La casa más cara y lujosa de México: ¿Quién vive ahí?

En un país donde el lujo inmobiliario alcanza niveles sorprendentes, existe una propiedad que se ha ganado el título de la más exclusiva y costosa: la Casa Fryzer. Ubicada en una de las zonas más privilegiadas del país, esta mansión no solo deslumbra por su arquitectura y comodidades, sino también por la historia de su misterioso propietario.

¿Dónde se encuentra la Casa Fryzer?

Situada en Los Cabos, dentro de la exclusiva comunidad de Villas del Mar en Punta Ballena, esta residencia se alza frente al imponente Mar de Cortés, ofreciendo vistas panorámicas que parecen sacadas de una postal. Su valor estimado ronda los 25 millones de dólares, lo que la posiciona como una de las propiedades privadas más caras del país.

Se ubica en una exclusiva zona de Los Cabos con vistas al Mar de Cortés. IG casafryzer

¿Quién es el dueño de la Casa Fryzer?

Construida en 2008, la casa fue concebida como un refugio de ultra lujo que combina influencias mediterráneas con el estilo de hacienda mexicana. Su creador, Joseph Fryzer, imaginó un espacio donde la arquitectura dialogara con el entorno natural, inspirándose en destinos como Ibiza, Mykonos y Saint-Tropez.

Su valor alcanza los 25 millones de dólares. IG casafryzer

Con más de 2,500 metros cuadrados de construcción, la propiedad ofrece una experiencia de vida interior-exterior única. Cada rincón está pensado para aprovechar la luz natural, la brisa marina y el sonido del océano.

Uno de sus elementos más icónicos es su piscina infinita de más de 600 metros cuadrados, diseñada para fundirse visualmente con el horizonte. Este espacio no solo incluye un bar dentro del agua, sino también iluminación de última generación y áreas de descanso que elevan la experiencia a otro nivel.

¿Cuáles son las características de la casa más cara de México?

La Casa Fryzer cuenta con seis habitaciones, todas con baño privado y terrazas que permiten disfrutar del paisaje en total privacidad. A esto se suman ocho baños equipados con tecnología de punta, incluyendo bañeras de hidromasaje.

Cuenta con seis habitaciones y ocho baños de lujo. IG casafryzer

Entre sus espacios más llamativos destacan:

Un cine privado, el único lugar de la casa sin vista al mar.

Gimnasio completamente equipado.

Sala de juegos conectada con el área de la piscina.

Cancha de tenis.

Cocina de diseño italiano.

Además, un puente de piedra conecta la terraza principal con un salón circular que parece flotar sobre el agua, creando una atmósfera casi cinematográfica.

La propiedad combina diseño mediterráneo con estilo hacienda española. IG casafryzer

¿Quién vive en la casa más cara de México?

Aunque podría pensarse que una propiedad de este nivel tiene residentes permanentes, la realidad es distinta. La Casa Fryzer funciona bajo un esquema híbrido: es tanto una residencia privada como una villa de alquiler de ultra lujo.

Su propietario, Joseph Fryzer, la utiliza como refugio personal, pero cuando no está, la propiedad se abre a un selecto grupo de huéspedes capaces de pagar tarifas que superan los 10 mil dólares por noche.

La propiedad combina diseño mediterráneo con estilo hacienda española. IG casafryzer

Esto ha convertido a la casa en un destino exclusivo para celebridades, empresarios de alto perfil y figuras internacionales que buscan privacidad absoluta lejos de los reflectores.

Más allá de su precio, lo que realmente distingue a esta propiedad es la experiencia que ofrece. Desde chefs privados hasta servicio de mayordomo y seguridad 24/7, todo está diseñado para garantizar confort y discreción.

La cercanía con zonas como San José del Cabo también permite a los visitantes explorar el lado cultural del destino, aunque muchos prefieren no salir de este santuario frente al mar.