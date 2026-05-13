Del gol a la economía: llega Pasa el Balón, la nueva exposición sobre futbol en CDMX

Si eres de los que grita los goles, recuerda los Mundiales con emoción o simplemente disfruta el ambiente futbolero, en la Ciudad de México ya hay una exposición que busca llevar toda esa pasión fuera de la cancha.

“Pasa el Balón”, es una experiencia interactiva que llegó al Museo Interactivo de Economía (MIDE) rumbo a la próxima Copa del Mundo, donde los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades, recordar momentos históricos y descubrir cómo el futbol también impacta en la economía, las emociones y la vida cotidiana.

Con un espacio de 960 metros cuadrados y ambientado con pasto sintético, podrás disfrutar de distintas dinámicas para todas las edades.

Pasa el Balón llega al MIDE

Durante la inauguración de la exposición estuvieron presentes Silvia Singer, directora del MIDE; Michael Bauer, CEO de Host City; Daniel Manrique, director de Comunicación Social y Sostenibilidad de Compartamos Banco, y Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.

Silvia Singer destacó que la exposición busca mostrar cómo el futbol impacta más allá de la cancha, al tocar temas sociales, emocionales y económicos, además de reflexionar sobre la desigualdad que aún existe dentro del futbol femenil.

“Como recientemente el futbol femenil empieza a tener un lugar, pero durante muchos años fue relegado. Por cada 100 jugadores hombres hay solo 15 jugadoras profesionales mujeres y el salario de una mujer es seis veces menor que el de un hombre”, señaló.

“Pasa el Balón” nueva exposición sobre futbol en MIDE: fechas y precios Foto: Excélsior

Por su parte, Michael Bauer resaltó el vínculo emocional que las familias podrán encontrar durante el recorrido.

“Estamos seguros de que miles de familias recorrerán esta exposición y encontrarán aquí algo que los identificará: una emoción, un recuerdo, una historia e incluso una pasión que comenzó desde la infancia”, comentó.

Mientras tanto, Jonathan Heath habló sobre el impacto económico que tendrá el Mundial en México y cómo millones de hogares estarán pendientes de los partidos.

“Se estima que 79% de los hogares van a estar conectados viendo todos los partidos o la mayoría de los partidos. Lo que significa que serán más o menos 19 millones de hogares, que van a estar en casa viendo el partido y consumiendo más”, explicó.

Mientras que Daniel Manrique habló sobre la importancia del deporte como una herramienta que transforma comunidades.

“Estoy seguro de que esta exposición nos va a permitir entender si el deporte, cómo impacta el deporte en la economía y cómo la inclusión y el deporte pueden converger para transformar realidades y otra vez construir comunidad”, expresó.

“Pasa el Balón” nueva exposición sobre futbol en MIDE: fechas y precios Foto: Excélsior

¿Qué actividades hay en la exposición Pasa el Balón?

En entrevista para Excélsior, Paloma Salgado, directora de Diseño de Experiencias y Museografía del MIDE, explicó que la intención es que los visitantes vivan la pasión del futbol a través de dinámicas interactivas.

Algunas de las actividades más llamativas son:

Narrar un partido dentro de una cabina de radio.

Narrar un partido dentro de una cabina de radio. Poner a prueba las habilidades como portero.

Revivir penales históricos.

Descubrir cómo funciona el análisis del fuera de lugar.

Participar en experiencias relacionadas con el Mundial y la cultura futbolera.

Además, la exposición cuenta con uniformes de Jorge Campos, el icónico portero mexicano que participó en los Mundiales de 1994, 1998 y 2002.

“Pasa el Balón” nueva exposición sobre futbol en MIDE: fechas y precios Foto: Excélsior

También se realizarán actividades especiales como Noches de Museo, charlas y activaciones temáticas, las cuales serán anunciadas a través de redes sociales.

¿Cuánto cuesta entrar a la exposición Pasa el Balón?

La exposición está incluida en la entrada general del MIDE, cuyo costo es de 160 pesos, con descuentos para estudiantes y personas afiliadas al INAPAM.

Sin embargo, quienes solo quieran visitar “Pasa el Balón” podrán adquirir un boleto especial de 80 pesos.

“Pasa el Balón” nueva exposición sobre futbol en MIDE: fechas y precios Foto: Excélsior

¿Cómo llegar al MIDE en CDMX?

El MIDE está ubicado en la calle Tacuba 17, en el Centro Histórico de la CDMX, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Para llegra en transporte público, la estación de Metro más cercana es Allende, correspondiente a la Línea 2.

Estará disponible hasta el próximo 30 de agosto y se perfila como una de las experiencias imperdibles para los amantes del futbol rumbo al Mundial.

“Pasa el Balón” nueva exposición sobre futbol en MIDE: fechas y precios Foto: Excélsior

La exposición busca mostrar cómo este deporte también conecta historias, comunidades y emociones que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.