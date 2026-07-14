¿Cuándo desaparecerá la Luna? La fecha en que el cielo estará completamente oscuro

Julio traerá uno de los mejores momentos del año para quienes disfrutan mirar el cielo. El próximo 14 de julio, la Luna entrará en su fase de Luna nueva, lo que significa que dejará de ser visible desde la Tierra durante unas horas.

Aunque el fenómeno suele pasar desapercibido para muchas personas, los aficionados a la astronomía saben que esta fecha marca una oportunidad difícil de igualar. Sin la luz lunar iluminando el cielo nocturno, será mucho más sencillo observar objetos que normalmente quedan ocultos por su resplandor.

En otras palabras, la ausencia de la Luna permitirá que el firmamento muestre detalles que durante el resto del mes suelen pasar inadvertidos.

¿Por qué desaparece la Luna?

La llamada Luna nueva ocurre cuando nuestro satélite se coloca entre la Tierra y el Sol.

En esa posición, la cara iluminada apunta hacia el Sol y la parte que mira hacia nuestro planeta permanece completamente oscura. Por eso parece que la Luna desaparece del cielo, aunque en realidad continúa ahí.

Se trata de una fase natural que se repite aproximadamente cada 29 días y medio como parte del ciclo lunar.

El mejor momento para observar la Vía Láctea

La ausencia de la Luna traerá un beneficio importante para quienes disfrutan observar el cielo nocturno.

Con menos luz natural, aumentan las posibilidades de distinguir la franja luminosa de la Vía Láctea, especialmente durante julio, considerado uno de los mejores meses del año para contemplarla.

Los especialistas recomiendan buscar un sitio alejado de las ciudades, donde exista la menor contaminación lumínica posible. Si además el cielo permanece despejado, será posible apreciar una gran cantidad de estrellas que normalmente pasan desapercibidas.

Luna Foto: Canva

No será necesario utilizar telescopios para disfrutar del espectáculo, aunque unos binoculares pueden ayudar a descubrir más detalles.

También podrán verse galaxias, nebulosas y cúmulos estelares

La Luna nueva no solo favorece la observación de nuestra galaxia.

Durante esas noches también será más sencillo localizar objetos de cielo profundo como cúmulos estelares, nebulosas y algunas galaxias visibles desde la Tierra.

Muchos de estos cuerpos celestes emiten una luz muy tenue que suele quedar opacada cuando la Luna está brillante.

Por eso, astrónomos aficionados suelen esperar esta fase para organizar sesiones de observación o fotografía del cielo.

Las mejores condiciones se presentarán la noche del 14 de julio, aunque también uno o dos días antes y después seguirán siendo buenas opciones para salir a observar.

Julio también tendrá lluvia de meteoros

Entre el 9 y el 10 de julio alcanzará su punto máximo la lluvia de meteoros conocida como Pegásidas de julio.

Aunque no es una de las lluvias más intensas del calendario astronómico, puede ofrecer alrededor de tres meteoros por hora bajo condiciones favorables.

El fenómeno permanecerá activo desde el 1 hasta el 20 de julio, por lo que habrá varias oportunidades para intentar observar algunos destellos cruzando el cielo.

Lluvia de estrellas Instituto de Astrofísica de Canarias

Su radiante se localiza en la constelación de Pegaso, cerca de la estrella Markab, y las mejores condiciones de observación se presentan después de la medianoche para quienes se encuentran en el hemisferio norte.

Además, este año la fase lunar favorecerá la observación, ya que una Luna menguante muy delgada generará poca interferencia durante el máximo de la lluvia.

Las ocultaciones lunares, otro fenómeno que llama la atención

Durante julio también pueden presentarse las llamadas ocultaciones lunares, un fenómeno que suele sorprender incluso a quienes ya están acostumbrados a mirar el cielo.

Ocurren cuando la Luna pasa justo frente a una estrella brillante y la oculta por unos minutos. Desde la Tierra da la impresión de que la estrella desaparece de forma repentina detrás del borde lunar para volver a aparecer más tarde.

Luna

No todas las personas pueden observar el mismo evento, ya que depende del lugar desde donde se mire. Mientras en algunas regiones la estrella desaparece por completo, en otras únicamente parece acercarse mucho a la Luna sin llegar a ocultarse.

Cómo disfrutar mejor el fenómeno

Para aprovechar la noche de Luna nueva no hace falta contar con equipo especializado.

Lo más importante es buscar un sitio lejos de las luces de la ciudad, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos y consultar el pronóstico del tiempo para asegurarse de que el cielo estará despejado.

Si las condiciones acompañan, el 14 de julio será una de las mejores noches de 2026 para contemplar un cielo lleno de estrellas, seguir el paso de algunos meteoros y admirar la Vía Láctea con mucha más claridad de la habitual.

La desaparición temporal de la Luna no significa que el cielo se quede vacío. Al contrario, su ausencia permitirá que otros protagonistas brillen con fuerza y conviertan esa noche en uno de los espectáculos astronómicos más atractivos del mes.