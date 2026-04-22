6 podcasts de biohacking en español que pueden cambiar tu vida

En los últimos años, el biohacking se ha convertido en una de las tendencias más fuertes dentro del bienestar. Más que una moda, se trata de un enfoque que busca optimizar el cuerpo y la mente a través de hábitos, ciencia y tecnología. Y si hay un formato que ha impulsado esta conversación, sin duda son los podcasts.

Desde rutinas de sueño hasta estrategias de longevidad, estos espacios ofrecen herramientas prácticas para quienes quieren sentirse mejor, rendir más y vivir con mayor equilibrio. Aquí te compartimos seis podcasts en español que podrían transformar tu estilo de vida.

Bajo la Piel - Marimar Guerra

Este nuevo proyecto de la Dr. María Del Mar Guerra propone una mirada distinta al bienestar. Aunque nace desde la medicina estética, su enfoque va mucho más allá de la apariencia.

Con invitados como Lorena Ochoa, Galilea Montijo y Bárbara de Regil, el podcast explora historias de resiliencia, éxito y mentalidad. Cada episodio funciona como una charla cercana donde se comparten “hacks” reales para enfrentar la presión personal y profesional.

El CEO de 100 Años – Guillermo Chavira

Si buscas un enfoque más técnico, este podcast es para ti. Aquí, el cuerpo humano se analiza como un sistema que puede medirse y optimizarse.

Guillermo Chavira aborda temas como la biología celular, la toma de decisiones a largo plazo y cómo mantener un alto rendimiento físico y mental. Es ideal para quienes prefieren datos sobre motivación superficial.

Salud Estratégica – Dr. Borja Bandera

Conducido por un especialista en endocrinología, este espacio combina ciencia médica con estrategias de estilo de vida.

El Dr. Bandera se ha ganado credibilidad por desmontar mitos sobre dietas, suplementos y tendencias virales. Su enfoque crítico lo convierte en una referencia confiable dentro del biohacking en español.

Get Siil Podcast – Gonzalo Ruiz Utrilla

Este podcast se adentra en el lado más futurista del biohacking. Desde medicina personalizada hasta tecnología aplicada al cuerpo humano, Gonzalo Ruiz Utrilla explora cómo extender la vida saludable.

Es una opción ideal para quienes quieren entender hacia dónde se dirige la ciencia del bienestar y cómo aprovecharla desde hoy.

La Magia del Caos – Aislinn Derbez

Aunque es un podcast de desarrollo personal, incluye episodios enfocados en biohacking accesible.

Aquí se habla de cómo optimizar la energía, mejorar el sueño y gestionar el estrés sin necesidad de grandes inversiones. Es perfecto para quienes quieren empezar con cambios simples pero efectivos.

6. Segundo Acto – Vince Miranda y Alan Macín

Este espacio está enfocado en la optimización integral, especialmente después de los 35 años.

Vince Miranda y Alan Macín comparten herramientas prácticas para combatir el cansancio, mejorar la claridad mental y recuperar la vitalidad a través de la nutrición y el equilibrio hormonal.

¿Por qué el biohacking está en tendencia?

El éxito de estos podcasts responde a una necesidad clara: las personas ya no solo quieren evitar enfermedades, sino sentirse al 100% todos los días.

Temas como el ayuno intermitente, la optimización del sueño, el manejo del estrés o el uso de tecnología para monitorear la salud son cada vez más populares. Y estos programas funcionan como guías accesibles para entenderlos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el biohacking también implica experimentación personal. No todo funciona igual para todos, por lo que siempre es recomendable consultar con especialistas antes de hacer cambios drásticos en la alimentación o el estilo de vida.

Al final, estos podcasts tienen algo en común: invitan a cuestionar hábitos, a conocerte mejor y a tomar el control de tu bienestar.