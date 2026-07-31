31 estudios concluyen que alimentos veganos para perros y gatos tienen buena digestibilidad

Una nueva revisión científica ha concluido que los alimentos veganos para perros, los alimentos veganos para gatos y las dietas vegetarianas para mascotas que son nutricionalmente adecuadas presentan, por lo general, una buena digestibilidad y son ampliamente comparables a las dietas convencionales a base de carne. La revisión, publicada en la revista Animals, analizó 31 estudios existentes que evaluaban la digestibilidad de dietas e ingredientes veganos, vegetarianos y de origen vegetal en perros y gatos.

Veintidós estudios se centraron en perros, dos en gatos y siete incluyeron ambas especies. La revisión concluyó que, a lo largo de una amplia variedad de diseños de estudio, ingredientes dietéticos y medidas de digestibilidad, las dietas veganas y vegetarianas mostraron sistemáticamente una alta digestibilidad y, por lo general, no fueron significativamente menos digestibles que las dietas convencionales a base de carne. La digestibilidad es un factor importante porque indica la eficacia con la que los animales pueden absorber y aprovechar los nutrientes de los alimentos. Aunque los alimentos comerciales modernos para mascotas de origen vegetal suelen formularse para aportar todos los nutrientes esenciales, una digestibilidad deficiente podría reducir la absorción de dichos nutrientes.

El autor del estudio, Andrew Knight, profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murdoch, en Australia, afirmó que los resultados cuestionan la percepción generalizada de que los perros y los gatos no pueden digerir eficazmente las proteínas de origen vegetal.

"Las pruebas científicas disponibles indican que las dietas veganas y vegetarianas nutricionalmente adecuadas para mascotas, así como sus principales fuentes de proteínas, son generalmente bien digeridas por perros y gatos", afirmó el profesor Knight.

Los estudios incluidos en la revisión analizaron una amplia variedad de ingredientes utilizados en alimentos veganos y de origen vegetal para mascotas, entre ellos gluten de trigo, proteína de arroz, ingredientes derivados de la soja, guisantes, lentejas, garbanzos, proteína de patata, quinoa y proteínas obtenidas mediante fermentación microbiana.

Algunos estudios también evaluaron alimentos veganos comerciales para perros que contenían ingredientes como guisantes, cebada, avena, aceite de girasol y lentejas. La revisión concluyó que la digestibilidad se mantuvo elevada en términos generales, incluso en aquellos estudios en los que algunos nutrientes vegetales presentaban una digestibilidad inferior a la de los ingredientes de origen animal.

El mercado mundial de alimentos veganos y de origen vegetal para mascotas alcanzó un valor de 26.900 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se prevé que crezca un 7,8 % anual. Este crecimiento está impulsado por el creciente interés por la salud de las mascotas, la sostenibilidad medioambiental y el bienestar de los animales de granja. Sin embargo, las dudas sobre la capacidad de perros y gatos para digerir y aprovechar eficazmente las proteínas vegetales siguen siendo un obstáculo para algunos propietarios.

El profesor Knight afirmó que estos resultados deberían tranquilizar a quienes estén considerando una dieta vegana nutricionalmente adecuada para sus mascotas.

"Estos resultados respaldan el uso de dietas veganas y vegetarianas cuidadosamente formuladas y cuestionan la idea de que sean menos digestibles que las dietas convencionales a base de carne. Recomiendo a los cuidadores de mascotas que revisen las etiquetas de los productos. Debe figurar claramente que se trata de una dieta nutricionalmente completa. Además, el producto debe proceder de una empresa de alimentación para mascotas de confianza que pueda proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar su idoneidad nutricional, como trabajar con especialistas veterinarios en nutrición".

La revisión también identificó importantes lagunas en la evidencia científica. La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se han centrado en perros, mientras que relativamente pocos han analizado a los gatos. Asimismo, muchos de ellos se han llevado a cabo con mascotas en condiciones reales, en lugar de en entornos controlados de laboratorio.