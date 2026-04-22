¿Viajas a Corea del Sur? Guía completa con requisitos, moneda y otros básicos

Aunque Europa sigue siendo el destino favorito de los viajeros mexicanos, Asia ha ido ganando cada vez más terreno. Después de la fiebre por Japón, ha llegado el momento de Corea; con esta guía, planear tu próximo viaje será más sencillo.

El creciente interés en Corea del Sur, que ha disparado los viajes de mexicanos, no es casualidad. Mucho tiene que ver el auge del k-pop y los k-dramas, que han dado pie a un mayor interés por su cultura, gastronomía y, por supuesto, estilo de vida.

Pero, ¿qué tan difícil es viajar a este país siendo mexicano? Si está en tu vision board visitar este destino, aquí te traemos una guía para viajar a Corea del Sur.

¿Necesitas visa para viajar a Corea del Sur?

Una de las grandes ventajas de Corea del Sur, es que se trata de uno de los países a los que puedes entrar únicamente con pasaporte (con una vigencia mínima de 6 meses), es decir, los mexicanos no necesitan tramitar una visa para viajar a este destino.

Pero ojo, solo aplica para viajes turísticos que no superen los 90 días. Sin embargo, próximamente se sumará el K-ETA o Korea Electronic Travel Authorization, un permiso que se tramita en línea para extranjeros de países exentos de visa.

De acuerdo a la embajada de México en Corea, todo este año (hasta el 31 de diciembre de 2026) los viajeros mexicanos estarán exentos de este trámite, pero mantente atento en caso de algún cambio.

El proceso es sencillo y se realiza en su sitio web. Solo necesitas tu pasaporte, un correo electrónico, foto de identificación y una tarjeta de crédito o débito para pagar 10 mil wones surcoreanos, equivalentes a 8 dólares, aproximadamente.

Para viajar a Corea del Sur no necesitas visa, solo pasaporte y K-ETA Canva

¿Qué vacunas necesitas para viajar a Corea del Sur?

Por el momento, Corea del Sur no exige vacunas obligatorias para mexicanos. Basta tener tu esquema completo de vacunación básica, incluyendo la vacuna contra la influenza y COVID.

De cualquier modo, no olvides revisar los requisitos sanitarios antes de viajar, para prevenir imprevistos. Asimismo, la recomendación de la Secretaría de Relaciones Exteriores es adquirir un seguro de viaje con cobertura médica amplia.

¿Hablan inglés en Corea del Sur?

Si te preocupa cómo comunicarte, debes saber que en Corea del Sur la presencia del inglés no es tan consistente, sino más bien moderada y se centra en zonas urbanas y turísticas, como Seúl.

Fuera de estos espacios, escucharás más el coreano, su idioma oficial. Para no quedar incomunicado, existen apps de traducción que te pueden ayudar. Papago es muy útil en este país, pero también puede funcionar Google Translate.

En los lugares turísticos puedes comunicarte en inglés, pero es más común el coreano Canva

Moneda y métodos de pago en Corea del Sur

La moneda oficial de Corea del Sur es el won surcoreano (KRW). A diferencia del dólar y el euro, no es una divisa tan común en las casas de cambio, sin embargo, puedes checar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los métodos de pago más comunes son los digitales, a través de pago sin contacto, por ejemplo, con celulares, y tarjeta de crédito y débito (Visa y Mastercard). Sin embargo, no está de más llevar algo de efectivo.

Este es principalmente útil en mercados tradicionales y comercios pequeños, así que evita cambiar todo tu dinero a wones. De cualquier forma, si necesitas más, puedes retirar efectivo en los cajeros automáticos internacionales.

Los pagos digitales son los métodos más comunes de pago en Corea del Sur Canva

¿Cómo moverte en Corea del Sur?

Transporte urbano/público. Está compuesto por el metro y autobuses que cubren las diferentes áreas metropolitanas. El metro es el principal sistema, mientras que los autobuses llegan a zonas menos accesibles.

Trenes de alta velocidad. Sirven para moverte de una ciudad a otra. Por ejemplo, el Korea Train Express conecta a Seúl y Busan en un viaje de aproximadamente 2 horas y media.

