¿Buscas dónde correr? Estos lugares con pista de tartán en CDMX son ideales

En la Ciudad de México existen varias opciones deportivas para quienes buscan mejorar su rendimiento al correr, saltar o entrenar distintas disciplinas de atletismo. Entre ellas destacan los espacios con pista de tartán, ideales para practicar de manera más cómoda y segura.

Como parte del marco del Día Mundial del Atletismo, que se conmemora el 14 de mayo, te compartimos algunos lugares en CDMX donde puedes entrenar, mejorar tu condición física y disfrutar de este deporte que además aporta grandes beneficios a la salud.

Lugares con pista de tartán en CDMX

Antes de comenzar cualquier rutina, lo más recomendable es acudir con especialistas o entrenadores que puedan orientarte con un plan adecuado, especialmente si te preparas para una carrera o buscas mejorar tu rendimiento físico.

Centro Deportivo Villa Olímpica

Ubicado en la alcaldía Tlalpan, este espacio es uno de los más conocidos para practicar atletismo, ya que cuenta con la pista de atletismo “Robert Beamon”, de 400 metros y ocho carriles.

Para acceder es necesario realizar una inscripción y consultar los costos disponibles, ya sea en modalidad mensual o anual.

Ubicación: Av. Insurgentes Sur s/n, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 Ciudad de México, CDMX.

Comité Olímpico Mexicano

Este emblemático recinto deportivo, reconocido por ser la sede encargada de registrar a los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos, también ofrece espacios para entrenamiento.

Cuenta con una pista de atletismo de 400 metros y ocho carriles, ideal para corredores y deportistas que buscan entrenar en instalaciones profesionales.

Es importante consultar previamente los costos y requisitos de acceso.

Ubicación: Av. del Conscripto S/N, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 01210 Ciudad de México, CDMX.

Parque La Mexicana

Si prefieres entrenar al aire libre y disfrutar de áreas verdes, el Parque La Mexicana en Santa Fe es una gran alternativa.

El lugar cuenta con una trotapista de tartán y caucho de aproximadamente 3.4 a 3.6 kilómetros, perfecta para correr, caminar o mejorar resistencia física.

Además, el costo de acceso suele ser bastante accesible para los visitantes.

Ubicación: Av. Luis Barragán 505, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX.

Utopía Teotongo, Iztapalapa

La Utopía Teotongo se ha convertido en uno de los espacios deportivos más importantes de Iztapalapa, ya que además de contar con pista para correr, también tiene canchas de futbol y alberca semiolímpica.

El acceso es gratuito, aunque se recomienda consultar horarios y disponibilidad de actividades antes de acudir.

Ubicación: Doctor Fernando Villegas MZ112 LT SN, San Miguel Teotongo, Iztapalapa, 09630 Ciudad de México, CDMX.

Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

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Otro de los espacios favoritos para corredores en CDMX es la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco.

Este complejo deportivo cuenta con una pista asfaltada de aproximadamente 4.5 kilómetros, además de distintas áreas para practicar otras disciplinas deportivas.

Ubicación: Puerta 6, Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX.

Lugares con pista de tartán en CDMX para entrenar atletismo y correr mejor Foto: Google Maps

Las pistas de tartán ayudan a reducir el impacto en las articulaciones, mejorar el rendimiento y brindar una superficie más adecuada para entrenamientos de velocidad, resistencia y preparación física.

Ahora ya lo sabes, si quieres comenzar a entrenar atletismo o mejorar tus habilidades para una carrera, estos lugares en CDMX pueden convertirse en una excelente opción para activarte y disfrutar del deporte.