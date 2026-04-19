Asturias: Paraíso gastronómico y cultural

ASTURIAS.— Vista al Cantábrico, ruta del Camino a Santiago, gastronomía tradicional con base en las guisanderas y ofertas reconocidas con Estrellas Michelin.

Arquitectura de antaño que se combina con espacios rurales y opciones para realizar ecoturismo o deportivo.

Todo depende de los gustos propios, en pareja o en familia. Asturias ofrece un sinfín de opciones que no dejarán de sorprenderte.

Excélsior realizó un viaje por ciudades del principado que destaca por su oferta gastronómica de km. 0 —consumo local— que va desde quesos, pescados y mariscos, pasando por carnes rojas de todo tipo.

Alojamientos en hoteles que datan de siglos atrás u ofertas exclusivas como Puebloastur, un Eco-Resort Hotel & Spa, de no más de 32 habitaciones, propiedad del empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja.

La relación entre México y Asturias tienen que ver mucho más con lazos históricos, sino por el amor que existe entre los pueblos de ambas partes afianzadas por la migración a finales del siglo XIX y principios del XX.

Lo que ha contribuido a la inversión de mexicanos o de asturmexicanos en la región, considera en entrevista Gimena Llamedo González, vicepresidenta del principado de Asturias.

Asturias también destaca por su senderismo u oferta para adultos o jóvenes, además de la comida.

Situado en Oviedo, la capital del principado, se encuentra Al Baile la Temprana, un restaurante que ocupa una casa del siglo XIX que presenta una fusión de gastronomía tradicional con elementos cosmopolitas y de otras regiones, sin perder su identidad.

Al Baile la Temprana, Oviedo, Asturias. Rodolfo Monroy

Decorado para pasar horas dentro de él, Al Baile la Temprana fue, incluso, locación para que Woody Allen rodara escenas de su cinta Vicky Cristina Barcelona.

La confitería y tienda de productos gourmet fundada en 1914, Camilo de Blas, también sirvió para el filme del realizador.

Oviedo también es sede del prestigiado premio Princesa de Asturias, que se realiza en el Eurostars Hotel La Reconquista y entregados en el Teatro Campoamor.

Eurostars Hotel La Reconquista, Oviedo, Asturias Rodolfo Monroy

Otro de los sitios que destaca de Asturias es el Concejo de Cudillero, un puerto pesquero que destaca por, desde luego, su gastronomía local y el turismo que llega a él durante el verano.

Constituido en tres partes, Cudillero posee una excelente vista desde sus montañas hacia el mar.

Cudillero, Asturias. Rodolfo Monroy

Oviedo

Capital del principado de Asturias, Oviedo es la segunda ciudad más poblada del mismo, donde se encuentra el estadio de futbol del Real Oviedo.

El Centro Histórico cuenta con su Catedral Metropolitana de San Salvador, en cuyo atrio se sitúa una escultura dedicada a La Regenta.

Catedral Metropolitana de San Salvador, Ovideo, Asturias. Rodolfo Monroy

La Catedral se encuentra en la llamada ruta de Santiago de Compostela, un alto obligado para visitar en Oviedo. Incluso hay un dicho que reza: “Quién va a Santiago y no a San Salvador visita al criado y olvida al señor”.

En uno de los costados se sitúa la Casa de la Rúa, un especie de palacio de finales del siglo XV y el edificio más antiguo de Oviedo. Sobrevivió a un incendio en la Navidad de 1521 y en sus paredes son visibles los impactos de bala por la Guerra Civil.

En los alrededores de la catedral se encuentra la tienda de minerales Broncita, que vende, entre otros artículos, el famoso puño de azabache asturiano, conocido como “cigua”.

Broncita, en Oviedo. Rodolfo Monroy

Con el pulgar abajo del dedo índice, el puño es considerado un amuleto asturiano que protege contra las malas energías. Se dice que el azabache original es el proveniente de la costa jurásica asturiana.

Oviedo tiene un corazón que late con olor de repostería, confitería y tradición desde hace más de un siglo gracias a dos emblemas de la ciudad: Camilo de Blas y Rialto.

La primera fundada en 1914 creadora de los famosos carbayones (pastelitos a base de hojaldre cubierta de una crema artesana de almendra marcona, bañado en una capa de yema y terminado con un baño de azúcar) y la segunda, creadora de las moscovitas, confites hechos con una fina pasta de almendra marcona y cobertura de chocolate.