¿Cómo se paga el transporte público en Corea del Sur? El principal método de pago son las tarjetas recargables, como T-Money y EXL. Estas se pueden comprar en tiendas de conveniencia, como el famoso 7 Eleven, y funcionan en todo el país.

En el caso de los trenes de alta velocidad, la forma más sencilla de comprar los pasajes es a través de su sitio web, pero también tienen una app para el celular y, en las principales estaciones de tren, hay taquillas físicas.

Corea del Sur tiene una red de transporte muy eficiente Canva

¿Cuáles son las principales ciudades de Corea del Sur?

Seúl. Es considerada el corazón de Corea del Sur, una ciudad que fusiona la tradición con la modernidad. Aquí podrás visitar desde los antiguos palacios de la dinastía Joseon hasta rascacielos futuristas, mercados tradicionales y restaurantes de alta cocina.

Busan. Es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur y un destino turístico atractivo por su ubicación costera y atmósfera relajada. Busan combina playas, montañas y templos, y es un centro cultural destacado, sede de eventos internacionales

Entre sus atractivos más emblemáticos se encuentran la playa de Haeundae, el templo Haedong Yonggungsa, ubicado frente al mar y el mercado de pescado Jagalchi.

Incheon. Es la principal puerta de entrada a Corea del Sur. Uno de sus mayores atractivos es Songdo International Business District, una ciudad inteligente con tecnología sostenible y diseño futurista, además de Chinatown, el único barrio chino oficial del país.

Gyeongju. Ha sido nombrada la capital histórica de Corea del Sur, pues alberga una gran cantidad de sitios históricos y culturales, muchos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un ejemplo son el templo Bulguksa y la gruta de Seokguram.

Gyeongju es la capital histórica de Corea del Sur Canva

Datos clave para planificar tu viaje a Corea del Sur

Mejor temporada: primavera y otoño, pues ofrecen un clima templado y paisajes naturales, como los cerezos en flor o el follaje otoñal.

Presupuesto: Corea es un destino de costo medio-alto . En cuanto a hospedaje, puedes encontrar desde hostales hasta hoteles de lujo, lo mismo que la comida: hay muchas opciones accesibles en mercados y puestos callejeros, pero también restaurantes.

. En cuanto a hospedaje, puedes encontrar desde hostales hasta hoteles de lujo, lo mismo que la comida: hay muchas opciones accesibles en mercados y puestos callejeros, pero también restaurantes. Documentos necesarios: Pasaporte con 6 meses o más de vigencia, K-ETA (tramítalo al menos 72 horas antes de viajar), comprobantes del vuelo de regreso y hospedaje e itinerario de viaje. Estos últimos pueden ser necesarios para la entrevista migratoria.

Conectividad: el internet en Corea del Sur es uno de los más rápidos del mundo . Para estar siempre conectado, el SIM o eSIM local o internacional, son la mejor opción, aunque también puedes acceder a redes públicas.

. Para estar siempre conectado, el SIM o eSIM local o internacional, son la mejor opción, aunque también puedes acceder a redes públicas. Enchufes: para viajar a Corea del Sur necesitas comprar adaptadores, pues sus enchufes son de tipo C y F. De igual modo, toma en cuenta que el voltaje es de 220V.

necesitas comprar adaptadores, pues sus enchufes son de tipo C y F. De igual modo, toma en cuenta que el voltaje es de 220V. Etiqueta: la puntualidad es muy importante en Corea del Sur. Asimismo, en muchos lugares se deben quitar los zapatos para entrar; es común saludar da con una ligera reverencia, más marcada ante los mayores, y evita el contacto físico con desconocidos.

Propinas: en Corea del Sur no se acostumbran las propinas y, en muchos casos, puede ser rechazada, pues no forma parte de la cultura local.

y, en muchos casos, puede ser rechazada, pues no forma parte de la cultura local. Gastronomía: la comida coreana es variada y rica en sabores. Las comidas fermentadas son clave en su gastronomía, además de encontrar muchos vegetales, arroz y especias. Entre sus platos más representativos están el kimchi, bibimbap y bulgogi.

Si está en tus planes viajar a Corea del Sur próximamente, toma nota de estos datos y reduce el riesgo de inconvenientes.