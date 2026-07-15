La lluvia de estrellas que iluminará México en julio: fecha exacta y dónde ver el doble fenómeno

Si disfrutas mirar el cielo por las noches, los últimos días de julio traerán una oportunidad difícil de repetir. Dos lluvias de meteoros coincidirán en su momento de mayor actividad y podrán observarse desde distintos puntos de México.

Aunque durante el mes hay varios eventos astronómicos, el cierre de julio será el más llamativo gracias a la coincidencia entre las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas, dos fenómenos que cada año atraen la atención de expertos.

Lo mejor es que no será necesario contar con telescopios ni equipo especializado. Si las condiciones del clima ayudan y el cielo permanece despejado, bastará con buscar un lugar oscuro y tener un poco de paciencia.

¿Cuándo será la lluvia de estrellas en México?

De acuerdo con el calendario de la Sociedad Americana de Meteoros (AMS), el doble fenómeno alcanzará su punto máximo durante las noches del 30 y 31 de julio de 2026.

Aunque ambas lluvias de meteoros estarán activas durante varios días, será en esas fechas cuando exista la mayor probabilidad de observar un mayor número de destellos cruzando el cielo.

Las Delta Acuáridas del Sur son conocidas por producir meteoros constantes y elegantes, mientras que las Alfa Capricórnidas destacan porque suelen generar brillantes "bolas de fuego", es decir, meteoros mucho más luminosos que pueden llamar la atención incluso desde zonas con algo de contaminación lumínica.

lluvia de estrellas UNAM

La mejor hora para observar el doble fenómeno

Los especialistas señalan que el momento más favorable para disfrutar del espectáculo será durante la madrugada del 31 de julio, especialmente entre las 2:00 y las 4:30 horas, tiempo del centro de México.

Durante ese intervalo, los puntos desde donde parecen surgir los meteoros se encontrarán más altos en el cielo y la Luna estará más cerca del horizonte, disminuyendo parte de su brillo y permitiendo apreciar mejor la lluvia de estrellas.

Aun así, el fenómeno podrá comenzar a observarse desde que anochezca, aunque la actividad será más intensa conforme avance la madrugada.

¿Hacia dónde hay que mirar?

Para aumentar las posibilidades de ver las estrellas fugaces, conviene ubicar las constelaciones relacionadas con cada lluvia de meteoros.

Las Delta Acuáridas del Sur parecen surgir desde la constelación de Acuario, ubicada hacia el sur del cielo. Una referencia útil es localizar la estrella Fomalhaut, una de las más brillantes de esa zona.

Por su parte, las Alfa Capricórnidas tienen su radiante en la constelación de Capricornio, ligeramente al oeste de Acuario.

Lluvia de estrellas Instituto de Astrofísica de Canarias

Sin embargo, los especialistas recuerdan que no es necesario mantener la vista fija únicamente en esos puntos, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas partes del firmamento.

Los mejores lugares de México para disfrutar la lluvia de estrellas

Uno de los factores más importantes para observar este fenómeno es alejarse de las luces de las ciudades.

En México existen varios sitios reconocidos por la calidad de sus cielos nocturnos y que ofrecen excelentes condiciones para la observación astronómica.

Entre los destinos más recomendados destacan:

Parque Nacional San Pedro Mártir , en Baja California, donde también se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional.

, en Baja California, donde también se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional. Zona del Silencio , ubicada entre Chihuahua, Durango y Coahuila, famosa por sus extensos paisajes desérticos y la escasa contaminación lumínica.

, ubicada entre Chihuahua, Durango y Coahuila, famosa por sus extensos paisajes desérticos y la escasa contaminación lumínica. Reserva de la Biósfera Sierra Gorda , en Querétaro.

, en Querétaro. El Pinacate y Gran Desierto de Altar , en Sonora.

, en Sonora. Real de Catorce y el Desierto de Wirikuta, en San Luis Potosí.

Para quienes viven en el centro del país también existen buenas alternativas, como el Parque Nacional Izta-Popo, El Chico, en Hidalgo, o el municipio de Acambay, en el Estado de México, donde las condiciones suelen ser favorables para observar el cielo.

Consejos para no perderte el espectáculo

La NASA recomienda llegar con tiempo al sitio de observación y permitir que los ojos se adapten completamente a la oscuridad.

Este proceso puede tardar entre 20 y 30 minutos, por lo que es importante evitar mirar constantemente la pantalla del celular o cualquier fuente intensa de luz.

También es recomendable llevar ropa abrigadora, una silla reclinable o una manta para observar el cielo con mayor comodidad, además de revisar previamente el pronóstico del tiempo para asegurarse de que no habrá nubes.

Lluvia de estrellas starwalk

No se necesitan binoculares ni telescopios. De hecho, las lluvias de meteoros se disfrutan mejor a simple vista porque permiten abarcar una mayor porción del cielo.

Un cierre de julio ideal para mirar hacia arriba

Aunque julio comenzó con otras lluvias menores, como las Pegásidas de julio y las Gamma Dracónidas, será el doble pico de las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas el que robe todas las miradas.

La coincidencia de ambos fenómenos convierte a esta última semana del mes en una de las mejores para disfrutar del cielo nocturno en México. Con un poco de paciencia, un lugar alejado de las luces y un cielo despejado, será posible observar decenas de estrellas fugaces y, con algo de suerte, algunas de las impresionantes bolas de fuego que caracterizan a las Alfa Capricórnidas.

Lluvia de estrellas UNAM

Para los amantes de la astronomía y para quienes simplemente buscan una experiencia diferente bajo las estrellas, la madrugada del 31 de julio promete convertirse en una cita imperdible con uno de los espectáculos naturales más llamativos del año.