Camilo de Blas, Oviedo, Asturias. Rodolfo Monroy

Avilés

El Palacio de Avilés, construido en el siglo XVII y acondicionado como hotel hace 23 años, está situado en Plaza España y ofrece una calidad de cinco estrellas que lo hacen único en su estilo, enfrente del Ayuntamiento y cercano al Parque Ferrera.

El centro Niemeyer, la única obra en España del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, es en sí, por sí solo, una obra de arte a la vista. Cuenta con un museo que presenta exposiciones temporales, un auditorio para conciertos y una torre en cuyo espacio más alto se encuentra el restaurante Yume, cocina asturiana internacional con un Sol de la Guía Repsol y que aparece en la Guía Michelin.

Centro Niemeyer, Avilés, Asturias. Rodolfo Monroy

No hay como acercarse al consumo local y más si se es amante de la sidra. Casa Lin cuenta con una sidrería en el corazón de Avilés en la que se produce esta bebida y es servida frente a ti.

Carnes, mariscos y pescados son especialidad de la casa con esa sazón única asturiana. Las mesas de madera y el suelo bañado con aserrín hacen de la Sidrería de Casa Lin un lugar por el que parece que no ha pasado el tiempo.

Sidrería Casa Lin, Avilés, Asturias. Rodolfo Monroy

Virgen de la Covadonga

Construida en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en el concejo de Cangas de Onís, se encuentra la Basílica de Santa María la Real, donde se venera a la Virgen de la Covadonga.

Justo antes de subir a una de las partes más altas en Cangas de Onís, puedes disfrutar del legado indiano, quesos y artesanías del lugar. Es de admirarse el llamado Puente Romano, aunque en realidad se trate de una construcción de la Edad Media.

Basílica de Santa María la Real, Asturias. Rodolfo Monroy

La basílica comenzó su construcción a finales del siglo XIX y fue terminada en 1901. Compuesto por tres naves, el templo fue levantado en estilo neorrománico, aunque presenta elementos góticos.

La Virgen de la Covadonga se encuentra a unos metros de la basílica subiendo por las escaleras hacia la cima en la llamada Santa Cueva de la Covadonga.

Virgen de la Covadonga Rodolfo Monroy

Se cree que la cueva, como sitio de adoración, data desde la presencia de Pelayo (siglo VIII de nuestra era), considerado el primer monarca de Asturias.

Cobijada por la cueva está la Virgen María. La pieza es una copia de la original del siglo XVIII —que se encuentra guardada para evitar su desgaste— y se accede a ella a través de un pasillo oscuro en el que reposan veladores y peticiones de oración.

Cueva de la Covadonga. Rodolfo Monroy

En el espacio se encuentran sillas para poder escuchar la misa de la basílica o simplemente para adorar a La Santina, como también se le conoce.

Gijón

Gijón es la ciudad más poblada de Asturias con más de 260 mil habitantes.

Laboral Ciudad de Cultura, Gijón, Asturias. Rodolfo Monroy

Uno de los sitios más culturales e importantes para visitar es Laboral Ciudad de Cultura, el edificio más grande de España.

Construido entre 1948 y 1957, sirvió como orfanato minero. En muchos de los espacios aún se pueden ver las grandes máquinas de lavado y alimentación para cobijar a más de 400 niños.

Antiguo mobiliario del orfanato. Gijón, Asturias. Rodolfo Monroy

También fue la Universidad Laboral y cerró a finales de los años 70. Ahora funciona como Centro de Cultura.

Para paladares exigentes se encuentra el restaurante Auga, Estrella Michelin y con cocina de política km. 0 basado en el consumo local y de los alrededores.

Restaurante Auga, Gijón, Asturias. Rodolfo Monroy

Hacia el mar

Un recorrido que no puede faltar es Lastres, una villa asturiana en la que se encuentra Anchoas Hazas, una casa que ofrece boquerón sólo del Mar Cantábrico.

Otro sitio cuyas vistas hacia el mar son espectaculares es el Hotel Mirador de la Franca, cuyas ofertas gastronómicas son de primer nivel, ubicado en el Concejo de Ribadedeva o el Concejo de Ribadesella.

Ribadesella, Asturias. Rodolfo Monroy

Para los amantes de la historia, en Colombres, se encuentra la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, que da fe de la migración que hubo por parte de las familias asturianas hacia América. Ubicada dentro de la Quinta Guadalupe, el museo presenta artículos e historias de familias que salieron a países de América como México y Argentina.