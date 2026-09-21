Rituales para el equinoccio de otoño 2026; agradece y atrae la abundancia

Cada cambio de estación es la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo. El otoño es el momento en que lo viejo se va para dar paso a lo nuevo, por lo que es momento de soltar y atraer abundancia. Hazlo con estos rituales.

A lo largo del año existen dos equinoccios: el de primavera y el de otoño. Según la ciencia, los equinoccios son aquellos momentos donde el Sol se encuentra sobre el ecuador celeste y la iluminación se distribuye de forma equilibrada entre los hemisferios.

Mientras el de primavera se relaciona con la fertilidad de la tierra y la preparación para la siembra, el otoño se asocia a la cosecha. Pero a nivel energético o espiritual, es época de agradecimiento y transición.

Por esa razón, muchas personas realizan rituales para agradecer, soltar lo negativo y prepararse para recibir abundancia. La recomendación es hacerlos en el marco del equinoccio que ocurrirá este 22 de septiembre.

Así como se caen las hojas de los árboles, el otoño nos permite soltar Canva

Ritual de limpieza para abrir espacio a la abundancia

Al igual que ocurre con cada inicio de ciclo, antes de la entrada del equinoccio de otoño se recomienda realizar una limpieza en el hogar. La idea es que, al eliminar lo que ya no utilizamos y ordenar espacios saturados, cerramos una etapa y abrimos paso a la abundancia.

Para darle intención a esta limpieza, puedes repetir: “Dejo ir lo que ya terminó y hago espacio para nuevas oportunidades”.

Si bien, no existe un efecto inmediato ni comprobable, sirve para marcar el cambio de estación y mejorar nuestros espacios.

Al limpiar y ordenar damos espacio a lo nuevo y permitimos que llegue la abundancia Canva

Ritual de agradecimiento por la cosecha

El otoño se asocia con la cosecha, por lo tanto, es momento de agradecer todo lo que los ciclos anteriores trajeron consigo. Para ello, una de las recomendaciones es colocar sobre una mesa algunos elementos asociados con esta temporada.

Entre estos se encuentran manzanas, maíz, semillas, calabazas y granos. Como complemento, realiza una lista con las cosas que has conseguido hasta este momento: proyectos terminados, aprendizajes, relaciones, oportunidades, metas o experiencias.

En cuestiones energéticas y esotéricas, la abundancia no es solo dinero, sino aquellas cosas positivas que llegaron a nuestra vida. Al reconocerlas y separarlas de lo negativo, damos paso a lo nuevo.

Agradecer lo que ha traído el año también ayuda a atraer la abundancia Canva

Ritual de las semillas para establecer intenciones

Una forma de atraer la abundancia a través de aquello que deseamos, es con semillas que simbolizan lo que está por crecer. Simplemente, coloca algunas semillas en un frasco pequeño.

En una hoja, escribe tres intenciones para los siguientes meses; pueden relacionarse con el trabajo, el dinero, los estudios o proyectos personales. Dobla el papel e introdúcelo en el frasco.

El secreto es acompañar estas intenciones con acciones concretas que ayuden a conseguir lo que deseamos.

Las semillas atraen la abundancia al representar lo que está por crecer Canva

Ritual de canela para la abundancia

La canela se ha relacionado con prosperidad, éxito y atracción. Para atraer la abundancia, coloca canela molida en un frasco junto con algunas monedas y semillas; establece una intención para llamar lo que deseas que llegue en los meses siguientes.

Ritual de las monedas para la estabilidad financiera

Coloca tres monedas en un recipiente y, en un papel, escribe una meta económica concreta (ahorrar, liquidar una deuda, comenzar un fondo de emergencia), e introduce el papel en el frasco.

Acompaña este ritual con acciones prácticas, como revisar los gastos para ver qué puedes recortar con el objetivo de llegar a tu meta, crear un plan para acabar más rápido con tu deuda, etcétera.

Recuerda que, aunque a los rituales les pongamos nuestros mejores deseos, no se trata de magia ni existen poderes sobrenaturales detrás de ellos. Cada uno debe ir acompañado de una intención real de lograrlos.

Energéticamente, el equinoccio de otoño se asocia con la cosecha, equilibrio, gratitud y preparación. Por esa razón, suele utilizarse para hablar de abundancia, no solo agradeciendo lo que tenemos, sino visualizando lo que queremos seguir desarrollando.

Este 22 de septiembre, durante el equinoccio de otoño, aprovecha para decretar abundancia en todos los aspectos de tu vida, acompañado de acciones concretas