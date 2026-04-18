¿Tus hijos no hacen ejercicio? Estas actividades los motivarán a moverse

Mantener a los niños activos no es solo una recomendación, es una necesidad para su desarrollo. La actividad física en la infancia impacta directamente en su salud, su estado de ánimo y hasta en su rendimiento escolar.

Sin embargo, muchos padres se preguntan qué ejercicios son adecuados según su edad. Aunque lo ideal es consultar a especialistas, existen recomendaciones generales que pueden ayudarte a fomentar el movimiento en casa. Aquí te contamos lo más importante en el caso de niños de 9 a 12 años.

Importancia del deporte en los niños

El deporte es clave para crear hábitos saludables desde la infancia. No solo ayuda a mantener un peso adecuado, también fortalece músculos, mejora la coordinación y favorece la socialización.

De acuerdo con UNICEF, la actividad física contribuye al desarrollo físico, mental y social de niñas, niños y adolescentes. Además, es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades como el sobrepeso y la obesidad.

¿Qué ejercicios debe hacer un niño de 9 años? Foto: Canva

Ejercicio para niños de 9 a 12 años

Según Cleveland Clinic y el fisiólogo del ejercicio Christopher Travers, en esta etapa los preadolescentes ya pueden realizar actividades más exigentes que fortalezcan su resistencia y coordinación.

Algunas opciones recomendadas incluyen:

Flexiones y abdominales

Flexiones y abdominales Planchas (tablones) y puentes

Sentadillas y zancadas (pueden incluir pesas ligeras)

Ejercicios de salto

Rutinas de estiramiento

Deportes en equipo como fútbol o baloncesto

Natación, ciclismo o iniciar con carreras suaves

Recomendaciones para fomentar la actividad física en niños

Promover el ejercicio desde pequeños ayuda a que desarrollen habilidades físicas y, sobre todo, que disfruten el deporte a lo largo de su vida.

¿Qué ejercicios debe hacer un niño de 9 años? Foto: Canva

¿Cuáles son las recomendaciones de ejercicio para niños?

Al fomentar actividades en los niños desde temprana edad, los ayudas a que tengan mayores oportunidades de desarrollar estas capacidades desde jóvenes y adquieran el gusto por el deporte.

Algunas de las recomendaciones de Unicef son:

Promover actividades físicas espontáneas, como juegos al aire libre

Promover actividades físicas espontáneas, como juegos al aire libre Priorizar la diversión sobre la competencia o el “ganar”

Usar ropa adecuada según el clima y protegerse del sol

Ayudarles a manejar la frustración cuando los resultados no son los esperados

¿Qué ejercicios debe hacer un niño de 9 años? Foto: Canva

Motivar el ejercicio no tiene que ser complicado. Con pequeños cambios en la rutina, puedes ayudar a tus hijos a crecer más sanos, activos y felices.