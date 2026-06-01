Oficial: Serena Williams regresa al tenis profesional; jugará en Queen's

Serena Williams ha confirmado su regreso al tenis profesional después de casi cuatro años alejada de la competición. La noticia ha generado una enorme expectación en el mundo del deporte, ya que la estadounidense, considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, no disputaba un torneo oficial desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

A sus 44 años, Williams anunció la decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, donde dejó entrever que los rumores sobre su vuelta eran ciertos. Poco después, la Asociación Británica de Tenis confirmó que recibió una invitación especial para participar en el torneo WTA 500 de Queen’s, en Londres, en la modalidad de dobles, una competición que se celebrará del 8 al 14 de junio y que servirá como escenario para su esperado retorno.

El regreso de la campeona ya había sido anticipado por diversas figuras del tenis y especialistas del circuito. Durante los últimos meses crecieron las especulaciones sobre una posible vuelta, especialmente después de que Williams regresara al programa antidopaje obligatorio para las jugadoras en activo, un requisito indispensable para competir nuevamente en torneos oficiales.

Su reaparición representa uno de los acontecimientos más destacados del tenis en 2026. Además de su participación en Queen’s, algunos analistas consideran que este podría ser el primer paso hacia una presencia en torneos de mayor relevancia, como Wimbledon. La expectativa es máxima ante el regreso de una deportista que conquistó 23 títulos de Grand Slam y dejó una huella imborrable en la historia de este deporte.