Todo sobre la fictosexualidad: cuando el amor salta de la ficción al corazón

Conoce todo sobre la fictosexualidad o fictofilia, cuando el amor salta de la ficción al corazón. Esta orientación describe a personas que experimentan una atracción emocional, romántica o sexual fuerte y duradera hacia personajes de ficción, ya sea que provengan de libros, series, videojuegos, anime, películas o cualquier producto de ficción.

La era de la hiperconectividad y el consumo masivo de narrativas ha dado visibilidad a este fenómeno que, aunque no es nuevo, hoy cobra una relevancia sin precedentes.

Y es que si bien para muchos, enamorarse de un personaje puede parecer una fase pasajera de la adolescencia o un simple "crush" con un famoso; para otros este sentimiento no es un capricho ni una confusión entre realidad y fantasía.

Se trata de una respuesta emocional auténtica ante la construcción de una personalidad ficticia que resuena profundamente con los valores, deseos y necesidades del individuo. La línea entre lo que consideramos "real" y lo "imaginario" en el terreno del afecto comienza a desdibujarse.

Fictosexualidad con personajes de ficción Avatar / reddit scream

¿Qué es exactamente la fictosexualidad?

Las personas fictosexuales son plenamente conscientes de que el objeto de su afecto es una creación artística, la distinción radica en la fuente de la atracción.

En la fictosexualidad se considera una identidad cuando esa atracción es la norma y no la excepción; la conexión con el personaje puede ser más satisfactoria, estable y profunda que cualquier relación humana previa.

Mientras que un fan promedio disfruta de la historia, el fictosexual integra al personaje en su vida emocional de manera activa.

De acuerdo con el artículo “Identidad sexoafectiva en la era digital”, esta relación contemplativa y simbólica se expresa voluntariamente en la web y en las comunidades virtuales; la atracción sexual y romántica se dirige hacia figuras y personajes ficticios.

Muchos expertos sitúan la fictosexualidad dentro del espectro de la asexualidad, debido a que existe el caso donde los involucrados no sienten atracción por personas reales en su entorno físico, pero sí experimentan una respuesta intensa ante la seguridad y la perfección narrativa que ofrece un personaje ficticio.

Las personas con una capacidad de inmersión profunda o personalidades imaginativas suelen ser más propensas a la fictofilia. Para ellos, el mundo interno es tan vívido como el externo.

Fictosexualidad con personajes animados Disney

¿Por qué ocurre la fictosexualidad?

Existen diversas teorías sobre por qué una persona desarrolla una conexión tan potente con un ser inexistente. Una de ellas hace énfasis en que las relaciones humanas son inherentemente arriesgadas: implican rechazo, decepción, conflicto y cambio.

Un personaje ficticio, en cambio, ofrece un entorno seguro; su historia es inmutable (o sigue un arco predecible), sus valores son claros y no pueden herir al sujeto de la misma forma que una persona real.

Otra teoría popular sobre la fictosexualidad o fictofilia es la búsqueda y enamoramiento del arquetipo perfecto. Los personajes de ficción están diseñados para ser atractivos, ya sea por su heroísmo, su vulnerabilidad o su complejidad psicológica.

¿Qué es la fictosexualidad? Canva

La fictosexualidad como tabú

A pesar de que vivimos en una sociedad que defiende la diversidad, la fictosexualidad sigue siendo uno de los tabúes más persistentes. El principal desafío es que la sociedad etiqueta a los fictosexuales como "enfermos" o "inmaduros".

Sin embargo, si la persona es funcional en su vida laboral y social, y su amor por un personaje no le impide cumplir con sus responsabilidades, los expertos sugieren que no hay razón para considerarlo un trastorno.

Muchos fictosexuales viven su amor en secreto por miedo al ridículo; con el auge de Internet, se ha permitido la creación de foros y comunidades donde estas personas pueden compartir sus experiencias sin ser juzgadas, encontrando validación en el hecho de que miles de otros sienten lo mismo.

Los fictosexuales valoran la pureza del vínculo emocional y la inspiración que el personaje les brinda para mejorar en su vida diaria.

La fictosexualidad es solo un recordatorio de que las historias que contamos tienen el poder de transformarse en una realidad más íntima para algunas personas, ¿quiénes somos para juzgar la legitimidad de ese sentimiento?