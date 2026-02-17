Crianza Fafo causa polémica en TikTok ¿Es demasiado dura?

Muchos padres y madres están en una búsqueda constante por encontrar las mejores herramientas para acompañar la educación y el desarrollo emocional de sus hijos. Hoy en día existen distintos estilos de crianza, y cada familia intenta adaptarlos según sus valores, necesidades y contexto.

Sin embargo, hay una tendencia que recientemente comenzó a tomar fuerza en redes sociales como TikTok: la llamada crianza FAFO, un término que ha generado debate entre padres. Por ello, aquí te contamos qué es, lo que sabemos sobre este nuevo método.

Crianza FAFO: ¿en qué consiste este estilo de educación?

La crianza FAFO proviene del acrónimo en inglés “Fuck Around and Find Out”, una expresión que hace referencia a aprender a través de las consecuencias de las propias acciones.

En este tipo de crianza, madres, padres o cuidadores permiten que los niños exploren su entorno y experimenten ciertas situaciones por sí mismos, con la idea de que el aprendizaje ocurre a partir de la experiencia directa, siempre que no represente un riesgo grave para su seguridad.

En pocas palabras, se busca que los pequeños descubran qué les agrada, qué les incomoda y qué consecuencias tiene cada decisión.

Crianza FAFO la nueva moda en redes que muchos consideran dura para los niños Foto: Canva

Ejemplos de la crianza FAFO que se ven en redes sociales

A medida que este estilo de crianza se ha vuelto viral, comenzaron a aparecer diversos videos donde padres muestran cómo lo aplican en situaciones cotidianas.

Algunos ejemplos comunes son:

Permitir que los niños agreguen demasiada sal a su comida para que ellos mismos descubran que el sabor no es agradable.

Dejar que un pequeño, molesto, salga de casa diciendo que irá con otro amigo; al notar que es de noche y sentirse incómodo, el niño pide regresar y aprende sobre los límites y la seguridad.

Estos casos suelen presentarse como lecciones de vida espontáneas, donde el niño reflexiona a partir de lo que vivió.

Otro factor que influye: el síndrome de burnout en madres y cuidadores

El auge de este tipo de crianza también podría relacionarse con el síndrome de burnout parental, un agotamiento físico y emocional que experimentan muchas madres y cuidadores debido a la carga constante de responsabilidades.

De acuerdo con la psicóloga Amy Sullivan, especialista del Cleveland Clinic, este síndrome puede provocar cansancio extremo, estrés y ansiedad, afectando la manera en que se ejerce la crianza.

Cuando existe este nivel de desgaste, algunos padres pueden optar por reducir la supervisión o la imposición de límites, lo que podría favorecer estilos como el FAFO.

Crianza FAFO la nueva moda en redes que muchos consideran dura para los niños Foto: Canva

Poner límites en la crianza: la visión de un especialista

Aunque la crianza FAFO se presenta como una tendencia, los especialistas coinciden en que establecer límites claros, amorosos y coherentes sigue siendo fundamental para el desarrollo infantil.

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, promotor de la crianza positiva, señala que los límites no deben vivirse como castigos, sino como una forma de brindar seguridad emocional.

Algunas de sus recomendaciones incluyen:

Conectar con los hijos antes de corregir, para que se sientan comprendidos.

antes de corregir, para que se sientan comprendidos. Anticiparse a los conflictos y ofrecer opciones dentro de límites claros.

Usar un tono sereno y una actitud firme pero amable.

Es importante recordar que los límites no dañan: protegen y orientan.

Crianza FAFO la nueva moda en redes que muchos consideran dura para los niños Foto: Canva

¿Qué es mejor para los niños?

Permitir que los niños aprendan de la experiencia puede ser valioso, pero siempre debe ir con acompañamiento, contención y orientación adulta.

Lejos de optar por las tendencias, acudir a especialistas y basar la crianza en sus recomendaciones continúa siendo una de las mejores decisiones para el bienestar emocional y físico de los pequeños.