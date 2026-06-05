Madonna sorprende en Times Square: ofrece concierto gratuito

Madonna sorprendió en Times Square, Nueva York, con un concierto gratis que puso eufóricos a sus fans.

Fue luego de asociarse con la aplicación de citas, Grindr, para dar inicio a las celebraciones del Mes del Orgullo LGBTQ+, que la reina del pop apareció en el corazón de Nueva York para promocionar su nuevo proyecto musical.

Concierto sorpresa de Madonna en Times Square

Madonna en Times Square. Janet Mayer/Shutterstock

El show sorpresa de Madonna en Times Square tiene que ver con una estrategia para impulsar la nueva etapa de su carrera y el lanzamiento de su próximo álbum, Confessions II.

Sin previo aviso, la noche del 4 de junio, la estrella del pop apareció en una plataforma instalada dentro de una enorme pantalla publicitaria en Times Square.

El show duró alrededor de 20 minutos y reunió a miles de personas que fueron convocadas apenas minutos antes a través de redes sociales. Ahí resonaron los clásicos como:

Hung Up

Get Together

I Love New York

Además, estrenó nuevas canciones como "I Feel So Free", "Bring Your Love" y "Love Sensation".

El espectáculo también incluyó homenajes visuales a figuras históricas de la comunidad LGBTQ+, reforzando una causa con la que la cantante ha estado vinculada durante décadas.

La presentación de Madonna en Times Square fue transmitida a través del canal oficial de YouTube de Grindr y la transmisión inició con una sección de preguntas y respuestas pregrabadas con la cantante.

Confessions II, el nuevo álbum de Madonna

Madonna en Times Square. Janet Mayer/Shutterstock

Confessions II es el decimoquinto álbum de estudio de Madonna y está programado para lanzarse el 3 de julio de 2026 a través de Warner Records. El proyecto es presentado como la secuela directa de Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los discos más exitosos y aclamados de toda su carrera.

Este álbum marca el regreso de Madonna al sonido dance, disco, house y electrónico que dominó a mediados de los años 2000. Además, vuelve a trabajar con el productor Stuart Price, considerado uno de los arquitectos del éxito de Confessions on a Dance Floor.

La reina del pop describe el proyecto como una celebración de la música de baile y de la libertad personal.

Cabe destacar que el lanzamiento de Confessions II es apenas el inicio de una intensa agenda para 2026:

Presentación especial en la final de la FIFA World Cup 2026 Final.

Promoción mundial del álbum durante el verano.

Posibles anuncios de gira, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial.

Para muchos seguidores, Confessions II representa el regreso de Madonna a una de las etapas más exitosas de su carrera.