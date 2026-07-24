¿Sin mucho dinero? Estos lugares en México te ayudarán a disfrutar las vacaciones sin gastar de más

Salir de viaje durante las vacaciones no tiene por qué significar un gran gasto. En México existen diversos destinos que ofrecen experiencias para toda la familia a precios accesibles, desde balnearios para refrescarse hasta Pueblos Mágicos llenos de historia, gastronomía y atractivos naturales.

En caso de que estés buscando opciones para descansar sin afectar tu presupuesto, aquí te compartimos algunos lugares que pueden ser una excelente alternativa para tus próximas vacaciones.

Destinos baratos en México para disfrutar las vacaciones

Balneario Flamingos (Tizayuca, Hidalgo)

Si lo que buscas es refrescarte, el Balneario Flamingos, ubicado sobre la autopista México-Pachuca, en Tizayuca, Hidalgo, es una opción ideal para disfrutar en familia.

El lugar cuenta con toboganes, albercas, áreas verdes y espacios para acampar, por lo que ofrece actividades para todas las edades. Antes de visitarlo, recuerda consultar su reglamento, ya que el acceso con mascotas está restringido.

Balneario El Géiser (Tecozautla, Hidalgo)

Otra alternativa para disfrutar de un día de descanso es el Balneario El Géiser, en Tecozautla, Hidalgo.

Además de sus albercas de aguas termales, ofrece tirolesas, spa, cabañas, restaurante y hotel, por lo que es una excelente opción para quienes desean pasar más de un día en el lugar.

La entrada general tiene un costo aproximado de 220 pesos, además de contar con descuentos para personas afiliadas al INAPAM.

Tepoztlán, Morelos

Uno de los Pueblos Mágicos más visitados de México es Tepoztlán, en Morelos, gracias a su ambiente, gastronomía y atractivos turísticos.

Durante tu visita puedes recorrer sus calles, disfrutar de sus tradicionales nieves artesanales y conocer el Museo Tepoztlán Colección Carlos Pellicer, que resguarda importantes piezas prehispánicas.

Destinos baratos en México para las vacaciones Foto: Canva / Ilustrativa

Taxco, Guerrero

Si prefieres un destino con arquitectura colonial, Taxco es una excelente opción. Entre sus principales atractivos se encuentran la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, considerada una joya del barroco mexicano, así como las Pozas Azules de Atzala, famosas por el intenso color turquesa de sus aguas.

Destinos baratos en México para las vacaciones Foto: Canva / Ilustrativa

Antes de salir, procura planear tu viaje con anticipación, revisar los costos de acceso, horarios y rutas para evitar imprevistos.

También es recomendable llevar un presupuesto definido para disfrutar cada destino con mayor tranquilidad y aprovechar al máximo tus vacaciones sin gastar de más.