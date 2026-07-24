¿Guardas ollas en el horno de la estufa? Estos son los riesgos que quizá no conocías

En muchos hogares existe una costumbre que ha pasado de generación en generación: usar el horno de la estufa como espacio para guardar ollas, sartenes o recipientes. Aunque puede parecer una práctica inofensiva, hacerlo de forma constante podría afectar el funcionamiento del electrodoméstico e incluso aumentar el riesgo de accidentes.

Si en casa tienen este hábito, te contamos por qué es recomendable evitarlo. El horno de la estufa está diseñado para cocinar y hornear alimentos, por lo que mantenerlo libre y en buen estado ayudará a prolongar su vida útil.

¿Qué se puede hacer en el horno de la estufa?

El horno de la estufa es un electrodoméstico que permite preparar una gran variedad de alimentos, desde carnes y verduras hasta panes, galletas y pasteles.

Además, representa una alternativa práctica para cocinar sin necesidad de adquirir un horno independiente, siempre que no requieras un equipo especializado para uso profesional.

¿Por qué no debes guardar ollas en el horno de la estufa? Foto: Canva

¿Por qué no debes guardar ollas en el horno de la estufa?

Aunque muchas personas lo utilizan como un espacio extra de almacenamiento, hacerlo de forma habitual puede ocasionar distintos problemas.

Puede provocar rayones y desgaste

Al introducir y sacar constantemente las ollas, el interior del horno puede sufrir rayones que dañen el esmalte protector. Además, el peso de algunos utensilios puede afectar la puerta o sus bisagras con el paso del tiempo.

Aumenta el riesgo de accidentes

Uno de los mayores riesgos es olvidar que hay objetos dentro del horno y encenderlo para cocinar. Si en su interior quedó un recipiente de plástico, algún utensilio con partes de goma o materiales no aptos para altas temperaturas, podrían producirse daños o incluso un accidente al quemarse los articulos.

Puede afectar el funcionamiento del horno

El desgaste constante de su interior puede influir en la distribución del calor, haciendo que el horno deje de cocinar los alimentos de manera uniforme o reduzca su eficiencia con el tiempo.

¿Por qué no debes guardar ollas en el horno de la estufa? Foto: Canva

Puede dañar las rejillas y componentes internos

Las ollas o recipientes muy pesados pueden deformar las rejillas e incluso ejercer presión sobre algunas piezas del horno, favoreciendo el desgaste de sus componentes.

Se convierte en un hábito difícil de cambiar

Cuando el horno se utiliza como bodega, es fácil dejar de verlo como un electrodoméstico para cocinar. Esto puede hacer que olvides retirar los utensilios antes de encenderlo o que pierdas espacio para su verdadero propósito.

¿Por qué no debes guardar ollas en el horno de la estufa? Foto: Canva

Guardar las ollas en un mueble o alacena destinada para ellas ayudará a mantener el horno en mejores condiciones, evitar accidentes y prolongar su vida útil. Aunque parezca una práctica cotidiana, pequeños cambios en el hogar pueden ayudar en el cuidado de tus electrodomésticos.