La impactante pintura de Frida Kahlo que rompió el récord como la más cara de una mujer

Hablar de Frida Kahlo es hablar de una de las artistas más influyentes del siglo XX. Sus autorretratos continúan despertando admiración en todo el mundo. Sin embargo, en 2025 su nombre volvió a hacer historia, no solo por el valor artístico de su obra, sino porque una de sus pinturas alcanzó un precio sin precedentes en una subasta internacional.

¿Cuál es la obra más cara de Frida Kahlo?

La protagonista de este acontecimiento fue El sueño (La cama), un óleo realizado en 1940 que se convirtió en la obra más cara de Frida Kahlo y, al mismo tiempo, en la pintura creada por una mujer que ha alcanzado el precio más alto en una subasta.

La pintura alcanzó un precio récord de 54.7 millones de dólares en una subasta de Sotheby's. Cortesía

La pieza fue vendida por Sotheby's en Nueva York por 54.7 millones de dólares, superando ampliamente el récord que la propia Kahlo había establecido en 2021 con Diego y yo, obra que alcanzó 34.9 millones de dólares.

Además, dejó atrás la marca histórica de la estadounidense Georgia O'Keeffe, cuya pintura Jimson Weed/White Flower No. 1 había permanecido durante años como la obra femenina más cara vendida en una subasta.

La historia detrás de ‘El sueño (La cama)’ obra de Frida Kahlo

El sueño (La cama) es considerada una de las pinturas más complejas y personales de la artista mexicana. La obra muestra a Frida dormida sobre una cama con dosel, mientras un esqueleto descansa suspendido encima de ella.

El cuadro retrata a Frida dormida bajo un esqueleto cargado de simbolismo sobre la muerte y la vida.

Alrededor de su cuerpo crecen plantas y enredaderas que envuelven la escena, creando una imagen entre lo onírico y lo inquietante.

Cada elemento tiene una fuerte carga simbólica. Las raíces representan la vida, la regeneración y el vínculo permanente con la naturaleza, mientras que el esqueleto recuerda la constante presencia de la muerte en la existencia de Kahlo.

Lejos de ser una figura terrorífica, aparece casi como una compañera silenciosa que acompaña el descanso de la pintora.

El detalle más llamativo es que el esqueleto está rodeado de cartuchos de dinamita, una metáfora de la fragilidad física de Frida y de la sensación de que su vida podía cambiar de manera abrupta en cualquier momento.

El significado de la obra ‘El sueño (La cama)’ de Frida Kahlo

La inspiración del cuadro nació directamente de su vida cotidiana. En la Casa Azul, su hogar en Coyoacán, Frida tenía colgado sobre su cama un esqueleto de papel maché, una figura tradicional mexicana que Diego Rivera llamaba en tono de broma "el amante de Frida".

La cama, escenario central de la pintura, refleja el espacio donde Kahlo creó gran parte de su obra.

Para la artista, sin embargo, representaba un recordatorio permanente de la mortalidad.

La cama también tenía un significado especial. Después del grave accidente de autobús que sufrió en 1925 y de las numerosas operaciones que enfrentó durante su vida, pasó largos periodos inmovilizada.

Desde ese espacio pintó muchas de sus obras, enfrentó intensos dolores físicos y emocionales y convirtió ese lugar en una extensión de su universo creativo.

Cuando realizó El sueño (La cama) atravesaba además uno de los momentos más difíciles de su vida. Había vivido la separación de Diego Rivera, enfrentaba problemas de salud cada vez más severos y procesaba pérdidas personales que marcaron profundamente su estado emocional.

La venta reafirma el lugar de Frida Kahlo como una de las artistas más influyentes del siglo XX. Archivo Excélsior

Todo ello quedó plasmado en una pintura que mezcla realidad, simbolismo y referencias al subconsciente.

¿Cómo fue subastada ‘El sueño (La cama)’ de Frida Kahlo?

Paradójicamente, esta obra maestra estuvo muy cerca de venderse por una cantidad que hoy parece impensable. En 1941, Frida escribió una carta a su amiga Emmy Lou Packard pidiéndole ayuda para encontrar comprador.

Necesitaba dinero con urgencia y ofrecía la pintura por apenas 300 dólares, incluso estaba dispuesta a aceptar 250 con tal de concretar la venta.

El óleo de 1940 superó el récord que la propia Kahlo había logrado con Diego y yo.

Décadas después, aquella obra que casi fue rematada por unos cuantos cientos de dólares terminó multiplicando su valor de manera extraordinaria.

En 1980 pasó por Sotheby's por apenas 51 mil dólares y permaneció durante más de cuatro décadas en una colección privada dedicada al surrealismo europeo y latinoamericano.

Su regreso al mercado en 2025 generó enorme expectativa entre coleccionistas, museos y especialistas. La venta también coincidió con un renovado interés internacional por las artistas surrealistas y por figuras como Leonora Carrington, Remedios Varo y la propia Kahlo, cuyo legado continúa creciendo con exposiciones, retrospectivas y nuevos espacios museísticos dedicados a su vida y obra.

El éxito de El sueño (La cama) confirma que Frida Kahlo sigue siendo mucho más que un ícono cultural y su voz continúa siendo una de las más poderosas de la historia del arte.