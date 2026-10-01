¿Quieres atraer abundancia? Estos son los días de octubre 2026 para prender palo santo según la Luna

El palo santo es considerado una “madera santa” y se utiliza con frecuencia como uno de los elementos en rituales de limpieza energética, espiritualidad, protección y renovación.

Su aroma se obtiene al quemar madera de Bursera graveolens, una especie reconocida por la botánica que también forma parte de prácticas tradicionales en distintas regiones de Sudamérica.

Con la llegada de octubre, quienes acostumbran realizar este tipo de rituales pueden elegir determinadas fechas del mes para acompañar sus intenciones de prosperidad, nuevos comienzos o cierre de ciclos, tomando como referencia las fases de la Luna.

Su aroma se obtiene al quemar madera de Bursera graveolens Canva.

¿Qué días de octubre 2026 son ideales para prender palo santo?

Aunque no existe un calendario específico que determine cuáles son los mejores días para quemar palo santo con el objetivo de atraer abundancia, hay tradiciones espirituales que relacionan las fases lunares con diferentes intenciones para esta actividad.

En octubre de 2026, estas son las fechas que pueden tomarse como referencia:

3 de octubre: cuarto menguante, asociado simbólicamente con soltar y cerrar ciclos

cuarto menguante, asociado simbólicamente con soltar y cerrar ciclos 10 de octubre: Luna nueva, relacionada tradicionalmente con nuevos comienzos y establecimiento de intenciones

Luna nueva, relacionada tradicionalmente con nuevos comienzos y establecimiento de intenciones 18 de octubre: cuarto creciente, vinculado en algunas prácticas con crecimiento y avance

cuarto creciente, vinculado en algunas prácticas con crecimiento y avance 25 de octubre: Luna llena, considerada por algunas corrientes espirituales como una etapa de culminación y renovación

Hay tradiciones espirituales que relacionan quemar palo santo con las fases lunares. Canva.

Fases de la Luna en octubre 2026: ¿cuándo hacer el ritual con palo santo?

Las fases de la Luna son un elemento que algunas prácticas espirituales utilizan para establecer fechas de rituales. Estas son algunas de las opciones que puedes poner en práctica durante octubre de 2026.

3 de octubre: cuarto menguante

Puede utilizarse simbólicamente para representar el cierre de una etapa. Quienes practican rituales de limpieza pueden aprovechar esta fecha para ordenar la casa, desechar objetos que ya no utilizan y acompañar estas acciones con el aroma del palo santo.

10 de octubre: Luna nueva

La Luna nueva puede representar simbólicamente un nuevo comienzo. Es una fecha que algunas personas podrían elegir para escribir intenciones, establecer metas o plantear proyectos.

Además, se asocia con la armonía y el amor, por lo cual el ritual podría orientarse a atraer el amor verdadero.

18 de octubre: cuarto creciente

Esta etapa puede asociarse, dentro de algunas tradiciones, con el crecimiento y el avance. Puede ser un momento para revisar las metas establecidas durante la Luna nueva y definir acciones que permitan avanzar hacia ellas.

El ritual también puede realizarse con el objetivo de buscar bienestar personal y paz interior. En ese caso, puedes meditar para soltar cargas y encontrar un mayor equilibrio emocional.

25 de octubre: Luna llena

La Luna llena suele relacionarse simbólicamente con la culminación. En un ritual personal, puede utilizarse para hacer una revisión de los objetivos planteados durante el mes.

Puedes orientar el ritual hacia la protección y la apertura de nuevos caminos, así como hacia la liberación de energías negativas y el desbloqueo simbólico de distintos espacios de tu vida.

El cuarto menguante ocurrirá el 3 de octubre a las 7:25 horas; la Luna nueva será el 10 de octubre a las 9:50 horas; el cuarto creciente llegará el 18 de octubre a las 10:12 horas y la Luna llena se presentará el 25 de octubre a las 22:11 horas, según el horario local de Ciudad de México.

Las fases de la Luna son un elemento que algunas prácticas espirituales utilizan para establecer fechas de distintos rituales. Canva.

¿Cómo prender palo santo correctamente para limpiar el hogar?

Si se decide utilizar palo santo dentro de hogar, además del significado espiritual del ritual es necesario considerar la seguridad. Al quemarse, la madera genera humo y partículas que pueden permanecer en el ambiente.

Para realizar el ritual de manera sencilla:

Abre una ventana para permitir la circulación del aire

Coloca el palo santo sobre una superficie resistente al calor

Enciende uno de sus extremos durante aproximadamente 30 segundos

Cuando aparezca la llama, apágala con cuidado para permitir que quede el humo aromático

Recorre el espacio que quieras incluir en el ritual, siempre con precaución

Puedes acompañar el momento con una intención personal o una meta concreta

Coloca el palo santo en un recipiente resistente al calor cuando termines

Verifica que quede completamente apagado antes de retirarte

No es recomendable dejar madera encendida sin vigilancia ni utilizarla en lugares cerrados sin ventilación.

Puedes acompañar el momento de la quema del palo santo con una intención personal o una meta concreta Canva.

¿Qué significa prender palo santo para atraer abundancia y buenas energías?

El palo santo corresponde a la especie Bursera graveolens, un árbol o arbusto originario de regiones que abarcan desde México hasta el noroeste de Venezuela y Perú.

La madera se ha incorporado a diferentes prácticas culturales y espirituales. En estos contextos, su humo puede utilizarse como parte de ceremonias o rituales que buscan representar limpieza, protección o renovación.

La palabra “abundancia” también puede tener distintos significados. Para algunas personas representa prosperidad económica; para otras, puede relacionarse con oportunidades laborales, tranquilidad, bienestar, relaciones personales o nuevos proyectos.

Por ello, un ritual con palo santo puede convertirse en un momento para establecer objetivos personales. Por ejemplo, mientras se realiza el sahumerio, una persona puede pensar en aquello que desea cambiar, escribir sus metas para el mes o establecer acciones concretas para mejorar sus finanzas.

Lo importante es no confundir este significado simbólico con una garantía. El palo santo no sustituye las acciones financieras, laborales o personales necesarias para alcanzar un objetivo.

La madera se ha incorporado a diferentes prácticas culturales y espirituales. Canva.

Así, si el ritual de octubre forma parte de las costumbres personales de alguien, también puede convertirse en una oportunidad para elegir productos de origen responsable y evitar la compra de madera cuya procedencia sea desconocida.

En definitiva, octubre de 2026 ofrece cuatro fechas lunares que pueden incorporarse de manera simbólica a un ritual con palo santo: el 3, 10, 18 y 25 de octubre.

La elección depende del significado que cada persona quiera darle al momento, aunque la abundancia no debe atribuirse como un efecto comprobado del palo santo o de las fases de la Luna, puede ser un momento de introspección y definición de metas.