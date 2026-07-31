¿Estás embarazada? Estos productos de skincare podrían poner en riesgo a tu bebé

El skincare se ha convertido en una de las rutinas de belleza más populares para mantener la piel del rostro limpia, hidratada y saludable. Además de ayudar a mejorar la apariencia de la piel, también puede ser un aliado en el tratamiento de problemas como el acné.

Sin embargo, durante el embarazo no todos los productos son seguros. Algunos ingredientes presentes en cremas, sueros o tratamientos dermatológicos podrían representar un riesgo para el desarrollo del bebé, por lo que es importante conocer cuáles deben evitarse.

¿Qué hace el skincare en la cara?

El skincare es una rutina de cuidado de la piel que ayuda a mantener el rostro limpio, hidratado y protegido de factores externos. Aunque cada persona adapta los productos según las necesidades de su piel, generalmente incluye pasos básicos como la limpieza, la hidratación y la protección solar.

Lo recomendable es realizar esta rutina dos veces al día: por la mañana y por la noche, para favorecer la salud de la piel y prevenir problemas cutáneos.

No obstante, durante el embarazo la rutina de skincare puede cambiar, ya que existen ingredientes que no se consideran seguros y deben sustituirse por opciones recomendadas por un especialista.

Skincare en el embarazo: ¿Qué está prohibido? Foto: Canva

¿Qué productos de skincare no puedo usar embarazada?

Antes de utilizar cualquier producto durante el embarazo, lo más importante es consultar con tu dermatólogo o ginecólogo para asegurarte de que sea seguro para ti y tu bebé.

De acuerdo con la Dra. Natalia Jorro, especialista en Dermatología y Estética Médica, existen algunos ingredientes que las mujeres embarazadas deben evitar, especialmente si padecen acné o rosácea.

En el caso del acné, la especialista explica en sus redes sociales que no deben utilizarse medicamentos como la isotretinoína ni retinoides tópicos como el ácido retinoico o el adapaleno, ya que tienen efecto teratogénico, es decir, pueden aumentar el riesgo de malformaciones en el desarrollo del bebé.

Para quienes tienen rosácea, también recomienda evitar la ivermectina en crema, los retinoides tópicos y el ácido salicílico, un ingrediente utilizado con frecuencia para limpiar los poros y controlar el exceso de grasa.

Skincare en el embarazo: ¿Qué está prohibido? Foto: Canva

¿Qué productos de skincare puede usar una embarazada?

Sí, el ácido azelaico es uno de los ingredientes que suelen considerarse seguros durante el embarazo y puede utilizarse tanto para tratar el acné como la rosácea, siempre bajo la supervisión de un especialista.

"El ácido azelaico es un medicamento de categoría B, por lo tanto es bastante seguro usarlo… Lo que considero fundamental es que, si tienes un problema de la piel, siempre acudas a un dermatólogo para que te ayude y te trate de manera segura", explicó la Dra. Natalia Jorro en sus redes sociales.

Recuerda que, durante el embarazo, nunca debes automedicarte ni iniciar un tratamiento para la piel sin la orientación de un especialista. Un diagnóstico adecuado te ayudará a cuidar tu salud y la de tu bebé de forma segura.