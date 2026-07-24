¿Ya casi llegamos? Estos juegos harán más divertidos los viajes largos con niños

"¿Ya casi llegamos?, ¿ya casi llegamos?" Es una de las frases más comunes durante los viajes largos en familia. Y no solo los niños pueden perder la paciencia; para muchos adultos también resulta complicado permanecer sentados durante varias horas.

Si en estas vacaciones tienen planeada una salida familiar, una buena forma de hacer más ameno el trayecto es incluir juegos y actividades que mantengan entretenidos a los pequeños mientras fortalecen su imaginación y convivencia. Aquí te compartimos algunas ideas para disfrutar del camino.

¿Cómo ayudan los juegos durante los viajes largos con niños?

Los viajes por carretera o en avión pueden convertirse en una excelente oportunidad para convivir en familia y crear nuevos recuerdos.

Además de hacer que el tiempo pase más rápido, muchos juegos ayudan a estimular la imaginación, la creatividad, la observación y el lenguaje de los niños, al mismo tiempo que fortalecen la comunicación entre todos los integrantes de la familia.

¿Qué actividades puedo hacer en viajes largos?

Existen diversas actividades que pueden realizar durante un viaje en carretera o en avión. Estas son algunas recomendaciones basadas en HealthyChildren.

Jueguen al "Veo, veo"

Este clásico nunca pasa de moda. Una persona elige un objeto que pueda observar y da una pista sobre su color o alguna característica, por ejemplo: "Veo algo morado". Los demás deberán adivinar de qué se trata. Además de ser divertido, este juego estimula la observación y la atención.

Cuenten autos

Elijan un color, marca o modelo de automóvil y compitan por ver quién encuentra primero cinco o diez vehículos con esas características. Es un juego sencillo que mantiene a los niños atentos al paisaje.

Lean un libro

Si a los pequeños no les provoca mareo leer durante el trayecto, un libro puede ser un excelente compañero de viaje. Además de entretenerlos, fomenta el hábito de la lectura y despierta su imaginación.

¿Cómo entretener a niños en viajes largos? Foto: Canva

Canten sus canciones favoritas

Escuchar música y cantar juntos ayuda a mantener un buen ambiente durante el viaje y puede convertir el trayecto en un momento muy divertido para toda la familia.

Jueguen a "¿Qué preferirías?"

Este juego invita a pensar en situaciones divertidas o absurdas. Por ejemplo: ¿Qué preferirías: vivir en un castillo o en una casa en un árbol? Las respuestas suelen provocar muchas risas y conversaciones.

Jueguen Basta

Este popular juego consiste en elegir una letra y pensar palabras de distintas categorías, como nombres, animales, países, frutas o profesiones. Además de ser entretenido, ayuda a ampliar el vocabulario de los niños.

Actividades para carretera y avión

Dibujen una historia entre todos

Cada integrante comienza un dibujo durante unos minutos y después pasa la hoja a otra persona para que continúe la ilustración. Al final descubrirán una historia creada entre todos.

Si viajan en automóvil, esta actividad solo debe realizarse por los pasajeros. El conductor debe mantener siempre su atención en el camino. O un libro para colorear.

¿Cómo entretener a niños en viajes largos? Foto: Canva

Dibujen el destino

Pide a los niños que dibujen cómo imaginan el lugar al que llegarán o qué es lo que más les emociona hacer durante las vacaciones. Es una actividad que fomenta la creatividad y aumenta la emoción por el viaje.

Jueguen con pegatinas

Los libros o cuadernos de pegatinas son una excelente alternativa para mantener entretenidos a los niños sin generar ruido.

En los viajes por carretera, procura que esta actividad se realice únicamente en el asiento trasero y sin interferir con el espacio o la concentración del conductor.

¿Cómo entretener a niños en viajes largos? Foto: Canva

Los viajes largos también pueden convertirse en una oportunidad para convivir, reír y crear recuerdos inolvidables. Con estas actividades, el trayecto será mucho más entretenido y es posible que la pregunta "¿Ya casi llegamos?" tarde un poco más en aparecer.