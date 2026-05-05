Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: Los mejores lugares en México para verla

Entre destellos fugaces y trayectorias luminosas, algunas madrugadas ofrecen un espectáculo que no requiere telescopio ni experiencia, solo paciencia y el lugar adecuado. Las Eta Acuáridas forman parte de esos eventos que invitan a mirar hacia arriba.

Cada año, esta lluvia de estrellas, asociada a los restos del Cometa Halley, alcanza su punto máximo a inicios de mayo. En 2026, el fenómeno podrá apreciarse desde gran parte de México, siempre que se elijan correctamente las condiciones de observación.

Dónde ver la lluvia de estrellas Eta Acuáridas en México 2026 mejores lugares y horarios Canva

¿Dónde ver la lluvia de estrellas Eta Acuáridas en México?

Para disfrutar este fenómeno, cuyo pico ocurre durante la madrugada del 5 y 6 de mayo, la ubicación resulta determinante. El Instituto Geográfico Nacional señala que lo ideal es situarse en espacios con cielos despejados, horizontes amplios y sin obstáculos visuales como edificios o árboles.

En México, estas condiciones suelen encontrarse en:

Zonas rurales

Áreas naturales protegidas

Regiones alejadas de grandes ciudades

El portal especializado Meteored indica que, bajo condiciones óptimas, es posible observar hasta 50 meteoros por hora, siempre que el cielo permanezca oscuro y libre de contaminación lumínica.

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Mejores lugares cerca de la CDMX para ver las Eta Acuáridas sin contaminación lumínica

En la Ciudad de México, la iluminación urbana dificulta la observación del cielo nocturno. Por ello, es recomendable trasladarse a sitios cercanos con menor presencia de luz artificial.

Algunas alternativas incluyen:

Valle de Bravo

Parque Nacional El Chico, en Hidalgo

Ajusco, en sus zonas más altas

Desierto de los Leones

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México destacan que los mejores puntos de observación son aquellos con baja interferencia lumínica y condiciones atmosféricas estables, factores que permiten distinguir con mayor claridad los meteoros.

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Claves para disfrutar mejor el espectáculo

Para mejorar la experiencia de observación, considera las siguientes recomendaciones:

Aléjate de la ciudad

Busca cielos oscuros y despejados

Observa durante la madrugada, en especial entre las 3:00 de la mañana y el amanecer

Evita cualquier fuente de luz artificial

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos

Estas condiciones aumentan las posibilidades de apreciar un mayor número de meteoros.

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Lugares dónde se verá mejor la lluvia de estrellas en México

No todos los entornos ofrecen la misma calidad de observación. De acuerdo con especialistas, algunos paisajes favorecen mejor la visibilidad del cielo nocturno.

1. Desiertos

Presentan cielos más limpios debido a su baja humedad y mínima contaminación lumínica.

2. Montañas

Permiten observar desde mayor altitud, lo que reduce la interferencia atmosférica.

3. Playas

Las menos urbanizadas ofrecen horizontes despejados, ideales para seguir la trayectoria de los meteoros.

Los especilaistas subrayan que la oscuridad del cielo es fundamental, ya que incluso la luz de la Luna puede dificultar la visibilidad de los meteoros más tenues.

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¿Dónde NO ver la lluvia de estrellas?

Intentar observar la lluvia de estrellas desde la ciudad es uno de los errores más frecuentes.

Conviene evitar:

Grandes zonas urbanas como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara

Áreas con alumbrado público intenso

Lugares con edificios altos o presencia de smog

El Instituto Geográfico Nacional advierte que la contaminación lumínica reduce de forma significativa la visibilidad, ya que impide distinguir los meteoros más débiles.

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Mapas y apps para encontrar el mejor lugar donde ver las Eta Acuáridas en tiempo real

La tecnología también puede ayudar a identificar el mejor punto de observación.

Algunas herramientas útiles son:

Mapas de contaminación lumínica como Dark Sky Map

Aplicaciones de astronomía como Stellarium

Plataformas con información climática y atmosférica

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con recursos que permiten analizar condiciones atmosféricas y visibilidad del cielo en distintas regiones del país.

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¿Qué son las Eta Acuáridas y por qué son tan especiales?

Las Eta Acuáridas son fragmentos del cometa Halley que, al entrar en la atmósfera terrestre, se desintegran y producen destellos luminosos conocidos como estrellas fugaces.

Según el Instituto Geográfico Nacional, esta lluvia de meteoros tiene una mayor visibilidad en regiones cercanas al ecuador, como México, lo que la convierte en uno de los eventos astronómicos más destacados del año.

La observación de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas depende tanto del momento como del entorno. Un sitio con cielo oscuro, sin obstáculos y alejado de la contaminación lumínica permite apreciar con mayor claridad este fenómeno astronómico.

En México, diversas regiones ofrecen condiciones favorables para disfrutar del evento, siempre que se tomen en cuenta factores como la ubicación, la hora y el clima.