Mundial 2026: Nueva York lanza Pasaporte de Barrios para turistas

Las autoridades de Nueva York presentaron en Queens el programa Pasaporte de Barrios de NYC para el Mundial 2026. El novedoso documento turístico busca distribuir a los millones de aficionados fuera de los estadios principales. La ciudad activó esta ambiciosa estrategia para detonar la economía local en diversas comunidades durante la gran justa deportiva.

El proyecto interinstitucional nació de la coordinación directa entre autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Los turistas y residentes obtendrán una libreta física de más de 30 páginas para coleccionar sellos en cientos de establecimientos. La dinámica oficial abarca múltiples puntos culturales, centros gastronómicos y espacios recreativos dispersos por toda la metrópoli estadounidense.

Imagen del Pasaporte Barrios de NYC. Foto: Oficina del Alcalde Zohran Mamdani

Esta iniciativa gubernamental vincula la enorme pasión del Mundial 2026 con el latido diario de los vecindarios neoyorquinos. La urbe contempla la llegada de más de un millón de visitantes internacionales para el torneo continental. Los organizadores proyectaron un imponente impacto económico superior a los 3 mil millones de dólares para toda la región.

Arte local y cultura latina en cada sello

El sistema de recolección de estampas cuenta con el trabajo visual de talentosos creadores locales. Las coloridas ilustraciones capturan elementos fundamentales de la identidad neoyorquina contemporánea. Los diseños de los artistas plasman escenas urbanas, platillos tradicionales y los clásicos vagones del transporte público de la vibrante ciudad.

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, REUTERS

El ilustrador argentino Adrián Sonni destacó dentro del selecto grupo de creadores comisionados para este magno proyecto. El artista sudamericano aportó claras referencias visuales del futbol internacional y elementos icónicos de la cultura popular latinoamericana. Sus creativas propuestas gráficas decoran las páginas interiores y conectan directamente con la numerosa afición hispana.

Los viajeros sellarán sus pasaportes al visitar las bibliotecas públicas, centros comunitarios y locales comerciales afiliados al programa. Estos establecimientos transmitirán los partidos en vivo o albergarán dinámicas culturales relacionadas con la competencia. El gobierno municipal estructuró una red masiva de participación vecinal para garantizar el éxito rotundo del esquema.

Descentralización del turismo deportivo

El objetivo principal de la campaña radica en lograr la descentralización de toda la experiencia turística durante el Mundial 2026. Los planificadores urbanos buscan alejar a las multitudes de las tradicionales postales céntricas de la gran manzana. La estrategia municipal direcciona el enorme flujo de capital hacia zonas menos exploradas por el turismo internacional.

El programa incentiva el descubrimiento de verdaderos tesoros ocultos en Queens, Brooklyn, el Bronx, Manhattan y Staten Island. Cada uno de los cinco distritos preparó ofertas exclusivas para seducir a los fanáticos del futbol durante su estancia. Los dueños de pequeños negocios esperan con ansias la llegada masiva de nuevos consumidores a sus mostradores.

Imagen del Mundial 2026 en las calles de Nueva York. REUTERS

Las autoridades redoblaron sus esfuerzos operativos para mostrar una cara auténtica, diversa y vibrante de Nueva York. El librito funciona como una invitación abierta para caminar por calles llenas de historia pura y tradición barrial. La metrópoli apostó por un modelo de turismo sostenible e inclusivo para recibir el evento deportivo más grande del planeta.

La guía coleccionable se convertirá en un preciado objeto de recuerdo para los asistentes a la máxima justa internacional. Los funcionarios iniciaron la distribución de los primeros ejemplares conmemorativos durante el evento de lanzamiento en el condado de Queens. La icónica urbe de hierro dio un paso firme en sus preparativos finales para la fiesta del futbol mundial.