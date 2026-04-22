¡Plim Plim en CDMX para festejar el Día del Niño!; dónde y costo de los boletos

¡Plim Plim en CDMX para festejar el Día del Niño! Te contamos dónde y el costo de los boletos para festejar a los más pequeños del hogar con un show en vivo que les encantará; puede ser una de las actividades por hacer durante esos días.

La agenda de la capital se viste de gala para recibir a uno de los personajes más influyentes de la última década en el entretenimiento preescolar: Plim Plim, el payaso héroe. Este personaje, que nació en Argentina y conquistó el mundo entero a través de las pantallas, aterriza en tierras aztecas para ofrecer una experiencia en vivo que promete ser el punto culminante de las celebraciones infantiles.

Con miles de millones de visualizaciones en plataformas digitales, el show ha logrado trascender la pantalla para convertirse en un referente de la crianza positiva. Su llegada a la CDMX representa una oportunidad única para que las familias mexicanas disfruten de un espectáculo de calidad internacional, donde la música, el baile y las enseñanzas son los protagonistas.

Si estás buscando el plan perfecto para consentir a tus hijos, sobrinos o nietos este 30 de abril, sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre dónde, cuándo y cuánto costará vivir esta aventura mágica.

Plim Plim en vivo para el Día del Niño Plim Plim

¿Dónde y cuándo se presentará Plim Plim en CDMX?

Plim Plim estará en CDMX para festejar el Día del Niño en el Teatro Centenario Coyoacán, ubicado en Centenario 159, Del Carmen, alcaldía Coyoacán. El teatro se transformará en un mundo de fantasía donde las burbujas, las luces y las proyecciones digitales envolverán a los asistentes.

Aunque el Día del Niño se celebra oficialmente el 30 de abril, el show de Plim Plim se llevará a cabo el próximo fin de semana, 25 y 26 de abril de 2026, a las 11 am y 1 pm. Facilitando así que las familias puedan organizar su día sin contratiempos con las siestas de los más pequeños o el tráfico de la ciudad.

Plim Plim en vivo para el Día del Niño Plim Plim

¿Cuánto cuestan los boletos de Plim Plim en CDMX?

El show de Plim Plim en la CDMX ofrece boletos a través de la plataforma GQ Ticket, en un rango de precios:

Diamante: $1,300

VIP: $1,200

Platino: $1,100

Oro: $950

Toma en cuenta que niños a partir de un año ya pagan boleto.

Plim Plim en vivo para el Día del Niño Plim Plim

¿Qué podrás ver en el show de Plim Plim?

El show de Plim Plim en CDMX forma parte de su Gira Despedida, una experiencia 100% interactiva para todos los asistentes, con las canciones que todos en casa conocen para cantar y bailar.

En la escena estarán los personajes que amamos, desde Plim Plim hasta Nesho, Bam, Hoggie y Mei Lei. De hecho, una de las mejores noticias para los fans más exigentes es que la producción que llega a la Ciudad de México cuenta con el elenco original que ha dado vida a las giras internacionales.

En México, Plim Plim es uno de los personajes más buscados en plataformas de streaming, lo que garantiza que el show en vivo sea un éxito.