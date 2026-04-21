Desafortunadamente, todos estamos expuestos a ser víctimas de la inseguridad en cualquier momento, sea desde el robo de pertenencias hasta delitos de alto impacto, por lo que no está por demás contar con medidas de prevención para enfrentarlas.

En el caso de los asaltos vehiculares, si bien hubo un descenso de 15% en cuanto a asaltos con autos asegurados y una baja de tres por ciento en cuanto al robo con violencia, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el riesgo de sufrir este infortunio permanece.

Fenómenos como los “montachoques” y los asaltos por motocicleta no sólo persisten, sino que evolucionan con diversos modus operandi, sin mencionar las consecuencias psicológicas posteriores.

Para ello, la empresa Iris Intelligence ha diseñado diferentes prácticas de defensa para enfrentar estos escenarios, incluyendo capacitaciones vehiculares que fomentan un manejo a la defensiva.

“En la Ciudad de México, hoy en día, estamos expuestos a que el auto de adelante se te pare en seco y se baja una persona con un arma o los ‘montachoques’; que te peguen”, describió Karla Ávila, su directora general.

“Nosotros enseñamos a cómo salir de esos problemas específicos, o ya siendo mucho más grave, si tuvieras un accidente y tu coche queda volteado, ¿cómo salir en ese momento?”.

“Creo que es algo que no nos imaginamos, que pensamos que nunca lo vamos a vivir, entonces hay que estar preparado justamente para todo eso”.

Cómo prevenir asaltos vehiculares con técnicas de conducción Web Iris Intelligence

Según la más reciente publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, una de cada tres personas mayores de edad se sintió insegura en su vehículo, el octavo sitio físico con el mayor índice.

Para ello, Iris Intelligence, compañía que tiene 18 años en operación y cuyo objetivo principal es mantener seguras a personas y empresas con herramientas tecnológicas y físicas, ha diseñado capacitaciones relacionadas con defensa personal, uso de armas en el marco legal e inteligencia.

En el caso vehicular, hay tres diferentes niveles de cursos, empezando con fundamentos básicos de manejo seguro en situaciones cotidianas, pasando por maniobras evasivas y control avanzado de un vehículo. La capacitación de mayor nivel involucra escenarios de alto riesgo.

Si bien se toma como base la técnica Krav Maga, de Israel, el proceso se adapta tanto a las características de la capital del país como a otras ciudades, dependiendo de las particularidades de las situaciones de inseguridad.

“En la Ciudad de México tenemos este problema de que en cada esquina puedes ser vulnerable, desde que te saquen en un vehículo o si vas caminando en el transporte público. Eso nos pasa mucho”, detalló.

“En la provincia se enfrentan a otro tipo de situaciones, donde está la parte de los migrantes; las mujeres principalmente corren peligro, desde caminar desde su casa hasta el autobús o bien cuando llegan a sus oficinas o a sus maquilas”.

“Eso es lo que nosotros tratamos de cuidar. Nosotros enseñamos lo que no queremos que uses nunca. Como que es la parte de defensa”.

Cómo prevenir asaltos vehiculares con técnicas de conducción Web Iris Intelligence

Ávila enfatiza en que tener conocimiento de estos cursos forma parte de una cultura de concientización, ya que nadie es inmune a este tipo de delitos.

“Este término de ‘A mí no me pasa’ no lo podemos seguir viviendo. Sí te puede pasar y la única forma de poder tener una buena reacción es la prevención”.

Para consultar las diferentes capacitaciones de Iris Intelligence, puedes consultar el sitio irisintelligence.mx, junto con sus redes sociales. Además de los servicios personalizados, cada fin de semana se realizan cursos especiales, como uno de manejo evasivo y defensivo, programado para el 17 de mayo.