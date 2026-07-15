Guía para viajar a Cabo Verde desde México: vuelos, costos y requisitos esenciales

El éxito de Cabo Verde en la Copa del Mundo no se ha quedado en la simple actuación de la selección y, lo que empezó como una de las revelaciones del torneo se ha convertido en un destino turístico que varias personas han comenzado a buscar para conocer uno de los países con una belleza natural que esa comparable con escenas de algunas películas.

Las búsquedas para viajar desde México a este destino se incrementaron y algunos aún tienen la duda de qué tan costoso es y cuál es la mejor forma de llegar a uno de los destinos que ofrece maravillas naturales, especialmente marinas.

¿Cómo viajar desde México a Cabo Verde?

Debes saber que no existen vuelos directos de México a Cabo Verde por lo que la ruta más sencilla es viajar a algunas de las ciudades europeas que sirven como hub de las principales aerolíneas como es el caso de Lisboa, Francia, Amsterdam o Fráncfort. Desde cualquiera de esas ciudades es posible tomar aviones a Cabo Verde.

El tiempo estimado del recorrido con todo y escala puede ser de 19 horas.

El aeropuerto de San Vicente es el principal puerto aéreo de entrada a Cabo Verde. REUTERS

¿Cuánto cuesta un vuelo a Cabo Verde?

El costo de los boletos de avión en viaje redondo oscilan desde los 20 mil hasta los 75 mil pesos dependiendo la aerolínea seleccionada, así como la época del viaje y la isla seleccionada para el aterrizaje con San Vicente, la capital, como la más cara.

Requisitos para viajar a Cabo Verde desde México

Una de las principales preguntas para viajar a Cabo Verde desde México son los documentos necesarios para ingresar.

Lo primero que debes saber es que sí se necesita Visa para poder acceder, misma que puedes tramitar en el Consulado General de Cabo Verde en Quincy, Estados Unidos. También puedes obtener un permiso electrónico en la web ease.gov.cv.

Los requisitos para ingresar, además de la Visa son los siguientes: