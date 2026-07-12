Luna Llena julio 2026: ¿cuándo ver la Luna de Ciervo en México?

La Luna llena será uno de los eventos astronómicos más esperados de julio de 2026, ya que durante esos días el satélite natural de la Tierra alcanzará su fase más brillante. Conocida también como Luna de Ciervo, esta será la segunda Luna llena del verano y podrá disfrutarse a simple vista desde distintos puntos de México si las condiciones del clima lo permiten.

Para quienes disfrutan observar el cielo, este plenilunio será una de las mejores oportunidades del mes para hacerlo. Además, julio también estará marcado por otros fenómenos astronómicos, como la lluvia de estrellas de las Delta Acuáridas del Sur y un minidesfile planetario, que convertirán al mes en uno de los más interesantes para los aficionados a la astronomía.

Especial

¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

El nombre de Luna de Ciervo tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Durante el mes de julio, los ciervos machos comienzan a desarrollar una nueva cornamenta, la cual crece rápidamente y permanece cubierta por una capa de piel aterciopelada antes de endurecerse por completo.

Debido a que este proceso coincidía con la Luna llena de julio, distintas comunidades comenzaron a identificar este plenilunio con ese fenómeno natural. Con el paso del tiempo, el nombre se mantuvo y hoy sigue siendo uno de los más conocidos dentro de los calendarios astronómicos.

Aunque también existen interpretaciones culturales que relacionan esta Luna con la renovación y el crecimiento, desde el punto de vista científico se trata únicamente de la Luna llena correspondiente al mes de julio.

¿Cuándo es la Luna Llena de julio 2026?

La Luna de Ciervo podrá observarse entre el martes 28 y el jueves 30 de julio de 2026. El momento en que alcanzará su fase llena exacta será el miércoles 29 de julio a las 14:36 UTC/GMT, lo que equivale a las 8:36 de la mañana, tiempo del centro de México.

Aunque ese instante ocurrirá durante el día en el país, la Luna se apreciará completamente iluminada cuando aparezca en el horizonte al caer la tarde.

La noche del 29 de julio será la mejor para disfrutar del fenómeno, ya que el satélite natural lucirá brillante siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad.

¿A qué hora se podrá observar en México?

En la Ciudad de México, uno de los mejores momentos para observar la Luna de Ciervo será alrededor de las 19:34 horas del miércoles 29 de julio, cuando el satélite comience a elevarse sobre el horizonte.

Antes de salir a verla, es recomendable revisar el pronóstico del tiempo, ya que la temporada de lluvias puede provocar nubosidad o precipitaciones que dificulten la observación.

luna llena

Si quieres apreciar mejor este fenómeno astronómico, toma en cuenta estas recomendaciones:

Busca un sitio con poca contaminación lumínica.

Permanece entre 15 y 20 minutos en un lugar oscuro para que tus ojos se adapten.

Lleva binoculares o un telescopio si deseas observar con mayor detalle la superficie de la Luna.