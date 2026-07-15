¡Prepara las maletas! Conoce los países que sí le piden visa a los mexicanos

¿Sabes qué países piden visa a los mexicanos? Si planeas hacer un viaje al extranjero este verano o en los próximos meses, más vale que hayas visto qué documentos necesitas para entrar a dichos países.

Y es que, si bien el pasaporte mexicano es una llave bastante poderosa a nivel global, permitiendo el acceso a más de 150 naciones sin necesidad de engorrosos trámites previos, cuando se trata de turismo, la temida visa hace su aparición.

Los requisitos migratorios cambian, los acuerdos políticos evolucionan y lo que el año pasado era un acceso libre, hoy puede requerir un formulario de veinte páginas y una entrevista formal.

Estar al tanto de las reglas del juego migratorio no es aburrido; es la diferencia entre unas vacaciones memorables y unas horas caóticas atrapado en una sala de repatriación.

Te explicamos cuáles son esos rincones del mundo que miran de reojo nuestro pasaporte mexicano y nos piden una visa formal, una autorización electrónica o una estampa a la llegada.

¿Qué países piden visa a los mexicanos? Canva

¿Cuáles son los países que piden visa a los mexicanos?

Continente americano

Para cruzar a Estados Unidos, los mexicanos necesitamos obligatoriamente una visa de turista (B1/B2) pegada en el pasaporte. El trámite comienza desde llenar el formulario DS-160, pagar la tarifa correspondiente, presentarse en el Centro de Atención a Solicitantes para las huellas y, finalmente, enfrentar la famosa entrevista con el cónsul.

Si deseas visitar los bosques de maple o ver auroras boreales en territorio canadiense, debes tramitar una visa formal, a menos que cuentes con una visa estadounidense vigente o hayas tenido una visa canadiense en la última década, en cuyo caso puedes aplicar a una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Si bajamos la mirada hacia el Caribe y Sudamérica, el panorama se relaja considerablemente gracias a alianzas como la Alianza del Pacífico; sin embargo, algunas excepciones son Cuba, que solicita a todos los visitantes internacionales la adquisición de una tarjeta de turista. O Venezuela, que exige un visado consular tramitado previamente en sus oficinas diplomáticas.

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Continente europeo

Técnicamente, los países que integran el Espacio Schengen (como España, Francia, Italia, Alemania y otras 25 naciones) no piden una "visa" tradicional de estampado consular para estancias de turismo menores a 90 días, pero se implementó el Sistema de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo no es una visa formal que requiera ir a una embajada, sino un permiso electrónico obligatorio que se tramita completamente en línea antes del viaje.

Para Europa del Este, en Rusia sí se pide un visado tradicional. De igual manera, otras naciones de la región que no pertenecen a la Unión Europea, como Bielorrusia o Ucrania, mantienen políticas estrictas de visado previo o trámites electrónicos específicos dependiendo de las condiciones de entrada vigentes en sus fronteras.

En el caso de Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), se implementó la Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Al igual que el sistema del continente europeo, la ETA británica es un requisito obligatorio que debe gestionarse en línea antes de poner un pie en los aeropuertos de Londres o Edimburgo.

Es válida por dos años o hasta que venza tu pasaporte, y es indispensable incluso si solo vas a realizar una escala de tránsito hacia otro destino internacional.

Continente africano

Si planeas un viaje al norte del continente para descubrir los misterios del Antiguo Egipto, deberás tramitar una visa. Egipto permite a los mexicanos gestionar una e-Visa antes de salir de casa o adquirir una visa a la llegada en los principales aeropuertos del país. Marruecos, por el contrario, ha mantenido históricamente una política de libre acceso para turistas mexicanos, siendo una de las grandes excepciones de la región.

Si planeas diversos safaris, la mayoría de países con este tipo de recorridos, como Kenia, Tanzania, Madagascar y la República Democrática del Congo, exigen visados que hoy en día se gestionan a través de plataformas oficiales de e-Visa.

Sudáfrica, otro de los núcleos turísticos más importantes del continente, también requiere que los mexicanos soliciten una visa de visitante antes de emprender el vuelo, trámite que debe realizarse ante la embajada sudafricana en la CDMX.

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Continente asiático

Para visitar la República Popular China, necesitas de una visa de turismo tradicional. El trámite involucra la presentación de un itinerario detallado de viaje, reservas de hotel confirmadas, vuelos de entrada y salida, y la recolección de datos biométricos en sus centros de servicio de visas.

Por otro lado, la India ofrece una Visa Electrónica (e-Visa); otros destinos como Tailandia permiten a los mexicanos ingresar completamente sin visa para estancias cortas de recreación.

Sin embargo, para explorar los majestuosos templos de Angkor Wat en Camboya o navegar por la bahía de Ha Long en Vietnam, sí se requiere un visado. Afortunadamente, ambas naciones han simplificado el proceso, permitiendo tramitar una e-Visa en línea o, en algunos puntos fronterizos específicos.

En la región de Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar permiten la entrada de mexicanos sin necesidad de visado para estancias cortas; pero otras naciones imponen restricciones severas, como Irán, Siria o Yemen.

Continente oceánico

Para pisar la tierra de los canguros, Australia, los mexicanos necesitamos una visa denominada eVisitor o Visitor Visa (Subclase 600), la cual se solicita íntegramente de forma digital.

Por su parte, Nueva Zelanda maneja un esquema similar al europeo. Los turistas mexicanos están exentos de una visa tradicional para visitas cortas de hasta tres meses, pero están obligados a tramitar la NZeTA (Autorización Electrónica de Viaje de Nueva Zelanda) a través de su aplicación móvil oficial o sitio web.

Si tu destino final son las islas de ensueño de la Polinesia, Melanesia o Micronesia, los requisitos varían. Mientras que territorios dependientes como la Samoa Americana exigen visados específicos gestionados a través de las autoridades estadounidenses; estados independientes como Fiyi o Micronesia permiten la entrada con pasaporte mexicano sin visado previo por periodos determinados.

Para que no te tome por sorpresa, siempre revisa los países que piden visa a los mexicanos por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), el canal más confiable para verificar los requisitos de cada rincón del planeta antes de realizar cualquier pago o reservación no reembolsable.