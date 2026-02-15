¿Cuál es el animal que representará el Año Nuevo Chino en 2026?

El Año Nuevo Chino es sinónimo de renovación, y en 2026 este evento estará marcado por la llegada del Caballo de Fuego, una combinación que representa movimiento, transformación y nuevas oportunidades.

Esta celebración comenzará el martes 17 de febrero, dando paso a un periodo en el que la energía del caballo, un símbolo tradicional de vitalidad y avance, estará presente en la vida de millones de personas.

El Año Nuevo Chino Canva

A diferencia del calendario occidental, que se basa en el recorrido del Sol, el calendario chino es lunisolar, es decir, mezcla tanto los ciclos lunares como solares. Cada año inicia con la Luna nueva más cercana al inicio de la primavera, por lo que la fecha del año nuevo varía anualmente.

Los animales del horóscopo chino

Mientras en el zodíaco occidental los signos se basan en constelaciones, en China se utiliza un sistema con 12 animales: rata, búfalo, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada uno de estos se asocia con uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales se repiten en ciclos de dos años.

En el horóscopo chino Canva

El sistema está diseñado para formar combinaciones únicas entre animal y elemento, generando un ciclo completo de 60 años. Cada pareja de animal y elemento refleja una energía particular que influye tanto en el año como en las personas nacidas bajo esa combinación.

¿Cuál es el significado del Caballo de Fuego?

Entre los doce signos del horóscopo chino, el caballo ocupa el séptimo lugar. En la cultura china, este animal es símbolo de sabiduría, elegancia e independencia. Además, está asociado a la libertad, la velocidad y la capacidad de avanzar sin detenerse.

Especial

El fuego, como elemento, suma características como pasión, creatividad, impulso y entusiasmo, lo cual da como resultado una energía poderosa para iniciar etapas nuevas.

Este 2026, marcado por esa dupla, puede ser interpretado como un año para atreverse a cambiar, tomar decisiones valientes y dar pasos firmes en proyectos tanto personales como profesionales.

Especial

En este sentido, en este año es ideal para iniciar nuevas etapas y retomar proyectos personales y profesionales que habían quedado en el pasado e incluso realizar cambios en diferentes áreas de nuestras vidas.

Fechas y animales del horóscopo chino

A quienes les interesa saber qué animal representa su año de nacimiento, este es un dato importante. Aquí te dejamos los ciclos más recientes para cada animal del horóscopo chino:

Rata: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Búfalo: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Tigre: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Conejo: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

Dragón: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036

Serpiente: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037

Caballo: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038

Cabra: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039

Mono: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040

Gallo: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041

Perro: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042

Cerdo: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043

PJG