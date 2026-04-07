El fin de una era: separan al maratón del Mundial de Atletismo

World Athletics dio a conocer su intención de crear un Campeonato Mundial exclusivo de Maratón a partir de 2030, separándolo del programa tradicional del Campeonato Mundial de Atletismo. La decisión marca un giro estructural en el calendario internacional y responde tanto a razones deportivas como a preocupaciones crecientes por la seguridad de los corredores.

El maratón permanecerá dentro del Mundial en las ediciones de Beijing 2027 y la eventual sede de 2029, donde Londres aspira a organizar lo que sería la última aparición de la distancia dentro del formato actual. A partir de ahí, el corte será definitivo.

El nuevo campeonato tendrá dinámica propia. Los títulos mundiales en categoría masculina y femenina se disputarán en años alternos, manteniendo la frecuencia bianual que ya caracteriza a la disciplina, pero dentro de un evento diseñado exclusivamente para el maratón.

Atenas surge como favorita para albergar la primera edición independiente. No es una elección casual. Es el punto de origen de una prueba que ha trascendido generaciones, una conexión entre historia y modernidad.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, dejó clara la intención de fondo al abrir la puerta a esta transformación.

Estamos encantados de explorar la posibilidad de celebrar un Campeonato Mundial de Maratón independiente en Atenas, el lugar donde nació esta emblemática disciplina. Pocas pruebas deportivas tienen la trascendencia del maratón, es una prueba del máximo rendimiento y una celebración de participación masiva”, señaló Coe.

El clima obliga a fechas específicas para el maratón

En los últimos años, el maratón dentro del Mundial ha enfrentado condiciones extremas. Altas temperaturas, calendarios rígidos y escenarios poco favorables han encendido alertas sobre la salud de los atletas.

Separar la prueba abre una ventana estratégica. Permite elegir sedes, fechas y climas más adecuados. Permite, en esencia, devolverle al maratón su lógica natural.

El Campeonato Mundial de Atletismo de Ruta continuará celebrándose de forma anual, coexistiendo con este nuevo evento que busca elevar el perfil competitivo y simbólico de la distancia reina.

El maratón, acostumbrado a resistir, ahora cambia de ruta. Y lo hace con una idea clara, dejar de adaptarse al calendario para convertirse en el centro de su propia historia.