¡Oro y récord mexicano! Alegna González en lo alto del podio en EU

Las buenas noticias en el deporte siguen para México. La olímpica y subcampeona mundial, Alegna González, tuvo un gran arranque de temporada, al conseguir la medalla de oro y batir el récord mexicano en los 5 km marcha en la prestigiosa competencia del circuito mundial Penn Relays 2026, que se realiza en Filadelfia, Estados Unidos.

Alegna González consiguió la medalla de oro en los 5 Km de marcha al cruzar la meta con un tiempo de 21:17.11 minutos, lo que la llevó a batir el récord que había establecido anteriormente, la tercera ocasión que lo hace en esta distancia.

Alegna González rompió por tercera ocasión el récord mexicano Foto: TeamZamudio

LOS TRES RÉCORDS MEXICANOS QUE IMPUSO ALEGNA GONZÁLEZ EN LOS 5KM:

- 2026: 21:17.11 minutos.

- 2025: 21:22.66 minutos.

- 2021: 22:06.40 minutos.

Además, en la competencia en la que Alegna González ganó el oro, México hizo el 1-2-3. Valeria Flores consiguió la medalla de plata con un crono de 22:18.02 y Naomi Luis el bronce con 22:29.67.

La chihuahuense se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde se instalará la nueva prueba olímpica de medio maratón de marcha.