Agentes de viajes en Instagram: ¿Qué tan seguros son los asesores independientes?

Con el crecimiento de las redes sociales, es posible encontrar de todo, incluyendo agentes de viaje independientes que se promocionan prometiendo organizar el viaje de tus sueños. Antes de contratarlos, estos son algunos puntos que debes saber.

El acceso a internet y diferentes plataformas para reservar hoteles, aviones y tours, ha hecho cada vez más sencillo que cualquier persona organice un viaje, no solo al interior de México, sino al extranjero.

Pese a ello, los agentes de viaje no han dejado de ser relevantes. Planear un viaje puede resultar abrumador ante la enorme oferta de opciones, precios variables y la falta de conocimiento de los destinos que terminan en itinerario caóticos.

Justamente, su papel es reducir este estrés, así como los riesgos, además de encontrar las mejores ofertas y planes de viaje. Sin embargo, estos ya no se encuentran solo en las agencias tradicionales, cada vez son más comunes los agentes de viaje independientes.

En Excélsior platicamos con Sofía Minvielle, Head of International de Fora, para conocer más sobre ellos y cómo elegirlos de forma segura.

Con la tecnología es cada vez más fácil planificar un viaje Canva

¿Qué es un agente de viajes independiente?

Un agente de viajes independiente es una persona que diseña, organiza y gestiona los viajes de forma profesional, pero sin pertenecer a una agencia tradicional. En la mayoría de los casos, trabajan de forma autónoma, aunque pueden apoyarse en algunas plataformas.

La principal diferencia entre estos y quienes trabajan en grandes compañías es el trabajo personalizado. Esto se adapta a las nuevas tendencias de viajes; como explica Sofía Minvielle, las personas buscan cada vez más experiencias únicas.

Lo que hacen los agentes independientes es, justamente, crear un itinerario a la medida. Es decir, a través de los gustos y necesidades de cada viajero, crean una experiencia específica, en lugar de los tours preestablecidos que se ven en algunas compañías.

Además, también permite que haya más flexibilidad, no solo en términos de actividades, sino de cancelaciones, algo que se volvió vital después de la pandemia. De esta forma, tienes apoyo al momento de cambiar un vuelo o hacer algún intercambio.

Finalmente, otra de las cualidades de los agentes independientes es que existen algunos especializados. Es decir, más enfocados en nichos como viajes de lujo, cruceros, turismo de aventura, viajes a Disney y una infinidad de opciones más.

Claro, algo que debes tener en cuenta es que, como ocurre con cualquier asesoría, lleva un costo, el cual puede ir incluido en el precio final del viaje o cobrarse como honorarios de planificación, según el agente.

A diferencia de las agencias tradicionales, los asesores independientes permiten la personalización Canva

¿Los agentes de viaje independientes son seguros?

Uno de nuestros mayores temores al planificar un viaje es ser víctima de un fraude. Este se incrementa cuando se trata de alguien que trabaja de forma independiente. Sin embargo, los agentes independientes sí pueden ser seguros.

Para eso, hay que tomar en cuenta algunos puntos. Como explica Sofía Minvielle, uno de los más importantes es que tenga licencia para vender viajes y que esté dentro del Registro Nacional de Turismo (RNT).

Este registro está disponible a través del sitio web de la Secretaría de Turismo, por lo que puede ser consultado por cualquier persona.

De igual modo, puedes orientarte con las reseñas, recomendaciones o testimonios de otros clientes. En ese sentido, contratar agentes que forman parte de una agencia host como es FORA, también funciona como garantía.

El papel de estas es capacitar a los agentes de viajes independientes para crear su negocio, además de brindarles herramientas que permiten crear los viajes personalizados. En el caso de los clientes, ayudan a encontrar un asesor adecuado a tus necesidades.

Un plus es que, al ser una plataforma digital global, cuentan con asesores de más de 140 países, lo que permite hacer comunidad y recibir recomendaciones de otras partes del mundo para ayudar a planear mejor tu itinerario.

Además, si tú eres quien siempre planea los viajes de tu familia y amigos, puedes unirte a esta plataforma y tener una nueva fuente de ingresos.

¿Te han salido agentes de viajes en Instagram? Ahora que sabes de qué van los asesores independientes y cómo tener mayor certeza de que son una opción segura para planear tus próximas vacaciones.