¿Por qué el Día de la Bicicleta se celebra dos veces? Estas son las razones 

Andar en bicicleta es uno de los pasatiempos más populares y, con el paso del tiempo, también se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos por sus beneficios para la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, hay algo que suele generar confusión: existen dos fechas para celebrarla. Aquí te explicamos por qué el Día de la Bicicleta se conmemora el 19 de abril y el 3 de junio.

¿Por qué se celebra el Día de la Bicicleta el 19 de abril?

El 19 de abril tiene un origen curioso e histórico. Esta fecha recuerda el famoso “viaje en bicicleta” del químico Albert Hofmann en 1943, en Basilea, Suiza.

Ese día, Hofmann regresó a casa en bicicleta tras experimentar accidentalmente los efectos del LSD en su laboratorio.

Este episodio es conocido como el primer “viaje psicodélico” documentado, por lo que la fecha quedó marcada de manera simbólica en la cultura popular.

¿Por qué el Día Mundial de la Bicicleta es el 3 de junio?

El 3 de junio es la fecha oficial reconocida a nivel global. En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día como el Día Mundial de la Bicicleta, con el objetivo de promover su uso como un medio de transporte sostenible, accesible y saludable.

La intención es clara: fomentar alternativas que reduzcan la contaminación y mejoren la calidad de vida en las ciudades.

Día Mundial de la Bicicleta: ¿Por qué se celebra el 19 de abril y el 3 de junio? Foto: Canva

Beneficios de usar la bicicleta: salud y medio ambiente

La bicicleta no solo es una forma divertida de moverse, también es una gran aliada para el planeta. Usarla ayuda a disminuir la contaminación y reduce el uso del automóvil, algo clave en ciudades con altos niveles de tráfico.

Además, es una actividad física accesible que puede formar parte de la rutina diaria. De acuerdo con especialistas de salud, andar en bicicleta es un ejercicio aeróbico de bajo impacto que fortalece el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones, por lo que es ideal para personas de todas las edades.

Día Mundial de la Bicicleta: ¿Por qué se celebra el 19 de abril y el 3 de junio? Foto: Canva

Beneficios de la bicicleta

La bicicleta no solo es una forma divertida de moverse, también es una gran aliada para el planeta. Usarla ayuda a disminuir la contaminación y reduce el uso del automóvil, algo clave en ciudades con altos niveles de tráfico.

Además, es una actividad física accesible que puede formar parte de la rutina diaria. De acuerdo con especialistas de salud, andar en bicicleta es un ejercicio aeróbico de bajo impacto que fortalece el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones, por lo que es ideal para personas de todas las edades.

Día Mundial de la Bicicleta: ¿Por qué se celebra el 19 de abril y el 3 de junio? Foto: Canva

¿Es bueno andar en bicicleta para la mente?

Sí, y mucho más de lo que imaginas. Andar en bicicleta también impacta positivamente en la salud mental. Esta actividad estimula la producción de endorfinas, conocidas como las “hormonas de la felicidad”, que ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Como resultado, las personas pueden sentirse más relajadas, felices y con mayor bienestar en su vida diaria. Usar la bicicleta no solo beneficia tu cuerpo y mente, también contribuye al cuidado del medio ambiente.

Incorporarla a tu rutina diaria es una forma sencilla de mantenerte activo, reducir el estrés y aportar a un entorno más limpio.