Frases que seguramente tus padres te dijeron y dañaron tu autoestima

Existen frases que quizá escuchaste durante tu infancia y que, aunque no fueron dichas con mala intención, pudieron haber influido en tu autoestima sin que nadie lo notara.

Hoy, cada vez más especialistas en desarrollo infantil hacen hincapié en la importancia de cuidar las palabras que usamos con los niños, ya que el lenguaje es una de las herramientas más poderosas dentro de una crianza respetuosa. Mejorar la forma en que nos comunicamos con ellos puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional.

¿Cómo afecta a los niños la forma en que les hablas?

La manera en que hablas con tus hijos influye directamente en su personalidad, en su relación contigo y en la forma en que se ven a sí mismos.

Las palabras dejan huellas en su autoestima, su seguridad y su desarrollo emocional, e incluso pueden impactar en su desempeño escolar y social. Hablarles con respeto durante la crianza es una inversión en su bienestar futuro.

Frases de los padres que afectan la autoestima de los niños Foto: Canva

¿Qué frases dañan la autoestima de un niño?

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao explica que algunas frases comunes que los padres dicen a sus hijos pueden invalidar sus emociones, aunque no sea la intención. Por ello, comparte cuáles son y qué decir en su lugar para cuidar su autoestima y ayudarles a gestionar mejor lo que sienten.

“No pasa nada”

​Cuando un niño escucha esta frase, suele sentirse incomprendido, lo que mantiene su sistema de alerta encendido.

​Frases que validan su emoción:

“Eso te ha tenido que doler”.

​“He visto que te has hecho daño”.

​ “Nadie más siente así”

​Frases que ayudan a normalizar lo que siente:

​“Cada uno siente las cosas de forma distinta”.

​“A ti no te ha parecido bien. ¿Qué podría ayudarte a sentirte mejor?”.

​ “No exageres”

​Cuando se sienten ignorados, los niños tienden a exagerar cada vez más para ser escuchados.

​Frases que fomentan la confianza:

​“¿Cómo ha sido para ti?”.

​“Cuéntame qué te ha pasado”.

​ “No llores”

​Pedirles que dejen de llorar les enseña a ocultar sus emociones.

​Frases que permiten liberar tensión emocional:

​“Déjalo salir”.

​“Llora lo que necesites”.

​ “No tengas miedo”

​Al anular el miedo, el niño aprende que es una emoción que no debe mostrar.

​Frases que acompañan y fortalecen:

​“Es normal que dé miedo ahora”.

​“A mí también me daba miedo cuando tenía tu edad”.

El especialista recuerda que validar no significa sentir lo mismo que el niño ni estar de acuerdo, sino esforzarse por comprenderlo y ponerse en su lugar.

¿Cómo identificar problemas de baja autoestima en niños?

De acuerdo con Healthy Children, algunas señales de baja autoestima en los niños pueden ser:

Evitar tareas o desafíos sin intentarlo. Abandonar rápidamente juegos o actividades. Mentir o hacer trampa. Mostrar conductas regresivas (actuar como bebé). Volverse controlador, mandón o inflexible. Inventar excusas con frecuencia. Presentar cambios de humor. Hacer comentarios autocríticos. Tener dificultad para aceptar elogios. Preocuparse en exceso o ser muy sensibles.

Si bien muchas veces los padres no usan estas frases con mala intención, optar por las recomendaciones de los especialistas puede ayudar de forma significativa a fortalecer la autoestima de los niños y a construir una relación basada en el respeto, la empatía y el amor.