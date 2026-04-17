¿Qué es un desfile de planetas y por qué ocurre? El fenómeno que veremos el 18 de abril

En los últimos meses, el interés por el cielo nocturno ha crecido gracias a fenómenos como la alineación de planetas. Pero, ¿qué es un desfile de planetas y por qué ocurre este evento que capta la atención a nivel global?

Aunque a simple vista parece un raro acomodo entre mundos, en realidad se trata de un fenómeno astronómico que responde a la forma en que se mueven los planetas dentro del sistema solar. Conocer cómo se produce permite entender por qué es visible desde la Tierra y qué lo hace tan especial para quienes lo observan.

¿Qué es un desfile de planetas y por qué ocurre? Canva

¿Qué es un desfile de planetas y por qué todos hablan de este fenómeno astronómico?

Un desfile de planetas —también conocido como alineación planetaria— ocurre cuando tres o más planetas son visibles al mismo tiempo en el cielo y parecen formar una línea o un arco. Este término no es estrictamente científico, pero se utiliza de forma común para describir este tipo de eventos que pueden observarse sin telescopio.

De acuerdo con especialistas, los planetas no se encuentran realmente juntos. Cada uno sigue su propia órbita y se ubica a enormes distancias del resto. La sensación de cercanía responde únicamente a un efecto de perspectiva visto desde la Tierra.

Este tipo de fenómenos genera interés porque permite observar varios planetas en una sola mirada. A diferencia de otros eventos astronómicos que requieren equipo especializado, en este caso basta con ubicar el momento adecuado y mirar el cielo.

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¿Por qué ocurre la alineación de planetas?

La explicación se encuentra en la llamada eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas alrededor del Sol. Como todos siguen trayectorias similares, desde la Tierra se percibe que se alinean sobre una misma franja del cielo.

De acuerdo con la NASA, este efecto ocurre porque el sistema solar se observa “de perfil”. Desde esta perspectiva, los planetas parecen acomodarse en línea, aunque en realidad se distribuyen en un espacio tridimensional.

Cada planeta se mueve a una velocidad distinta, por lo que en ciertos momentos coinciden visualmente en una misma región del cielo. Esta coincidencia da lugar al fenómeno conocido como desfile planetario.

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¿Es real la alineación perfecta? Lo que en realidad estás viendo en el cielo

Una de las ideas más extendidas es que los planetas se alinean de forma exacta. Sin embargo, los especialistas coinciden en que esto no ocurre en términos reales.

Lo que se observa es un efecto óptico. Desde la Tierra, los planetas parecen cercanos, pero en realidad están separados por millones de kilómetros. La aparente alineación depende del punto de observación y no de una disposición exacta en el espacio.

Tampoco existe evidencia científica que relacione este fenómeno con efectos en la Tierra. A pesar de la información que circula en redes sociales, no provoca alteraciones gravitacionales ni eventos naturales extraordinarios.

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¿Qué planetas se pueden ver y por qué algunos no son visibles a simple vista?

Durante un desfile de planetas, algunos cuerpos celestes destacan más que otros. Los más visibles sin instrumentos son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, debido a su brillo y cercanía relativa.

Estos planetas reflejan suficiente luz solar para distinguirse a simple vista en condiciones adecuadas. En contraste, Urano y Neptuno presentan menor brillo , por lo que suelen requerir telescopio o binoculares.

La visibilidad también depende de la posición en el cielo. Si un planeta se encuentra cerca del horizonte, la atmósfera puede dificultar su observación. Factores como la contaminación lumínica o las condiciones climáticas también influyen de manera directa.

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¿Cuándo y cómo observar un desfile de planetas para no perderte el espectáculo?

Los desfiles de planetas no se limitan a una sola noche. Pueden extenderse durante varios días o semanas, ya que los cambios en la posición de los planetas son graduales.

Un ejemplo reciente es el desfile planetario de abril de 2026, considerado uno de los eventos astronómicos más comentados del año. Este fenómeno es visible entre el 16 y el 23 de abril, con un punto destacado alrededor del día 18, cuando los planetas parecen más cercanos entre sí desde la perspectiva terrestre.

En esta ocasión participan Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, alineados visualmente en el cielo previo al amanecer. Marte, Mercurio y Saturno pueden observarse sin instrumentos en condiciones favorables, mientras que Neptuno requiere apoyo óptico.

El mejor momento para observar este fenómeno ocurre entre 30 y 60 minutos antes de la salida del Sol, aproximadamente entre las 05:30 y 06:10 horas, tiempo del centro de México. En ese intervalo, el cielo mantiene la oscuridad suficiente para distinguir los planetas.

Para mejorar la experiencia de observación, se recomienda:

Mirar hacia el horizonte este o este-sureste

Elegir un lugar con baja contaminación lumínica

Buscar un espacio con horizonte despejado

Revisar las condiciones del clima antes de salir

A diferencia de otros eventos astronómicos, este fenómeno ofrece varias oportunidades de observación, ya que la alineación se mantiene durante varios días y cambia ligeramente cada mañana.

El desfile de planetas es un fenómeno que combina percepción visual y dinámica orbital dentro del sistema solar. Aunque su apariencia puede resultar sorprendente, su explicación responde a principios astronómicos bien establecidos, como la eclíptica y el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Eventos como el de abril de 2026 permiten observar varios planetas en una misma franja del cielo y ofrecen una oportunidad para acercarse a la astronomía sin necesidad de equipo especializado. Comprender cómo y por qué ocurre este fenómeno facilita su observación y aporta contexto sobre la forma en que se organiza el sistema solar desde la perspectiva terrestre.