Retención de líquidos o aumento de peso suele ser la gran interrogante cuando el pantalón aprieta tras unos días de exceso. Distinguir entre el volumen hídrico y el tejido adiposo es clave para ajustar tu alimentación sin caer en falsas alarmas.

Especialistas del sistema de salud Houston Methodist señalan que las fluctuaciones bruscas de peso en lapsos de 24 a 72 horas responden principalmente a variaciones en el balance de agua y sodio, no a un incremento en la masa grasa corporal.

Retención de líquidos o aumento de peso: cómo diferenciarlos según expertos Canva

¿Cómo saber si estás reteniendo líquidos o ganando grasa?

La principal diferencia radica en la velocidad con la que cambia tu cuerpo y en la presencia de marcas en la piel. Mientras que la grasa tarda semanas en acumularse, el agua varías en cuestión de horas afectando zonas como manos, tobillos y abdomen.

Según explica la especialista Teresita Rivera, nutrióloga de BIB System, la respuesta del organismo al exceso hídrico es temporal pero muy notoria:

Por ejemplo, cuando hay una retención de líquidos suele cambiar el peso después de vacaciones donde se tomó alcohol o carbohidratos. ¿Cómo me puedo dar cuenta? El pantalón queda más apretado, los anillos cuestan trabajo quitárselos y el peso varía rápidamente. Esto se quita de 48 a 72 horas".

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Causas principales de la acumulación de volumen hídrico

El consumo elevado de sodio presente en embutidos y alimentos procesados, sumado a la ingesta de azúcares simples y alcohol, altera el equilibrio osmótico (mecanismo que regula el agua en las células) obligando al cuerpo a almacenar fluidos para diluir los minerales.

Un error común es reducir el consumo de agua al sentirse hinchado. La falta de hidratación adecuada le indica al organismo que debe conservar líquidos como mecanismo de supervivencia, empeorando el cuadro de inflamación.

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¿Cuánta agua debes tomar al día para evitar la inflamación?

La recomendación genérica de consumir dos litros de agua diarios no aplica de la misma forma para todas las complexiones. La cantidad exacta depende directamente de la estatura y el peso corporal de cada individuo.

Al respecto, la nutrióloga Teresita Rivera detalla la fórmula personalizada para mantener un balance hídrico saludable:

Para saber cuánto líquido tomar, se saca el peso ideal multiplicando la estatura al cuadrado por 21.5 en mujeres, o por 23 en hombres. Ese resultado se multiplica por 35 y nos da los mililitros exactos. Una recomendación genérica de 2 litros no basta si mides 1.80 o 1.90 metros".

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El peligro de los ayunos prolongados para la pérdida de peso

Restringir alimentos durante períodos prolongados con la intención de "deshincharse" rápidamente puede desencadenar el efecto contrario. Al privar al cuerpo de glucosa constante, el metabolismo altera sus niveles de insulina y favorece el almacenamiento proteico y graso.

Sobre esta práctica, la especialista advierte sobre los riesgos digestivos y metabólicos de pasar demasiadas horas sin comer:

"No se recomienda el ayuno porque todo el tiempo producimos glucosa e insulina. Si no doy alimento, el páncreas guarda grasa. En consulta, al 80% de los pacientes que hacen sus cinco o seis comidas al día les va mejor que a quienes hacen ayunos prolongados, pues evitan crear reservas".

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Hábitos clave para recuperar tu peso ideal sin mitos

Para eliminar el exceso de agua y promover una pérdida de grasa sostenible, es necesario combinar actividad física regular con una alimentación rica en fibra y proteínas magras. Medir la frecuencia con la que consumimos ultraprocesados es el verdadero secreto del éxito.

"En la vida cotidiana hay que hacer actividad física una o dos veces por semana mínimo, hidratarse bien, consumir frutas y verduras acompañadas de proteína para dar saciedad y no hacer ayunos prolongados pasando más de 3 horas y media sin comer".

Aprender a diferenciar la inflamación por fluidos del incremento de tejido adiposo te permite tomar decisiones informadas sin recurrir a dietas restrictivas ni sufrir por variaciones temporales en la báscula. Priorizar la hidratación personalizada y mantener una rutina activa son tus mejores aliados para el bienestar integral.