durante la menstruación, el organismo pierde pequeñas cantidades de sangre y atraviesa cambios hormonales que pueden influir en el estado de ánimo, el nivel de energía y la digestión. Por esa razón, ciertos nutrientes adquieren mayor relevancia durante esos días.

Entre los más importantes se encuentran:

Hierro , que ayuda a compensar la pérdida de sangre durante el periodo.

Magnesio , relacionado con la relajación muscular y la reducción de calambres.

Ácidos grasos omega-3 , conocidos por su efecto antiinflamatorio.

Vitaminas del complejo B , que participan en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso.

Alimentos que pueden ayudar a reducir los cólicos menstruales

Una dieta equilibrada puede ayudar a disminuir el dolor y mejorar el bienestar general durante la menstruación. Especialistas en nutrición recomiendan incluir alimentos que aporten minerales esenciales y grasas saludables.

1. Pescados ricos en omega-3

Pescados como el salmón, la sardina o el atún contienen ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes poseen propiedades antiinflamatorias y pueden contribuir a disminuir el dolor asociado a los cólicos menstruales.

2. Espinaca y verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde, como espinaca o acelga, aportan hierro y magnesio. Ambos minerales resultan importantes para mantener la energía y apoyar la función muscular durante el periodo.

3. Legumbres

Lentejas, garbanzos y frijoles contienen hierro vegetal, fibra y proteínas. Estos nutrientes ayudan a reponer minerales y a mantener niveles estables de energía durante el día.

4. Frutos secos

Almendras, nueces o semillas aportan magnesio y grasas saludables. Estos componentes se relacionan con la relajación muscular y pueden ayudar a disminuir la inflamación.

5. Chocolate oscuro

El cacao contiene antioxidantes y magnesio. Estos compuestos pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo y reducir algunos síntomas asociados con el síndrome premenstrual.

6. Plátano

Esta fruta aporta potasio y vitamina B6. Ambos nutrientes ayudan a regular el equilibrio de líquidos en el organismo y pueden disminuir la sensación de hinchazón.

7. Frutas frescas

Las frutas con alto contenido de agua y antioxidantes favorecen la hidratación y ayudan a combatir procesos inflamatorios leves en el organismo.

La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y grasas saludables puede favorecer el equilibrio nutricional durante el ciclo menstrual.

¿Qué comer durante tu periodo para disminuir las molestias menstruales?

Durante la menstruación el cuerpo experimenta cambios hormonales que pueden influir en el estado de ánimo, el nivel de energía y la digestión. Por ello, especialistas recomiendan elegir alimentos que aporten energía constante y minerales esenciales.

Alimentos ricos en hierro

La pérdida de sangre puede reducir temporalmente los niveles de hierro en el organismo. Cuando esto ocurre, algunas personas experimentan cansancio o debilidad.

Entre los alimentos que aportan hierro se encuentran:

Espinacas

Lentejas

Carnes magras

Legumbres

Carbohidratos complejos

Alimentos como avena, arroz integral o pan integral liberan energía de forma gradual. Esto ayuda a evitar cambios bruscos en el nivel de glucosa y contribuye a mantener la energía durante el día.

Grasas saludables

Los ácidos grasos omega-3 presentes en pescados, nueces y semillas participan en procesos antiinflamatorios del organismo.

Según especialistas de Mayo Clinic, incluir estos nutrientes dentro de una dieta equilibrada puede ayudar a reducir el dolor menstrual y algunos síntomas del síndrome premenstrual.

Nutrientes clave que ayudan a sobrellevar el síndrome premenstrual

El síndrome premenstrual (SPM) puede incluir síntomas físicos y emocionales como irritabilidad, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos o cambios en el apetito.

Diversos estudios han identificado algunos nutrientes que pueden contribuir a reducir estas molestias.

Magnesio: Este mineral participa en la función muscular y nerviosa. También puede ayudar a disminuir espasmos musculares y retención de líquidos.

Calcio: El calcio interviene en la función muscular y en la transmisión de señales nerviosas. Mayo Clinic señala que una ingesta adecuada de calcio puede ayudar a disminuir algunos síntomas del síndrome premenstrual en ciertas mujeres.

Mayo Clinic Vitaminas del complejo B: Vitaminas como la B1 y la B6 participan en el metabolismo energético. Además, contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso, lo que puede ayudar a disminuir la sensación de fatiga o irritabilidad.

Alimentos que conviene limitar durante la menstruación

Así como algunos alimentos pueden ayudar a aliviar molestias, otros pueden intensificarlas.

Especialistas recomiendan moderar el consumo de los siguientes productos durante el periodo:

Exceso de sal: Puede favorecer la retención de líquidos y provocar mayor hinchazón abdominal.

Cafeína: El consumo elevado puede aumentar la irritabilidad, la ansiedad o dificultar el descanso.

Alimentos ultraprocesados: Estos productos suelen contener grandes cantidades de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos, además de menor contenido de fibra y micronutrientes.

Alcohol: Puede aumentar la inflamación y agravar algunas molestias menstruales.

Los síntomas menstruales no se presentan de la misma manera en todas las mujeres. Algunas experimentan molestias leves, mientras que otras pueden tener dolor más intenso o cambios emocionales.

Mantener una alimentación equilibrada puede ayudar al organismo a enfrentar mejor esta etapa del ciclo menstrual. Consumir alimentos ricos en hierro, magnesio, calcio y omega-3 puede contribuir a reducir la inflamación, mantener la energía y favorecer el bienestar general.

Si los cólicos menstruales son intensos o interfieren con las actividades diarias, es importante consultar con un profesional de la salud para recibir orientación médica.