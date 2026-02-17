Google celebra el Año Nuevo Chino 2026 con un doodle especial

Cuando ocurre una fecha importante en México o en el mundo, Google no duda en unirse a las celebraciones con un doodle y este martes 17 de febrero no es la excepción ya que se festeja el Año Nuevo Chino.

El buscador decidió sumarse a esta celebración con una animación especial que hace referencia al inicio de un Nuevo Año Lunar, como también es conocida esta celebración. En 2026 el Caballo de Fuego es la figura central de este periodo.

Cada año, esta festividad cambia de fecha debido a que no se basa en el calendario gregoriano utilizado en Occidente, sino en el calendario lunisolar. En 2026, el comienzo de este nuevo ciclo coincide además con un fenómeno astronómico particular: un eclipse solar anular, también conocido como eclipse de “anillo de fuego”.

Así luce el doodle que conmemora el Año Nuevo Chino

Al ingresar a Google, los usuarios pueden ver una versión diferente del logotipo tradicional. Las letras que forman el nombre del buscador aparecen integradas con elementos representativos de la cultura oriental, como lámparas de papel y otros símbolos asociados a la celebración. Sobre estas figuras se aprecia un caballo en movimiento, una referencia directa al Caballo de Fuego, protagonista de este nuevo año según el zodíaco chino.

La propuesta visual mantiene la esencia minimalista del logo, pero incorpora detalles que remiten a la tradición del Año Nuevo Chino. Este tipo de intervenciones gráficas forman parte de los doodles que Google suele publicar para conmemorar fechas relevantes a nivel cultural, histórico o científico.

¿Por qué cambia la fecha del Año Nuevo Chino?

A diferencia del calendario gregoriano, que establece el 1° de enero como inicio del año, el Año Nuevo Lunar comienza con la primera luna nueva del calendario regido por este astro. Por esa razón, la celebración suele ubicarse entre finales de enero y mediados de febrero, variando cada año.

Este sistema de medición del tiempo se basa en el calendario lunisolar, utilizado tradicionalmente en varios países asiáticos. Más que un simple cambio de fecha, la llegada del nuevo ciclo simboliza renovación, prosperidad y la oportunidad de empezar de nuevo dejando atrás lo negativo.

Tradiciones y significado del Año Nuevo Chino

Antes de que comience oficialmente el Año Nuevo Chino, muchas familias realizan una limpieza profunda del hogar. Esta práctica tiene como propósito eliminar malas energías, cerrar ciclos pendientes y preparar el espacio para nuevas oportunidades.

El color rojo se convierte en protagonista durante estas fechas. Faroles, adornos y prendas de vestir incorporan este tono porque simboliza buena fortuna y protección frente a energías negativas. También es habitual la entrega de sobres rojos con dinero como símbolo de prosperidad.

En el ámbito gastronómico, algunos de los platos más representativos incluyen los dumplings, el pescado, los rollitos de primavera y el niangao. Cada uno de estos alimentos está asociado con deseos de abundancia y éxito para el nuevo periodo.

Las celebraciones públicas suelen incluir manifestaciones culturales tradicionales. La Danza del León tiene como objetivo ahuyentar a los malos espíritus y al monstruo legendario Nian mediante el sonido de tambores y platillos. Por su parte, la Danza del Dragón simboliza poder, sabiduría y prosperidad, y tradicionalmente se realizaba para pedir lluvia y asegurar buenas cosechas.

Dentro de este contexto cultural, el zodíaco chino desempeña un papel fundamental. Está compuesto por doce animales que se repiten en ciclos de 12 años, otorgando características particulares a cada periodo. En esta ocasión, el protagonismo recae en el Caballo de Fuego, combinación que, según la tradición, se asocia con energía, dinamismo y determinación.

