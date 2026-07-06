Ángeles, emociones y chakras: así se vive una sesión de angeloterapia

Para muchos, la búsqueda constante de bienestar, el cuidado de las emociones y la parte espiritual se han vuelto algo fundamental en el día a día. Tras momentos tan difíciles como la pandemia, que funcionó como un gran despertador espiritual donde las respuestas de siempre dejaron de ser suficientes, muchos empezaron a buscar otro tipo de apoyo. Es ahí donde la angeloterapia, una práctica de sanación espiritual, funciona como un camino para conocernos mejor.

Pero, ¿qué es exactamente la angeloterapia? Angélica Bovino, especialista con más de 21 años de experiencia en este camino, la define de forma muy sencilla: “La angeloterapia es una forma de sanación espiritual. Nosotros tenemos cuatro cuerpos: el físico, el emocional, el mental y el energético o espiritual. Lo que buscamos es ver ese cuerpo energético, donde están el aura y los chakras, para saber cómo está la persona, dónde se está bloqueando y dónde está fluyendo su energía”.

¿Qué es la angeloterapia y cómo funciona una sesión de sanación? Canva

¿Qué es la angeloterapia y cómo limpia el cuerpo energético?

Para Angélica, este proceso no tiene nada que ver con la magia, sino con la disposición de conectar con algo más grande. “Para mí los ángeles son como esta energía disponible. Es la energía de Dios, son diferentes manifestaciones de Dios, como lo quieras entender: Dios universo, Dios fuente... Y los ángeles son esta energía disponible que está aquí para ayudarnos, para ayudarnos a llevarnos a nuestro más alto potencial”, explica de manera muy cálida.

Al contrario de lo que se suele creer, en una sesión de angeloterapia no se va a adivinar el futuro. De hecho, la especialista aclara que no son tarotistas ni adivinos. Al cruzar la puerta o conectarse por Zoom, la sesión arranca con una brújula clara: el consultante comparte tres situaciones o problemas de su vida en los que siente que hoy necesita ayuda o sanación.

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¿Cómo es una sesión de angeloterapia? Entre el escaneo de chakras y la sanación

A partir de ahí, la sesión, que dura hora y media más o menos, se divide en tres partes muy claras: primero, una guía a través de la intuición donde se reciben mensajes que suelen llegar en forma de metáforas o imágenes. Después, se hace un escaneo de los siete chakras, que funcionan como un mapa completo de la vida de la persona (su relación con el dinero, el trabajo, el amor, la autoestima o su espiritualidad). Finalmente, viene la etapa que para muchos consultantes es la más valiosa: la sanación energética.

En esta última parte, la angeloterapeuta trabaja con la frecuencia de los arcángeles según lo que cada quien necesite sanar en su plano energético. De este modo, Miguel ayuda a cortar lazos con el miedo y da valentía; Jofiel limpia la mente de pensamientos negativos y aporta sabiduría; Chamuel se encarga de sanar el corazón y fomentar el amor propio; mientras que Gabriel impulsa la comunicación asertiva, abre caminos y llena de esperanza.

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A esta guía se suman Rafael, enfocado en la sanación física y emocional al mostrar el origen de los malestares; Uriel, que provee abundancia, paz mental y estabilidad material; y Zadquiel, quien ayuda a perdonar, soltar el pasado y transformar los rencores en paz.

Esta herramienta está abierta para cualquier persona, pero Angélica Bovino aclara que sanar es un proceso que requiere tiempo. Cuando se mueve la energía en una sesión, las cosas se transforman de forma tan profunda que se necesita dejar que todo se asiente, por lo que recomienda no tomar una sesión completa más de una vez cada tres meses, y llevarse tareas a casa como escribir un diario de agradecimiento, hacer afirmaciones o leer.

El proceso de sanar las emociones: El valor del escepticismo según los expertos

Además, es muy respetuosa con la gente que duda de estos temas. “Está bien ser escéptico, no está mal, porque ser escéptico te ayuda a mantener los pies en la tierra y a no creerte todo lo que todo mundo te dice. Yo lo que les diría a estas personas escépticas es que dejen la puerta entreabierta como una posibilidad para que por ahí se cuelen sus ángeles; se van a sorprender de lo que va a suceder”, comenta.

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Al final, el mayor aprendizaje de esta práctica es entender que nosotros tenemos las riendas de nuestra vida. “Algo que me han enseñado los ángeles y que nos cuesta mucho trabajo entender es que toda nuestra realidad se desprende de nosotros. En la medida en que trabajes tú adentro, en la medida en que tú vayas sanándote y transformándote adentro, lo de afuera se va a ir acomodando de una manera diferente. No cambia lo de afuera, lo que cambias eres tú. Cambia la forma en que te paras en la vida, cambia la forma en la que ves la vida y cómo respondes a tu entorno”, concluye con una sonrisa, recordando que el mundo espiritual es mucho más amoroso y hermoso de lo que imaginamos.

Es importante recordar que esta práctica funciona como una terapia de apoyo y acompañamiento, por lo que no sustituye la terapia psicológica o médica profesional; es, en cambio, un complemento ideal para trabajar tu interior y sanar tus emociones.