La prenda invisible que hará posible caminar a astronautas ocho horas en la Luna

Antes de volver a caminar sobre la Luna, los astronautas necesitarán algo más que un traje resistente al polvo, las temperaturas extremas y el vacío espacial. También necesitarán una prenda capaz de mantener estable su cuerpo mientras trabajan durante horas sobre la superficie lunar. Esa capa interior ya fue presentada por Axiom Space y Prada.

La compañía aeroespacial y la casa italiana de lujo revelaron la Prenda de Refrigeración y Ventilación Líquida, conocida como LCVG, una pieza diseñada para usarse dentro del traje espacial lunar Axiom Extravehicular Mobility Unit, o AxEMU.

La prenda fue presentada en Nueva York y representa una nueva etapa en la colaboración entre ambas empresas, que en 2024 ya habían mostrado la capa exterior del traje lunar. Ahora, el trabajo se concentra en la parte más cercana al cuerpo del astronauta: una estructura pensada para regular la temperatura, mejorar la ventilación y permitir caminatas espaciales de hasta ocho horas.

Prada y Axiom Space diseñan una prenda para caminar en la Luna

La LCVG no es una prenda de moda, aunque lleve la firma técnica de Prada. Es una capa funcional que se coloca debajo del traje espacial y que ayuda a controlar el calor producido por el cuerpo durante el esfuerzo físico.

En la Luna, un astronauta no solo enfrenta temperaturas extremas. También debe moverse, cargar herramientas, caminar sobre terreno irregular y realizar tareas científicas dentro de un traje presurizado. Todo eso genera calor metabólico que debe ser regulado para evitar riesgos durante una caminata espacial.

Ahí entra la LCVG. La prenda hace circular agua fría a través de una red de tubos distribuidos por zonas clave del cuerpo. Esa agua absorbe el calor generado por el astronauta y lo conduce hacia el sistema portátil de soporte vital del traje, que después lo expulsa al espacio.

De acuerdo con Axiom Space, la prenda está diseñada para mantener la refrigeración y ventilación del astronauta mientras mejora la comodidad durante actividades extravehiculares prolongadas. La colaboración aprovecha la experiencia de Prada en tejido de ingeniería, patronaje, modelado 3D y materiales de alto rendimiento.

¿Cómo funciona la capa de refrigeración del traje lunar?

La Prenda de Refrigeración y Ventilación Líquida funciona como una especie de sistema interno de control térmico.

Cuando el astronauta se mueve dentro del traje, su cuerpo genera calor. En la Tierra, ese calor puede disiparse por sudoración y circulación de aire, pero dentro de un traje espacial cerrado el proceso es mucho más complejo. Por eso, la LCVG usa agua fría que circula por tubos colocados alrededor de los principales grupos musculares.

El sistema absorbe el calor corporal y lo envía al soporte vital del traje. A diferencia de prendas anteriores, la versión desarrollada por Axiom Space incluye un circuito de enfriamiento redundante, es decir, un respaldo en caso de que falle el sistema principal.

Además de enfriar, la prenda también ventila. Suministra oxígeno fresco hacia el rostro del astronauta para desplazar el dióxido de carbono exhalado. Ese CO2 pasa después por el depurador del sistema de soporte vital, donde se procesa antes de que el aire vuelva a circular.

En términos simples: la prenda ayuda a que el astronauta respire mejor, se mantenga fresco y pueda trabajar durante más tiempo en un ambiente donde el cuerpo no puede regularse como lo haría en la Tierra.

¿Por qué Prada participa en un traje espacial?

La participación de Prada puede parecer inesperada, pero su aporte no está relacionado con el lujo como ornamento, sino con el conocimiento técnico en materiales, confección y desarrollo de prendas de alto rendimiento.

Las casas de moda que trabajan con tejidos técnicos suelen tener experiencia en resistencia, ajuste, flexibilidad, costuras, patrones y comportamiento de materiales bajo condiciones específicas. En el caso de una prenda espacial, cada una de esas decisiones puede afectar movilidad, comodidad y seguridad.

Jonathan Cirtain, CEO y presidente de Axiom Space, señaló que la colaboración reúne ingeniería aeroespacial, artesanía de lujo y desarrollo avanzado de producto para crear una prenda que ninguna de las dos empresas habría podido desarrollar sola.

Lorenzo Bertelli, director de Marketing del Grupo Prada, describió la LCVG como un nuevo logro nacido de la combinación entre la experiencia de Axiom Space y el dominio de Prada en diseño, patronaje y materiales avanzados.