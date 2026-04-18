Pijamada de dinosaurios GRATIS en CDMX: vive una noche jurásica con actividades para niños
Habrá pijamada de dinosaurios GRATIS en CDMX por el Día del Niño. Disfruta talleres, actividades y proyección 3D en el Museo Tezozómoc.
¿A tus hijos les gustan los dinosaurios? Si son fans de esta fascinante era, no pueden perderse una increíble pijamada temática con actividades especiales que los hará sentir como verdaderos exploradores jurásicos.
Se trata de “El Campamento Jurásico: Noche de Dinosaurios”, un evento organizado como parte de la Noche de Museos de la Secretaría de Cultura en el Museo Tezozómoc. Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Campamento Jurásico: una pijamada con dinosaurios
Este evento es una experiencia única para toda la familia, donde lo único que necesitas es llevar tu mejor dinopijama o disfraz de dinosaurio para sumarte a la aventura.
Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de:
- Talleres creativos
- Exploración paleontológica
- Una increíble proyección 3D
Lo mejor es que podrás “caminar” entre dinosaurios, convirtiendo esta experiencia en un plan inolvidable para los más pequeños.
¿Cuándo es la pijamada de dinosaurios en el Museo Tezozómoc?
El evento se llevará a cabo el miércoles 29 de abril, como parte de las celebraciones por el Día del Niño, así que es el plan perfecto para festejar.
- Horario: de 17:00 a 20:00 horas
- Entrada: totalmente gratuita
No necesitas registro previo, pero considera que hay cupo limitado a 80 personas por hora, así que lo mejor es llegar con anticipación.
Otras actividades jurásicas que habrá para niños
Además de la pijamada, habrá más actividades temáticas para que los niños se diviertan al máximo:
- Taller “Rostros Jurásicos”
Los niños podrán crear su propia máscara de dinosaurio. En un horario de 17:00 a 20:00 horas.
- Taller “Pequeños Paleontólogos”
Podrán sigue las huellas de dinosaurios. De 17:00 a 19:00 horas.
- Proyección 3D “Caminando con dinosaurios”
Conoce la historia de estas increíbles criaturas. De 18:00 a 20:00 horas.
¿Cómo llegar al Museo Tezozómoc?
El museo se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, en: Av. Zempoaltecas s/n, esquina Av. Manuel Salazar, Ex Hacienda El Rosario, Ciudad de México.
La estación del Metro más cercano es El Rosario de la Línea 6. Desde ahí, el recorrido es de aproximadamente 20 minutos caminando.
Si estás buscando actividades gratis para niños en CDMX, esta pijamada jurásica es una excelente opción para pasar una tarde diferente, divertida y llena de aprendizaje.
No dejes pasar la oportunidad de que tus hijos vivan una aventura entre dinosaurios que seguramente no olvidarán.