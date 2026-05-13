El aroma del aceite hirviendo mezclado con el vapor del adobo de chile guajillo es la primera señal de que has llegado al lugar indicado. Los mejores tacos de canasta de la CDMX no son solo un bocado rápido; son una obra de ingeniería culinaria.

Esta tradición, nacida en San Vicente Xiloxochitla y perfeccionada en las esquinas de la capital, es el pulso gastronómico de una ciudad que nunca duerme.

La relevancia de este manjar es tal que instituciones de prestigio mundial, como la Guía Michelin, han otorgado reconocimientos de "Gourmand" a establecimientos que preservan esta técnica.

La validación técnica de un buen taco de canasta reside en el control de la humedad y la temperatura interna de la canasta, asegurando que el taco no se rompa pero mantenga esa textura sedosa tan característica.

Los mejores tacos de canasta de la CDMX Canva

La anatomía de los mejores tacos de canasta: ingeniería del sabor

Este plato destaca por su equilibrio entre la resistencia de la tortilla y el relleno, logrando una textura que solo se obtiene mediante la cocción por calor residual durante horas dentro de una canasta de mimbre forrada con hule y papel estraza.

El secreto técnico reside en el "baño" de aceite con chile que se vierte a temperaturas precisas. Esto crea una barrera protectora que permite al taco "sudar" sin perder estructura.

Los sabores clásicos (chicharrón prensado, papa, frijol y adobo) deben tener una concentración de sabor elevada, ya que la tortilla absorberá parte del jugo del guiso.

Los mejores tacos de canasta de la CDMX Canva

Restaurantes donde puedes comer los mejores tacos de canasta

Tacos de Canasta Los Especiales (Centro Histórico)

Es, sin duda, el referente más masivo y respetado. Ubicados en la calle de Madero, este lugar ha sido reseñado por la Guía Michelin por su consistencia y flujo constante de comensales.

Ubicación: Av. Francisco I. Madero 71, Centro Histórico, CDMX.

Av. Francisco I. Madero 71, Centro Histórico, CDMX. Horarios : Lunes a domingo de 09:00 a 22:00 hrs.

: Lunes a domingo de 09:00 a 22:00 hrs. Precios: Aproximadamente $10 a $12 pesos por taco.

Tacos Joven (Narvarte)

Para muchos expertos, aquí se sirven los mejores tacos de chicharrón prensado de la ciudad. Su técnica de adobo es más compleja y el tamaño del taco es ligeramente superior al promedio.

Ubicación: Av. Universidad 199, Narvarte Oriente, Benito Juárez.

Av. Universidad 199, Narvarte Oriente, Benito Juárez. Horarios: Lunes a sábado de 09:00 a 16:00 hrs.

Lunes a sábado de 09:00 a 16:00 hrs. Precios: $15 a $20 pesos por pieza.

Los Tacos de Canasta (San José Insurgentes)

Un lugar que ha elevado la experiencia, ofreciendo rellenos más variados y un ambiente establecido que mantiene la esencia del "sudado".

Ubicación: Diversas sucursales, destacando la de Damas 130, San José Insurgentes.

Diversas sucursales, destacando la de Damas 130, San José Insurgentes. Precios: Rango medio ($18 - $25 pesos).

Los mejores tacos de canasta de la CDMX Canva

¿Qué pedir y cuándo?

Para disfrutar de la experiencia auténtica en Tacos de Canasta Los Especiales, el dato es llegar entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana. A esta hora, la primera tanda de canastas ha alcanzado su punto óptimo de "sudado" y las salsas (especialmente la verde cruda con trozos de aguacate) están recién preparadas.

El platillo "secreto" que solo conocen los habituales es el taco de mole verde, que suele acabarse antes del mediodía.

El prestigio de lugares como Tacos Joven o Los Especiales no es gratuito; es el resultado de décadas manteniendo un precio accesible sin sacrificar la intensidad del chicharrón o la cremosidad del frijol. Por menos de $100 pesos, obtienes una de las experiencias gastronómicas más honestas y técnicamente complejas de México.

Los tacos de canasta son el alma de la CDMX. No importa si prefieres el bullicio del Centro o la tranquilidad de la Narvarte, el estándar de calidad ha subido tanto que hoy son considerados un tesoro culinario nacional.

¿Cuál es tu relleno favorito: el clásico chicharrón prensado o el infalible de papa? ¡Cuéntanos tu lugar secreto en los comentarios!